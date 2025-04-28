¿·¤·¤¤¶µ¹Ä¤òÁª½Ð¡Ö¥³¥ó¥¯¥é¡¼¥Ù¡×5·î7Æü¤«¤é¤ÈÈ¯É½¡¡¶µ¹Ä¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤Î»àµî¼õ¤±
¥í¡¼¥Þ¶µ¹ÄÄ£¤Ï¶µ¹Ä¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤Î»àµî¤ò¼õ¤±¡¢¼¡¤Î¶µ¹Ä¤ò·è¤á¤ëÁªµó¡Ö¥³¥ó¥¯¥é¡¼¥Ù¡×¤ò5·î7Æü¤«¤é»Ï¤á¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
4·î28Æü¡¢¿õµ¡¶ª¤È¤¤¤¦¹â°Ì¤ÎÀ»¿¦¼Ô¤Ë¤è¤ë²ñµÄ¤ò³«¤¡¢¶µ¹Ä¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤Î¸å·Ñ¼Ô¤ò·è¤á¤ëÁªµó¡Ö¥³¥ó¥¯¥é¡¼¥Ù¡×¤ò5·î7Æü¤Ë¹Ô¤¦¤È·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ÅêÉ¼¤ÏÆüËÜ¿Í¤Î¿õµ¡¶ª2¿Í¤ò´Þ¤à135¿Í¤¬Á´°÷¤¬»²²Ã¤·¡¢¥ß¥±¥é¥ó¥¸¥§¥í¤Î¡ÖºÇ¸å¤Î¿³È½¡×¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥·¥¹¥Æ¥£¡¼¥ÊÎéÇÒÆ²¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
³°Éô¤È¤ÎÀÜ¿¨¤¬ÃÇ¤¿¤ì¤¿¾õÂÖ¤ÇÅêÉ¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â3Ê¬¤Î2¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¡¢Í×·ï¤òËþ¤¿¤¹¿Í¤¬½Ð¤ë¤Þ¤Ç·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Â¿ÍÍÀ¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤Ê¤É²þ³×ÇÉ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤¿¶µ¹Ä¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤ÎÏ©Àþ¤¬·Ñ¾µ¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¤¬¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£