Éã¤ÏÀ¤³¦Åª¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡Ä50ºÐ½÷Í¥à°¾¤ÇÌÜ±£¤·á¼Ì¿¿¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°²á¤®¡×¡Ö¤ªÃãÌÜ¤Ç¤¹¤Í¤§!¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡ª¡×
°¾¤Î±ö¾Æ¤¡¢¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¼ê¤Ë¡Ä
¡¡Éã¤ÏÀ¤³¦Åª¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡Ä¡£50ºÐ½÷Í¥¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¶á¶·¤òÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼»³ËÜ´²ºØ¤µ¤ó(µýÇ¯76)¤Î¼¡½÷¤Ç½÷Í¥¤Î»³ËÜÌ¤ÐÔ¡£¡ÖÂç¹¥Êª¤Î°¾±ö¾Æ¤¤Ë¥·¥ã¥óÊÒ¼ê¤Ë¤È»×¤¤¤¤ä¡ª¡ª¤·¤Ã¤«¤ê¤ª¤«¤ï¤êÎ¾¼ê¾Ð¡×¤È¤·¤Æ¡¢°¾¤Î±ö¾Æ¤¤ÇÌÜ±£¤·¤·¤¿¤ê¡¢¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥°¥é¥¹¤òÎ¾¼ê¤Ë¤â¤Ã¤¿¤ê¡¢²Ö¸«¤òËþµÊ¤¹¤ë¼Ì¿¿¤òÊ£¿ôËç¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡Ö¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°²á¤®¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¡Ö¤ªÃãÌÜ¤Ç¤¹¤Í¤§!¡×¡Ö¼ã¤¤¡ª¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£