¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥ï¥È¥­¥ó¥¹¡¡photo/Getty images

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ï¿·¤¿¤Ê¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¯¤è¤¦¤À¡£

¡ØFootball Insider¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ïº£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½FW¥ª¥ê¡¼¡¦¥ï¥È¥­¥ó¥¹¤Î³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¯¤È¤¤¤¦¡£

2020Ç¯9·î¤«¤é¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥ï¥È¥­¥ó¥¹¤À¤¬¡¢²ÃÆþ°Ê¹ß¥¯¥é¥Ö¤Î¹¶·â¤Î¼´¤È¤·¤Æ³èÌö¡£ºòµ¨¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°37»î¹ç¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢19¥´¡¼¥ë13¥¢¥·¥¹¥È¤È°µ´¬¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¡¢EURO2024¤Ç¤â¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¡¢1¥´¡¼¥ë¤òµ­Ï¿¡£º£µ¨¤â¤¹¤Ç¤Ë¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç15¥´¡¼¥ë7¥¢¥·¥¹¥È¤ÈÆÀÅÀ¤âÆó·å¤Ë¾è¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²Æ¤Ï¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¤½¤ó¤Ê¥ï¥È¥­¥ó¥¹¤Ë¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤¬¶½Ì£¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ï¥È¥­¥ó¥¹¤Ë¤Ï¸½ºß¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ä¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤¬¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î³ÍÆÀ¥ì¡¼¥¹¤Ë¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤â»²Àï¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£³ÍÆÀ¥ì¡¼¥¹¤ò¸½ºß¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤¬¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ø´ø´±¤Î¥¢¥ë¥Í¡¦¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤âº£²Æ¹¶·â¿Ø¤Î¶¯²½¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¿¤á¼Â¸½¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£

¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¶þ»Ø¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤¿¥ï¥È¥­¥ó¥¹¤À¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æº£²Æ¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ò·èÃÇ¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£