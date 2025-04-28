¼«Ì±¡¦¹â»Ô»á¡¡ÂæÏÑ¤ÇÍêÀ¶ÆÁÁíÅý¤È²ñÃÌ¡¡ÂæÏÑ³¤¶®¤ÎÊ¿ÏÂ¤È°ÂÄê¤Î½ÅÍ×À¤ò³ÎÇ§
ÂæÏÑ¤òË¬Ìä¤·¤Æ¤¤¤ë¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÁê¤Ï28Æü¡¢ÂæËÌ»Ô¤ÇÂæÏÑ¤ÎÍêÀ¶ÆÁÁíÅý¤È²ñÃÌ¤·¡¢ÂæÏÑ³¤¶®¤ÎÊ¿ÏÂ¤È°ÂÄê¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£
²ñÃÌ¸åµ¼Ô²ñ¸«¤·¤¿¹â»Ô»á¤Ï¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡¢·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡¢Ì±¼ç¼çµÁ¤ò¼é¤ë¤³¤È¤Î3ÅÀ¤ÇÏ¢·È¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç°ìÃ×¤·¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¹â»Ô»á¤Ï¡¢¡ÖËÉ±ÒÌÌ¤Ç¤Î¾ðÊó¶¦Í¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È°Õ»×ÁÂÄÌ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤³¤È¤ä¡¢¡Ö¶¯¿Ù¡Ê¤¤ç¤¦¤¸¤ó¡Ë¤Ç¼«Î§À¤Î¤¢¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¡Ê¶¡µëÌÖ¡Ë¤òÆüÂæ¤Çºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡×¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ä¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ê¤É¤ÈÏ¢·È¤·¡¢ÂæÏÑ³¤¶®¤ÎÊ¿ÏÂ¤È°ÂÄê¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¹â»Ô»á¤Ï²ñ¸«¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÈÂæÏÑ¤Î´Ø·¸¤Ï¡ÖÈóÀ¯ÉÜ¤Î¼ÂÌ³´Ø·¸¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÈóÀ¯ÉÜ´Ö¤Î¼ÂÌ³´Ø·¸¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Æ²¡¹¤È¡¢¤½¤Î¼Â¤ò¶¯²½¤¹¤Ù¤¤À¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¿ÍÅª¸òÎ®¡¢¾ðÊó¸ò´¹¡¢µ»½Ñ¶¨ÎÏ¤Ê¤É¤ò¿Ê¤á¤ë¤Ù¤¤À¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£