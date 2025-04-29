¥í¥·¥¢¡ÈÄäÀï¡É¤ò°ìÊýÅª¤ËÈ¯É½
¡¡¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢5·î8Æü¤«¤é¤Î°ì»þÅª¤ÊÄäÀï¤ò°ìÊýÅª¤ËÀë¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û3Æü´Ö¤Î°ìÊýÅªÄäÀï¤òÀë¸À
¡¡¥í¥·¥¢ÂçÅýÎÎÉÜ¤ÏÀè¤Û¤É¡¢¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Î·èÄê¤Ë¤è¤ê5·î8Æü¤Î¸áÁ°0»þ¤«¤é11Æü¤Î¸áÁ°0»þ¤Þ¤Ç¡¢3Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ·³»öºîÀï¤òÄä»ß¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£5·î9Æü¤ÎÂÐ¥É¥¤¥ÄÀï¾¡µÇ°Æü¤Ë¤¢¤ï¤»¤¿¿ÍÆ»Åª¤Ê¤â¤Î¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ï19Æü¤Ë¤â¥¥ê¥¹¥È¶µ¤ÎÉü³èº×¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÄäÀï¤ò°ìÊýÅª¤ËÀë¸À¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼Â¸½¤Ï¤»¤º¡¢¥í¥·¥¢¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÁÐÊý¤¬¹¶·â¤ò¼õ¤±¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë