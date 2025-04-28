¡Ö¥í¥Ê¥¦¥¸¡¼¥Ë¥ç¤«¤è¡ª¡×Æ²°ÂÎ§¤Î¡ÈÅ·ºÍÅª¥Ò¡¼¥ë¥Ñ¥¹¡É¤Ë¶ÃØ³¡õÀä»¿¤ÎÀ¼¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¡ª¡©¡×¡Ö¤¦¤Þ¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥ª¥·¥ã¥ì¡×²ÚÎï¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ÇÌ¥¤»¤¿½Ö´Ö
¡Ú¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¡Û¥ô¥©¥ë¥Õ¥¹¥Ö¥ë¥¯ 0¡Ý1 ¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¡ÊÆüËÜ»þ´Ö4·î26Æü¡¿¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó¡¦¥¢¥ì¡¼¥Ê¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡ÛÆ²°ÂÎ§¤¬¡ÖÅ·ºÍÅª¥Ò¡¼¥ë¥Ñ¥¹¡×¤òÄÌ¤·¤¿½Ö´Ö
¡¡¸µ¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½FW¤Î¥í¥Ê¥¦¥¸¡¼¥Ë¥ç¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë²ÚÎï¤Ê¥×¥ì¡¼¤À¤Ã¤¿¡£¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤ÎMFÆ²°ÂÎ§¤¬2¿Í¤ÎÁê¼ê¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¥Ò¡¼¥ë¥Ñ¥¹¤òÁªÂò¡£ÇØÃæ¤ËÌÜ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê»ëÌî¤Î¹¤µ¤Ç¶ÉÌÌ¤òÂÇ³«¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤Ï¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬31Àá¤Ç¥ô¥©¥ë¥Õ¥¹¥Ö¥ë¥¯¤ÈÂÐÀï¡£±¦¥¦¥¤¥ó¥°¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿Æ²°Â¤Ï¡¢1¡¼0¤È¥ê¡¼¥É¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿86Ê¬¤Ë²ÚÎï¤Ê¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ÇÌ¥¤»¤¿¡£
¡¡±¦¥µ¥¤¥É¤Î¥¿¥Ã¥Á¥é¥¤¥óºÝ¤ÇÁê¼ê¤Î¥ß¥¹¤ò¸«Æ¨¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿ÆüËÜÂåÉ½MF¤¬¥Ü¡¼¥ë²ó¼ý¤ËÀ®¸ù¡£¤¹¤°¤Ë¥ô¥©¥ë¥Õ¥¹¥Ö¥ë¥¯¤ÎÁÇÁá¤¤¥×¥ì¥¹¥Ð¥Ã¥¯¤Ç2¿Í¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢°ì½Ö´é¤ò¾å¤²¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÌ£ÊýÁª¼ê¤Î°ÌÃÖ¤ò³ÎÇ§¡£¤¹¤ë¤È¡¢¼«¤é¤ÎÇØÃæÂ¦¤Ë¸«»ö¤Ê¥Ò¡¼¥ë¥Ñ¥¹¤òÄÌ¤·¤¿¡£¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿MF¥è¥Ï¥ó¡¦¥Þ¥ó¥¶¥ó¥Ó¤Ï¡¢ÅÝ¤µ¤ì¤ÆFK¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅ·ºÍÅª¤Ê¥×¥ì¡¼¤Ë¤ÏABEMA¤Î»ëÄ°¼Ô¤¿¤Á¤âÈ¿±þ¡£¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥Ò¡¼¥ë¡×¡Ö¤¦¤Þ¤¤¡×¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¡ª¡©¡×¡Ö¤¦¤ÞÆ²°Â¡×¡Ö¥í¥Ê¥¦¥¸¡¼¥Ë¥ç¤«¤è¡×¡Ö¤¦¤ó¤Þ¡×¡Ö¥ª¥·¥ã¥ì¥Ò¡¼¥ë¡×¡ÖÆ²°Â¥Ñ¥¹¥»¥ó¥¹¸÷¤ê¤¹¤®¡×¡Ö¥Ò¡¼¥ë¾å¼ê¤¹¤®¤ë¡×¤È¶ÃØ³¤ÎÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Ç²¿ÅÙ¤â·èÄêµ¡¤òºî¤ê½Ð¤·¤¿Æ²°Â¤Ï¡¢49Ê¬¤Ë·è¾¡¥´¡¼¥ë¤Îµ¯ÅÀ¤Ë¡£¥Á¡¼¥à¤ò1¡Ý0¤Î¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤¿¡£¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤Ï¤³¤ì¤Ç¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë½Ð¾ì·÷Æâ¤Î¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬4°Ì¤ËÉâ¾å¡£»Ä¤ê3»î¹ç¤Ç¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤ÎCL¹Ô¤¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£º£µ¨¤ÎÆ²°ÂÎ§¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¹ñÆâ¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î9¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«¿È½é¤ÎÆó·å¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤Ç¤¤ë¤«¤âÍ×ÃíÌÜ¤À¡£
¡ÊABEMA¡¿¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¡Ë