¡ÖÀè½µ¿©¤Ù¤¿¤Î¤ÈÆ±¤¸¤À¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×²æ¤¬²È¤ËÍè¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥È¤¹¤ëÉ×¤Î½÷Í§Ã£¤ËÈ¿·â¤·¤¿ÏÃ
É×¤ÎÍ§Ã£¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±ÃçÎÉ¤¯¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¥Þ¥¦¥ó¥È¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ë½÷Í§Ã£¤¬¤¤¤ë¤ÈÌñ²ð¤Ê¤â¤Î¡£¤Ê¤¼¤«¡Ö»ä¤Î¤Û¤¦¤¬Èà¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤Ë¤¤¤Á¤¤¤ÁÄ¥¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¥¦¥ó¥¶¥ê¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡Ö²æ¤¬²È¤ËÍè¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥È¤¹¤ëÉ×¤Î½÷Í§Ã£¤ËÈ¿·â¤·¤¿ÏÃ¡×¤ÎÃæ¤«¤é1¤Ä¡¢¡ÖÀè½µ¿©¤Ù¤¿¤Î¤ÈÆ±¤¸¤À¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀè½µ¿©¤Ù¤¿¤Î¤ÈÆ±¤¸¤À¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡ÖÉ×¤ÎÃÏ¸µ¤Ë²È¤ò·ú¤Æ¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°ÊÍèÉ×¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Î½÷¤¬¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦¥¦¥Á¤ËÍè¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤â·ù¤Ê¤Î¤Ë¡¢»ä¤¬ÎÁÍý¤ò½Ð¤·¤¿¤é¡ØÀè½µ¿©¤Ù¤¿¤Î¤ÈÆ±¤¸¤À¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡Ù¡ØÏÂ¿©¤È¤«ºî¤é¤Ê¤¤¤Î¡©¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤Æ¥¤¥é¥Ã¡£
Æ¬¤ËÍè¤¿¤Î¤Ç¡ØËèÆü¸¥Î©¤ò¹Í¤¨¤ë¤Î¤âÂçÊÑ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡¼¡Ù¡Ø¤¢¡¢¤º¤Ã¤È¼Â²ÈÊë¤é¤·¤À¤«¤é¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¤¹¤ß¤Þ¤»¡¼¤ó¡Ù¤È¥Á¥¯¥Á¥¯·ùÌ£¤ò¸À¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸åÉ×¤Ë¤âÃí°Õ¤·¤Æ¡¢ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤ò²È¤ËÆþ¤ì¤ë¤Î¤Ï¶Ø»ß¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÂÎ¸³¼Ô¡§20Âå ½÷À¡¦¥Ñ¡¼¥È¡¿²óÅú»þ´ü¡§2025Ç¯2·î¡Ë
¢¦ ÎÁÍý¤òºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¾å¤Ë¡¢¸¥Î©¤Ë¥±¥Á¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ê¤ó¤Æ¿Þ¡¹¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤Á¤é¤Ï¤â¤¦²ÈÄí¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¾¯¤·¤Ï±óÎ¸¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¨Googirl¤¬ÆÈ¼«¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢½¸¤á¤¿GoogirlÆÉ¼ÔÍÍ¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ò¤â¤È¤Ëµ»ö²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£