¡Ö¥«¥ë¥ÈÅª¤Ê¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡¡¥×¥ì¥¤¥¿¥¤¥à¤Ï¤ï¤º¤«157Ê¬¡£±Ñ»æ¤Ï¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ëMF±óÆ£¹Ò¤Îº£µ¨¤ò¤É¤¦É¾²Á¤·¤¿¡©
19-20¥·¡¼¥º¥ó°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¡£Âè34Àá¤Î¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥àÀï¤Ç¤Ï¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥½¥é¥ó¥±¤ËÀèÀ©¤òµö¤¹¤â¡¢¥ë¥¤¥¹¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¡¢¥¢¥ì¥¯¥·¥¹¡¦¥Þ¥«¥ê¥¹¥¿¡¼¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç¤¹¤°¤µ¤ÞµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÂçÎÌ5¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤Æ¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤ò·è¤á¤¿¡£
¡ØTheGuardian¡Ù¤Ç¤ÏÍ¥¾¡¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ë³ÆÁª¼ê¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò10ÅÀËþÅÀ¤ÇºÎÅÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ç¤¢¤ë±óÆ£¹Ò¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÎÀèÈ¯¤³¤½¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¥«¥ë¥ÈÅª¤Ê¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÌÏÈÏÅª¤Ê»ÑÀª¤È¥Ù¥ó¥Á¤«¤éÅêÆþ¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬ÍýÍ³¤À¡£
¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤¬¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤ë¾ìÌÌ¤ÇÉ¬¤ºµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥ã¡¼¡×¤È¤·¤Æ¾ï¤Ë°ÂÄê¤·¤¿³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡×
¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Î¥×¥ì¥¤¥¿¥¤¥à¤Ï¤ï¤º¤«157Ê¬¤À¤¬Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê±óÆ£¤Î»î¹ç¤òÄù¤á¤ëÌò³ä¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡Ö¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥ã¡¼¡×¤ÈÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Í¥¾¡¤ò·è¤á¤¿¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥àÀï¤Ç¤ÏµÞî±±¦SB¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
Â¾¤ÎÁª¼ê¤Ç¤¤¤¨¤Ð¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥àÀï¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥µ¥é¡¼¤ä·ÀÌó±äÄ¹¤òÈ¯É½¤·¤¿¥Õ¥©¥ë¥¸¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥À¥¤¥¯¤é¤¬¡¢10ÅÀËþÅÀÃæ10ÅÀ¤Î¹âÉ¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤ª¤ê¡¢Èà¤é¤¬º£µ¨¤É¤ì¤À¤±½ÅÍ×¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤«¤¬¤ï¤«¤ë¡£