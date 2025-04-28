¿·½É¤ÎÍ¹ÊØ¶É°÷¤¬¥Ð¥¤¥¯°û¼ò±¿Å¾¡¡¼òµ¤ÂÓ¤Ó¥Á¥§¥Ã¥¯ÅÀ¸Æ¼õ¤±¤ºÇÛÃ£
¡¡ÆüËÜÍ¹ÊØ¤Ï28Æü¡¢¿·½ÉÍ¹ÊØ¶É¡ÊÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡Ë¤ÎÇÛÃ£°÷¤¬27Æü¤Î½¸ÇÛ¶ÈÌ³Ãæ¤Ë¥ª¡¼¥È¥Ð¥¤¤ò°û¼ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¼òµ¤ÂÓ¤Ó¤ÎÍÌµ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ëË¡Äê¤ÎÅÀ¸Æ¤ò¼õ¤±¤º¤Ë½ÐÈ¯¤·¤¿¤³¤È¤Ë´ÉÍý¼Ô¤¬µ¤¤Å¤¡¢ÇÛÃ£Àè¤Ç³ÎÇ§¤·¤ÆÈ½ÌÀ¤·¤¿¡£¸Æµ¤¤«¤é1¥ê¥Ã¥È¥ëÅö¤¿¤ê0.05¥ß¥ê¥°¥é¥à¤Î¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÍ¹ÊØ¤Ï¡Ö°û¼ò±¿Å¾¤Ï·è¤·¤Æµö¤µ¤ì¤Ê¤¤°¼Á¤Ê¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤ê¡¢»öÂÖ¤ò¿¿Ùõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤ë¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò½Ð¤·¤¿¡£¼ÒÆâµ¬Äê¤Ë´ð¤Å¤¸·Àµ¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¡£
¡¡ÆüËÜÍ¹ÊØ¤Ï¡¢½¸ÇÛ¶ÈÌ³¤òÃ´¤¦Á´¹ñ¤ÎÍ¹ÊØ¶É¤Î¤¦¤Á75¡ó¤Î¶É¤ÇË¡ÄêÅÀ¸Æ¶ÈÌ³¤¬Å¬ÀÚ¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È23Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¡£