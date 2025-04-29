Æü·Ð225ÀèÊª¡§29Æü0»þ¡á30±ß°Â¡¢3Ëü5880±ß
¡¡29Æü0»þ00Ê¬¸½ºß¡¢Âçºå¼è°ú½ê¤ÎÆü·Ð225ÀèÊª´ü¶á2025Ç¯6·î¸Â¤ÏÁ°ÆüÈæ30±ß°Â¤Î3Ëü5880±ß¤È¾®Éý°Â¤Ç¿ä°Ü¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î¸½Êª½ªÃÍ3Ëü5839.99±ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï40.01±ß¹â¡£½ÐÍè¹â¤Ï4509Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï2661¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ7.5¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¡¢TOPIX¤Î¸½Êª½ªÃÍÈæ¤Ï10.39¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Ç¿ä°Ü¡£
¡û¼çÍ×ÀèÊª²Á³Ê¡¦0»þ00Ê¬»þÅÀ
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 35880¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ -30¡¡¡¡¡¡¡¡4509
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 35880¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ -25¡¡¡¡¡¡115461
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2661¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+7.5¡¡¡¡¡¡¡¡8654
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 24090¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ +85¡¡¡¡¡¡¡¡ 975
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 668¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-1¡¡¡¡¡¡¡¡ 244
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡ÇäÇãÉÔÀ®Î©
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï2661¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ7.5¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¡¢TOPIX¤Î¸½Êª½ªÃÍÈæ¤Ï10.39¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Ç¿ä°Ü¡£
¡û¼çÍ×ÀèÊª²Á³Ê¡¦0»þ00Ê¬»þÅÀ
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 35880¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ -30¡¡¡¡¡¡¡¡4509
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 35880¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ -25¡¡¡¡¡¡115461
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2661¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+7.5¡¡¡¡¡¡¡¡8654
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 24090¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ +85¡¡¡¡¡¡¡¡ 975
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 668¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-1¡¡¡¡¡¡¡¡ 244
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡ÇäÇãÉÔÀ®Î©
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹