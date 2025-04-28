¡È»öÌ³½êÂåÉ½¤«¤éÀ²Ã³²¡É¸µMAIDEN¡¦¥¬¥¦¥ó¡¢Ã¦Âà¸å½é¤Î¿´¶¤ò¹ðÇò¡ÖÍý²ò¤·¤¬¤¿¤¤ÉÔÅö¤ÊÂÔ¶ø¡×
MAIDEN¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥¬¥¦¥ó¤¬¥°¥ë¡¼¥×Ã¦Âà¸å¡¢½é¤á¤Æ¼«¿È¤Î¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛMADEIN¤ÎÆüËÜ¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼
4·î28Æü¡¢¥¬¥¦¥ó¤Ï¼«¿È¤ÎSNS¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¤³¤ÎÊ¸¾Ï¤ò½ñ¤¯¤Þ¤Ç¡¢»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤ËÄ¹¤¤»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¥¬¥¦¥ó¤Ï¡¢¡ÖÈÖÁÈ¤òÄÌ¤¸¤ÆÂ¸ºß¤¹¤éÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿²»À¼¤ä¡¢»ö¼Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÏÃ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ëÀ¤³¦¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¼¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ï¤È¤Æ¤âÉÝ¤¯¡¢Âç¤¤ÊÍ¦µ¤¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÅÇÏª¤·¡¢¡Ö¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤â»ä¤ò¿®¤¸¡¢ÀÅ¤«¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢²¹¤«¤¯±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¡¹¤Ë¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤½¤Î²¹¤«¤¤µ¤»ý¤Á¤¬»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê°Ö¤á¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ËÊ¸¾Ï¤ò½ñ¤¯ÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÄ¹¤¤´Ö¤ªÂÔ¤¿¤»¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¿´¤«¤é¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤½¤Î´Ö¡¢´¶¾ð¤ËÎ®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤³¤Î¾õ¶·¤òÀµ¤·¤¯¼õ¤±»ß¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ËèÆü¼«Ê¬¤Î¿´¤òÀ°¤¨¤Ê¤¬¤é²á¤´¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤¤¤¦Æ»¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÃ±¤Ê¤ë¿¦¶È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤éËÜµ¤¤ÇÌ´¸«¤Æ¤¤¿¿ÍÀ¸¤Î°ìÉô¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¤Î½Ö´Ö¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤È¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¥¿¥¯¥È¡¢Îý½¬¼¼¤ÇÎ®¤·¤¿´À¤ÈÎÞ¡Ä¤¹¤Ù¤Æ¤Î½Ö´Ö¤¬¡¢¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¸À¤¤É½¤»¤Ê¤¤¤Û¤ÉÂçÀÚ¤Ê»×¤¤½Ð¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³èÆ°¤ò²ó¸Ü¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¤·¤«¤·¡¢³èÆ°¤òÂ³¤±¤ëÃæ¤Ç¡¢¤½¤ó¤ÊÂçÀÚ¤Êµ²±¤ò¤«¤¾Ã¤¹¤Û¤É¿É¤¤½ÐÍè»ö¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£¡ÖË¾¤ó¤Ç¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¾õ¶·¤ä¡¢Íý²ò¤·¤¬¤¿¤¤ÉÔÅö¤ÊÂÔ¶ø¡¢Í½´ü¤»¤ÌÉÔÍø±×¤Ë·«¤êÊÖ¤·Ä¾ÌÌ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â°ìÅÙ¤¿¤ê¤È¤âÌ´¤òÄü¤á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤ÏºÇ¸å¤Þ¤ÇÂÑ¤¨È´¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤¤¤¦Ì´¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬ÉÝ¤¯¤Æ¡¢²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤âÂÑ¤¨Â³¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿´¾ð¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢´Ú¹ñJTBC¤ÎÊóÆ»ÈÖÁÈ¡Ø»ö·ïÈÉÄ¹¡Ù¤Ë¤â´ÖÀÜÅª¤Ë¸ÀµÚ¡£¡Ö¤¢¤ÎÈÖÁÈ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¤¢¤È¡¢»ä¤Ï¼«¿È¤ÎÃ¦Âà¤òµ»ö¤Ç½é¤á¤ÆÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë²¿¤ÎÀâÌÀ¤â¤´°§»¢¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢ÆÍÁ³¥°¥ë¡¼¥×¤òµî¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¢¤ÎÆü¤Ï¡¢º£¤Ç¤â»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿¼¤¤½ý¤È¤·¤Æ»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤È¤Æ¤â²ù¤·¤¯¡¢¿É¤¤»×¤¤¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡£³ØÀ¸»þÂå¤«¤éËÜµ¤¤ÇÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¿Ì´¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤â¤¦Æ¨¤²¤º¡¢¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤È¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀµÄ¾¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À»ê¤é¤Ê¤¤ÅÀ¤âÂ¿¤¯¡¢ÀÛ¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢À¿°Õ¤ò¹þ¤á¤Æ³§¤µ¤ó¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¥¬¥¦¥ó¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¿®¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£¥¬¥¦¥ó¤ÎÁûÆ°¤È¤Ï¡©
¤Ê¤ª¥¬¥¦¥ó¤ÎÃ¦Âà¤ËÀèÎ©¤Á¡¢MAIDEN¤¬½êÂ°¤¹¤ë143¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÂåÉ½¤ËÀÅªË½¹Ôµ¿ÏÇ¤¬»ý¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¡Ø»ö·ïÈÉÄ¹¡Ù¤Ç¿·¿Í¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½êÂ°»öÌ³½ê¤ÎÂåÉ½¤«¤é¥»¥¯¥Ï¥éÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¾ðÊóÄó¶¡¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤¬MAIDEN¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦²±Â¬¤¬¹¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢143¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ï¡Ö¡Ø»ö·ïÈÉÄ¹¡Ù¤Ç¸ÀµÚ¤µ¤ì¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈÂåÉ½¤È¤Î´Ö¤Ë¡¢ÀÅªË½¹Ô¤ä¤½¤ÎÂ¾¤Î¸¢ÎÏ¤òÍøÍÑ¤·¤¿ÀÅªÀÜ¿¨¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÊóÆ»ÆâÍÆ¤Ï»ö¼ÂÌµº¬¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¸ø¼°Î©¾ì¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¬¥¦¥ó¤ÎÃ¦Âà¤Ë¤è¤êºÆ¤Óµ¿ÏÇ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢143¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ï¥¬¥¦¥ó¤ÎÃ¦Âà¤òÈ¯É½¤¹¤ë¸ø¼°À¼ÌÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¡ÖºÇ¶áÊóÆ»¤µ¤ì¤¿ÀÈï³²µ¿ÏÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ö¼ÂÌµº¬¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ³Î¤Ë¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ïµõµ¶¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ëÌÀ³Î¤ÊÊ£¿ô¤Î¾Úµò¤âÊÝÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ëü¤¬°ìË¡Åª¤ÊÌäÂê¤¬Äóµ¯¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ÎÃ¯¤è¤ê¤âÀ¿¼Â¤ËÂÐ±þ¤·¡¢°ìÀÚ¤Îµ¿ÏÇ¤¬»Ä¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë·×²è¤Ç¤¹¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë