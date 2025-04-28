¥É¥¤¥ÄÂåÉ½MF¥¢¥ó¥É¥ê¥Ã¥Ò¤Ïº£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥óÂàÃÄ¤ò¸¡Æ¤¤«¡Ä¡Ä¡¡½Ð¾ì»þ´Ö¤ËÉÔËþ¤ÈÊóÆ»
30ºÐ¤Î¥É¥¤¥ÄÂåÉ½¤Ï½Ð¾ì»þ´Ö¤ËÉÔËþ¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡ØSkySport¡Ù¤Î¥Õ¥í¥ê¥¢¥ó¡¦¥×¥ì¥Ã¥Æ¥ó¥Ù¥ë¥¯»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ð¥¤¥ä¡¼¡¦¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥É¥¤¥ÄÂåÉ½MF¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥¢¥ó¥É¥ê¥Ã¥Ò¤Ïº£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¤Î°ÜÀÒ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥Ø¥ë¥¿¡¦¥Ù¥ë¥ê¥ó¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥½Ð¿È¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ó¥É¥ê¥Ã¥Ò¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÊ£¿ô¤Î¹ñÆâ¥¯¥é¥Ö¤òÅÏ¤êÊâ¤¯¤È2021Ç¯8·î¤Ë¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤Ë²ÃÆþ¡£¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¸ø¼°ÀïÄÌ»»151»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¼çÎÏ¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¤·¤«¤·º£µ¨¤ÏÀèÈ¯½Ð¾ì¤¬18»î¹ç¤ÈÀäÂÐÅª¤Ê¼çÎÏ¤È¤·¤Æ¤Ï°·¤ï¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ï¸ÂÄêÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥É¥¤¥ÄÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤â18»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¼ÂÎÏ¤Ï³Î¤«¤Ê¥¢¥ó¥É¥ê¥Ã¥Ò¤À¤¬²Ì¤¿¤·¤Æ°ÜÀÒ¤ò·èÃÇ¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
[Â®Êó]¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó ´ñÀ×¤ÎÆ±ÅÀ¡ª— ¥¢¥Ù¥Þ¥µ¥Ã¥«¡¼ (@ABEMA_soccer) April 27, 2024
https://t.co/XS3YWp5HOY
#¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬ Âè31Àá#¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó vs #¥·¥å¥È¥¥¥Ã¥È¥¬¥ë¥È
¡¿
»î¹ç½ªÎ»´ÖºÝ¤Î·àÅªÆ±ÅÀÃÆ¡ª#¥¢¥ó¥É¥ê¥Ã¥Ò ¤¬²¡¤·¹þ¤ß
ÌµÇÔµÏ¿·ÑÂ³¡ª
¡À#ABEMA¤Ç¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬#¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Á´¤Æ¸«¤ë¤Ê¤é¥¹¥«¥Ñ¡¼ pic.twitter.com/rhijYTiO8l