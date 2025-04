全国のローソン店内マルチコピー機サービス「ローソンプリント」に、2025年4月29日(火)よりディズニー・チャンネル・オリジナル・ムービー『ディセンダント』のオリジナルうちわが登場!

『眠れる森の美女』マレフィセントの一人娘・マルや『白雪姫』の継母イーヴィル・クイーンの娘・イヴィたち全29種類。

プリントしたアートをガイドに合わせてカットし、うちわに貼り付けるだけで完成します☆

ローソン/ディズニー・チャンネル「ディセンダント」オリジナルうちわ

販売期間:2025年4月29日(火)〜2026年3月30日(木)

販売店舗:全国のローソン店内マルチコピー機サービス「ローソンプリント」

価格:

一般的なサイズ:税込350円 (税抜318円)

ジャンボサイズ:税込350円 (税抜318円)

今回紹介するのは、ローソンのマルチコピー機で簡単にうちわの絵柄をプリントできるサービス。

『ディセンダント』は、ディズニーの名作アニメーションを現代のおとぎ話へと大胆にアレンジし、おなじみのディズニーヴィランズの子孫、ディセンダントを主役に現実の世界にも通じるテーマを描いた青春ストーリー。

誰もが知っているディズニーヴィランズの子どもたちが高校生になって大活躍する人気作品です。

そんな『ディセンダント』に登場する『眠れる森の美女』マレフィセントの一人娘・マルや『白雪姫』の継母イーヴィル・クイーンの娘・イヴィなど全29種類が登場します。

プリントしたアートをガイドに合わせてカットし、うちわに貼り付けるだけで完成!

サイズは一般的なうちわサイズと、ジャンボうちわサイズの2種類。

かわいくデコって飾りつけたり、楽しさが広がります☆

全29種と豊富な種類から選べるのが魅力。

お気に入りのアートをうちわにして楽しんでくださいね!

ローソン/ディズニー・チャンネル「ディセンダント」オリジナルうちわの紹介でした。

