¥É¥ëÇä¤êÍ¥Àª¡¢¥É¥ë±ß°ì»þ£±£´£³¡¥£±£µ¥ì¥Ù¥ë¡¡ÊÆºâÌ³Ä¹´±¤Ï¥É¥ë¹â»Ù»ý¤â¡á£Î£Ù°ÙÂØ
¥É¥ëÇä¤êÍ¥Àª¡¢¥É¥ë±ß°ì»þ£±£´£³¡¥£±£µ¥ì¥Ù¥ë¡¡ÊÆºâÌ³Ä¹´±¤Ï¥É¥ë¹â»Ù»ý¤â¡á£Î£Ù°ÙÂØ
¡¡£Î£Ù½øÈ×¤Ï¥É¥ëÇä¤ê¤¬Í¥Àª¡£¥É¥ë±ß¤Ï143.15¶áÊÕ¤Ë°ÂÃÍ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈÊÆºâÌ³Ä¹´±¤Ï¡ÖÊÆ¹ñ¤Ï¶¯¤¤¥É¥ë¤ò»Ù»ý¤¹¤ëÀ¯ºö¤ò°Ý»ý¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤¬¡¢¥É¥ëÇã¤¤¤Ë¤ÏÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
USD/JPY¡¡143.21¡¡EUR/USD¡¡1.1366¡¡GBP/USD¡¡1.3349
¡¡£Î£Ù½øÈ×¤Ï¥É¥ëÇä¤ê¤¬Í¥Àª¡£¥É¥ë±ß¤Ï143.15¶áÊÕ¤Ë°ÂÃÍ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈÊÆºâÌ³Ä¹´±¤Ï¡ÖÊÆ¹ñ¤Ï¶¯¤¤¥É¥ë¤ò»Ù»ý¤¹¤ëÀ¯ºö¤ò°Ý»ý¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤¬¡¢¥É¥ëÇã¤¤¤Ë¤ÏÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
USD/JPY¡¡143.21¡¡EUR/USD¡¡1.1366¡¡GBP/USD¡¡1.3349