西野カナが、5月9日0時に配信リリースする新曲「With You」の新アーティスト写真を公開した。

ウェービーなロングヘアを見せた本ビジュアルは、西野らしい“大人キュート”で柔らかい雰囲気の作品に。同楽曲の〈どこまで行こう With You〉という歌詞から着想を得たという。“旅”を感じさせるようなウェスタンブーツが使用された“ボヘミアンスタイル”を基調とし、アメリカ ニューヨークのソーホー地区のようなモダンな雰囲気もミックスされた“BOHOスタイル”となっている。

あわせて、本ビジュアルのメイキング映像も公開された。様々な表情が見られる撮影シーンや、撮影中のオフショットと共に同楽曲の1番の音源を聴くことができる。

さらに、本ビジュアルが使用された同楽曲のジャケット写真も公開。同楽曲は復帰後初のEP『Love Again』から半年以上ぶりのリリースとなり、相手の“素敵な部分”や“ちょっと抜けている部分”も愛おしいと思えるような大切な存在を歌った、西野の真骨頂ともいえるような暖かい春に合う“カップルラブソング”となっている。

なお西野は、活動再開後初の全国アリーナツアー『Fall In Love With You Again Tour 2025』を開催中。チケットが即完売したことを受け、6月にはさいたまスーパーアリーナでの追加公演も決定している。

(文=リアルサウンド編集部)