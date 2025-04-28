¹âÈæÎÉ¤¯¤ë¤Þ ·ÝÇ½³èÆ°ºÆ³«¡õµÈËÜ¶½¶È¤òÂà½ê
¡¡¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥ÎÅÒÇî¤òÇ§¤á³èÆ°¤ò¼«½Í¤·¤Æ¤¤¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤Î¹âÈæÎÉ¤¯¤ë¤Þ¤µ¤ó¤¬4·î28Æü¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤ÎºÆ³«¡¢¤½¤·¤ÆµÈËÜ¶½¶È¤È¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È·ÀÌó¤ò½ªÎ»¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÁêÊý¤ÏµÈËÜ¶½¶È½êÂ°¤Î¤Þ¤Þ¡¢¥³¥ó¥Ó¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯
¡¡¹âÈæÎÉ¤µ¤ó¤Ï28Æü¡¢¥³¥ó¥Ó¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡ÖËÜÆü¤³¤ÎÆ°²è¤ò»ý¤Ã¤ÆÉüµ¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖµÈËÜ¶½¶È¤òËÍ¤ÏÂà½ê¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹âÈæÎÉ¤µ¤ó¤Ï·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÀâÌÀ¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤ÎÁûÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ëÆ°²è¤ò¤¢¤²¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢µÈËÜ¶½¶È¤ÎÊý¤«¤é¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È·ÀÌó¤Î½ªÎ»¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁêÃÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£·ÀÌó¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÉüµ¢¤âÁá¤Þ¤ê¡¢¥³¥ó¥Ó¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤òºÆ³«¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢ÁÐÊý¹ç°Õ¤Î¤â¤È¤Ç·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡º£¸å¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥³¥ó¥Ó¤Ç¤ÎYouTube¡¢¥é¥¸¥ª¤Ï·ÑÂ³¡¢¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡µÈËÜ¶½¶È¤â¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÁÐÊý¹ç°Õ¤Î¾å¤Ç¹âÈæÎÉ¤µ¤ó¤È¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È·ÀÌó¤Ï½ªÎ»¡¢ÁêÊý¤Î¾¾°æ¥±¥à¥ê¤µ¤ó¤ÏµÈËÜ¶½¶È½êÂ°¤Î¤Þ¤Þ¡¢¥³¥ó¥Ó¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë
¢¨¡Ö¹âÈæÎÉ¤¯¤ë¤Þ¡×¤µ¤ó¤Î¡Ö¹â¡×¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×