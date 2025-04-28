¡Ö×¢Åç ÇÂ¤Î»Ô¡×¹ÅçT-SITE¤Ç³«ºÅ¡¢Á´¹ñ¤Î¥¢¥ó¥Æ¥£¡¼¥¯¡õ¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸Å¹51Å¹ÊÞ¤¬½¸·ë
¡Ö×¢Åç ÇÂ¤Î»Ô¡×¤¬¡¢2025Ç¯5·î3Æü(ÅÚ¡¦½Ë)¡¦4Æü(Æü¡¦½Ë)¤Ë¹ÅçT-SITE¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö×¢Åç ÇÂ¤Î»Ô¡×¤È¤Ï¡©
2019Ç¯¤Ë½é³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö×¢Åç ÇÂ¤Î»Ô¡×¤Ï¡¢Á´¹ñ¤«¤é¥¢¥ó¥Æ¥£¡¼¥¯¡¿¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¥·¥ç¥Ã¥×¤¬½ÐÅ¹¤¹¤ëÇÂ¤Î»Ô¡£²ñ¾ì¤È¤Ê¤ë¹ÅçT-SITE¤Ç¤Ï¡¢Ä¹¤¤Îò»Ë¤ÎÃæ¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¿Í¡¹¤Ë·Ñ¾µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡¢¥¢¥ó¥Æ¥£¡¼¥¯¤ä¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¤ÎÉÊ¡¹¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£
Á´¹ñ¤Î¥¢¥ó¥Æ¥£¡¼¥¯¡õ¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸Å¹51Å¹ÊÞ¤¬½¸·ë
º£²ó¤Ï¡ÖÌ£¤ò¹ï¤¹¤ë¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ³Æ¹ñ¤Î¥¢¥ó¥Æ¥£¡¼¥¯¤È¥ß¥ËËßºÏ¤ò¼è¤ê°·¤¦¡Ö¥¢¥ó¥Æ¥£¡¼¥¯ ¥È¥Ã¥È(antique totto)¡×¡¢ËÌ²¤¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¡õ¥Ç¥¶¥¤¥ó»¨²ß¤Î¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥¥ë¥·¥Ã¥«(Kirsikka)¡×¡¢¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸ÏÓ»þ·×¤¬ÀìÌç¤Î¡Ö¤â¤¯¤á(MOKUME VINTAGE WATCH)¡×¤Ê¤É¡¢Á´¹ñ¤«¤éÁª¤ê¤¹¤°¤ê¤Î51Å¹ÊÞ¤¬½ÐÅ¹Í½Äê¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢²ñ¾ì¤Ë¤Ï³Æ¼ï¾Æ¤²Û»Ò¤ä¥¹¥¤¡¼¥Ä¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò¼è¤ê°·¤¦Å¹ÊÞ¤â½ÐÅ¹¡£±¿Ì¿¤Î°ïÉÊ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë¿´¤òÌö¤é¤»¤Ê¤¬¤é¡¢³ÆÅ¹¤³¤À¤ï¤ê¤Î°û¿©Êª¤âÌ£¤ï¤¨¤ë¡£
³«ºÅ³µÍ×
¡Ö×¢Åç ÇÂ¤Î»Ô¡×
³«ºÅÆü¡§2025Ç¯5·î3Æü(ÅÚ¡¦½Ë)¡¦4Æü(Æü¡¦½Ë)
»þ´Ö¡§10:00¡Á17:00(4Æü¤Ï16:00¤Þ¤Ç)
²ñ¾ì¡§LECT1FÊ¿ÌÌÃó¼Ö¾ì¡¦¹ÅçT-SITE¥×¥í¥à¥Ê¡¼¥É(¹Åç¸©¹Åç»ÔÀ¾¶èÀð2ÃúÌÜ1-45)
¡ã½ÐÅ¹¼Ô¡ä
¢£¥°¥Ã¥º
25ris¡¿Antique & Brocante ¡Èfu fu¡É net¡¿antique totto¡¿ARCADIA Co.¡¿Atelier momo¡¿AXCIS CLASSIC¡¿bijou¡¿DRAWER¡¿ENGAWA¡¿Float Gallery Antiques¡¿goopee¡¿HANDWORK STILLA¡¿Kirsikka¡¿lib¡¿MLP¥·¥ç¥Ã¥×¡¿MOKUME VINTAGE WATCH¡¿MOTHER LIP¡¿mumokuteki antique & repair¡¿nice nonsense books¡¿ORLANDO¡¿RESUME¡¿Robin¡Çs Patch¡¿RUST¡¿schlegel¡¿SLOWHAND DEPARTMENT¡¿Sugar town¡¿Sunadish ¥¹¥Ê¥Ç¥£¥Ã¥·¥å¡¿theBONDday¡¿Torico-lore¡¿tsuitachi craft&brocante¡¿ZAKKA COZA -par ici-¡¿¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¥Ñ¡¼¥Ä - le meace - ¥ì¥ß¡¼¥¹¡¿³¤Ç¡¿µì¼°¸Å»¨²ß¡Ø¥Ñ¥ë¥Ç¥é¥Þ¥ó¤È¥Ù¥ó¥¸¥ã¥ß¥ó¥º¡Ù¡¿¸ÅÊª¾¦¤«¤ó¤Â¤ä¡¿ÂÀÍÛ¼ùÎÓ¡¿¤Ä¤Ä¤ß¼Ë¡¿¥Ê¥«¥ª¥é¥ó¥×¡¿ÇòÄ»ºÂ»¨²ßÅ¹¡¿¸ÅÆ»¶ñ ¹¥³Ú¸Å¡¿¸ÅÆ»¶ñ¤ë¤´¤í¡¿¸ÅÆ»¶ñ Let ¡ÇEm In¡¿Êª¤È»ö¤È¡¿¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸ ÎÐ±à¡¿¥ï¥ó¥ª¥¢¥¨¥¤¥È
¢£¥Õ¡¼¥É
blanket time(¥³¡¼¥Ò¡¼¡¢¥«¥ì¡¼)¡¿SUNDAY(¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó)¡¿Jolie cheesecake(¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥)¡¿¥Ï¥Ê²Û»ÒÅ¹(¾Æ¤²Û»Ò)¡¿¿Í¡¹(¾Æ¤²Û»Ò)¡¿Room:105(¾Æ¤²Û»Ò)
¡ÚÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¹ÅçT-SITEÂåÉ½
TEL¡§082-501-5000
¡Ú¼Ì¿¿ÉÕ¤¤ÇÆÉ¤à¡Û¡Ö×¢Åç ÇÂ¤Î»Ô¡×¹ÅçT-SITE¤Ç³«ºÅ¡¢Á´¹ñ¤Î¥¢¥ó¥Æ¥£¡¼¥¯¡õ¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸Å¹51Å¹ÊÞ¤¬½¸·ë