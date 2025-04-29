¥¹¥Ú¥¤¥ó¤È¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤ÇÂçµ¬ÌÏÄäÅÅÈ¯À¸
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤ÇÁ´¹ñÅª¤ÊÄäÅÅ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î¾À¯ÉÜ¤¬¶ÛµÞÂÐºö²ñµÄ¤ò¾¤½¸¤·¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÁ´ÅÚ¤ò½±¤Ã¤¿Âçµ¬ÌÏÄäÅÅ¤ÎÍÍ»Ò
¡¡4·î28Æü¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ÎÅÅÎÏ²ñ¼Ò¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó¤È¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Î¹¤¤ÃÏ°è¤ÇÄäÅÅ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤ÎÎ¾À¯ÉÜ¤Ï»öÂÖ¤Î½ÅÂçÀ¤ò¤ß¤Æ¶ÛµÞÂÐºö²ñµÄ¤ò¾¤½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ÃÊ³¬¤ÇÎ¾À¯ÉÜ¤Ï¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤Î²ÄÇ½À¤òÄ´ºº¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Á´¹ñ¤ÇÅÅÏÃ¤¬ÄÌ¤¸¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¼óÅÔ¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ç¤Ï¿®¹æ¤¬»ß¤Þ¤ê¾×ÆÍ»ö¸Î¤¬Ê£¿ôµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÃÏ²¼Å´¤â±¿¹Ô¤òÄä»ß¤·¡¢¾èµÒ¤¬ºÇ´ó¤ê±Ø¤Þ¤Ç¥È¥ó¥Í¥ëÆâ¤òÊâ¤¤¤ÆÈòÆñ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡³«ºÅÃæ¤Î¥Æ¥Ë¥¹¤Î¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¥ª¡¼¥×¥ó¤â28Æü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»î¹ç¤¬Ãæ»ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Éüµìºî¶È¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ°ìÉôÈ¾ÅçËÌÉô¤ÈÆîÉô¤Ç¤ÏÅÅÎÏ¤¬½ù¡¹¤Ë²óÉü¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Þ¥É¥ê¡¼¥Éºß½»¤ÎÆüËÜ¿Í¤ÏANN¤Î¼èºà¤Ë¡Ö¿®¹æ¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£²ÈÂ²¤Ë·ÈÂÓ¤ÇÅÅÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬·Ò¤¬¤é¤Ê¤¤¡£ÅÅÇÈ¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºß¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤ÎÆüËÜÂç»È´Û¤ÏANN¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÂç»È´Û¤Ï¤¤¤Þ¤âÄäÅÅ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ÎÀÜÂ³´Ä¶¤¬¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¡£¸½ºß¡¢Ë®¿Í¤Î°ÂÁ´¤ò´Þ¤á¾ðÊó¼ý½¸¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¹ñ¶¤òÀÜ¤¹¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÆîÉô¤Ç¤âÄäÅÅ¤¬µ¯¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë