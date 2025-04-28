20ÅÙÌÜ¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡¢Í¥¾¡¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ÏºÇ½ªÀáÍâÆü¤Î5·î26Æü¤Ë·èÄê
20ÅÙÌÜ¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡£Í¥¾¡¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ÎÆüÄø¤¬·èÄê¡£5·î26Æü(·î)j¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¢¥ë¥Í¡¦¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤¤·¤¿¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ï¡¢¥·¡¼¥º¥ó³«Ëë¤«¤é½çÄ´¤Ë¾¡¤ÁÅÀ¤ò½Å¤Í¼ó°Ì¤òÁö¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡£2°Ì¤Î¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤¬ÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ½ù¡¹¤Ë¼ºÂ®¤¹¤ë¤È¡¢27Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè34Àá¤Î¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥àÀï¤Ç5-1¤È¾¡Íø¤·¡¢5¥·¡¼¥º¥ó¤Ö¤ê20ÅÙÌÜ¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë»ÔµÄ²ñµÄÄ¹¤Î¥ê¥¢¥à¡¦¥í¥Ó¥ó¥½¥óµÄ°÷¤¬¡¢¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò½Ë¤¦¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ò·×²è¡£¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤â¤³¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡¢5·î26Æü¤Î14»þ30Ê¬¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢2024-25¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÆü¤ÎÍâÆü¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¡¢15km¤Î¥Ó¥¯¥È¥ê¡¼¥ë¡¼¥È¤¬Àß¤±¤é¤ì¡¢2019Ç¯¡¢2022Ç¯¤ÈÆ±¤¸¥ë¡¼¥È¤òÃ©¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥ê¥¢¥à¡¦¥í¥Ó¥ó¥½¥óµÄ°÷¤Ïº£²ó¤ÎÍ¥¾¡¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£½ËÊ¡¤·¤¿¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö5·î26Æü¤Ë¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡¦¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¯¥é¥Ö¤òÀµ¼°¤Ë»ÔÆâ¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ë¾·ÂÔ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤ÎÍ¥¾¡¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ÏÃ±¤Ê¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤Îº×Åµ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤¿¤Á¤Î³¹¤Î¸Ø¤ê¡¢¾ðÇ®¡¢¤½¤·¤Æ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£Àº¿À¤ò½Ë¤¦¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤³¤ì¤Û¤É¤Îµ¬ÌÏ¤È¥¹¥±¡¼¥ë¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢ÉñÂæÎ¢¤Ç¤ÏËÄÂç¤Êºî¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥æ¡¼¥í¥Ó¥¸¥ç¥óÁ´ÂÎ¤ÇÈó¾ï¤Ë¤¦¤Þ¤¯µ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¤¤¿¥Á¡¼¥à¡¦¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬ºÆ¤ÓÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤¿¤á¡¢¤¹¤Ç¤Ë¿ô¥«·î¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¿µ½Å¤Ê·×²è¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¥Á¡¼¥à¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤½Ë²ì¤Î¾ì¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¥Ð¥ó¥¯¥Û¥ê¥Ç¡¼½µËö¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
CL¡õEL¤òÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
WOWOW¤Î·î³Û²ÃÆþ¤Ê¤é
CL¡¦EL¤ÎÃíÌÜ»î¹ç¤ÈWOWOW¤ÎÁ´¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é
¥¢¥ë¥Í¡¦¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤¤·¤¿¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ï¡¢¥·¡¼¥º¥ó³«Ëë¤«¤é½çÄ´¤Ë¾¡¤ÁÅÀ¤ò½Å¤Í¼ó°Ì¤òÁö¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡£2°Ì¤Î¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤¬ÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ½ù¡¹¤Ë¼ºÂ®¤¹¤ë¤È¡¢27Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè34Àá¤Î¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥àÀï¤Ç5-1¤È¾¡Íø¤·¡¢5¥·¡¼¥º¥ó¤Ö¤ê20ÅÙÌÜ¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢2024-25¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÆü¤ÎÍâÆü¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¡¢15km¤Î¥Ó¥¯¥È¥ê¡¼¥ë¡¼¥È¤¬Àß¤±¤é¤ì¡¢2019Ç¯¡¢2022Ç¯¤ÈÆ±¤¸¥ë¡¼¥È¤òÃ©¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥ê¥¢¥à¡¦¥í¥Ó¥ó¥½¥óµÄ°÷¤Ïº£²ó¤ÎÍ¥¾¡¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£½ËÊ¡¤·¤¿¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö5·î26Æü¤Ë¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡¦¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¯¥é¥Ö¤òÀµ¼°¤Ë»ÔÆâ¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ë¾·ÂÔ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤ÎÍ¥¾¡¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ÏÃ±¤Ê¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤Îº×Åµ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤¿¤Á¤Î³¹¤Î¸Ø¤ê¡¢¾ðÇ®¡¢¤½¤·¤Æ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£Àº¿À¤ò½Ë¤¦¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤³¤ì¤Û¤É¤Îµ¬ÌÏ¤È¥¹¥±¡¼¥ë¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢ÉñÂæÎ¢¤Ç¤ÏËÄÂç¤Êºî¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥æ¡¼¥í¥Ó¥¸¥ç¥óÁ´ÂÎ¤ÇÈó¾ï¤Ë¤¦¤Þ¤¯µ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¤¤¿¥Á¡¼¥à¡¦¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬ºÆ¤ÓÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤¿¤á¡¢¤¹¤Ç¤Ë¿ô¥«·î¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¿µ½Å¤Ê·×²è¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¥Á¡¼¥à¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤½Ë²ì¤Î¾ì¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¥Ð¥ó¥¯¥Û¥ê¥Ç¡¼½µËö¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
CL¡õEL¤òÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
WOWOW¤Î·î³Û²ÃÆþ¤Ê¤é
CL¡¦EL¤ÎÃíÌÜ»î¹ç¤ÈWOWOW¤ÎÁ´¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é