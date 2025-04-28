BAT¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢¡Ö¤¿¤Ð¤³¥Ï¡¼¥à¥ê¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡×¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥Õ¥©¡¼¥é¥à¡¡À¯ºö·ÁÀ®¤Î½ÅÍ×À¤ò»ØÅ¦
¥Ö¥ê¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¡¦¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥¿¥Ð¥³¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊBAT¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î¸ø½°±ÒÀ¸¤ÈÀ¯ºö¤Î¿·¤¿¤ÊÆ»¤òÃµ¤ë¥Õ¥©¡¼¥é¥à ¡Á»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÆüËÜ¤ÎÌ¤Íè¤ÎÁÏÂ¤¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Á¡×¤ò2025Ç¯4·î23Æü¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¡£
¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Ë¤Ï¡¢À¯ºöÎ©°Æ¼Ô¡¢°åÎÅ´Ø·¸¼Ô¡¢¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤é¥¹¥Æ¡¼¥¯¥Û¥ë¥À¡¼80¿Í°Ê¾å¤¬»²²Ã¡£¡Ö¥¹¥â¡¼¥¯¥ì¥¹¤ÊÀ¤³¦¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¥«¥®¤È¤Ê¤ë¡Ö¤¿¤Ð¤³¥Ï¡¼¥à¥ê¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Ê³²¤ÎÄã¸º¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¸ò´¹¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¡Ö¤¿¤Ð¤³¥Ï¡¼¥à¥ê¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ëº¬¤¶¤·¤¿À¯ºö·ÁÀ®¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁÊ¤¨¤¿¡£
¡Ö¤¿¤Ð¤³¥Ï¡¼¥à¥ê¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡×À¤³¦¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß»öÎã
ÆüËÜ¤Î¤¿¤Ð¤³¶È³¦¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤ÏÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¿¡£»æ´¬¤¿¤Ð¤³¤«¤é¡¢²ÃÇ®¼°¤¿¤Ð¤³¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£BAT¥¸¥ã¥Ñ¥óÄ´¤Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢24Ç¯»þÅÀ¤ÇÈÎÇä¿ôÎÌ¥Ù¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢Á´¤¿¤Ð¤³ÈÎÇä¿ôÎÌ¤Î¤¦¤Á45.2¡ó¤¬²ÃÇ®¼°¤¿¤Ð¤³¡£25Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¡¢²ÃÇ®¼°¤¿¤Ð¤³¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤¬»æ´¬¤¿¤Ð¤³¤ò¾å²ó¤ëÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£BAT¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¡ÖÆüËÜ¤ÏÀ¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ¡¢²ÃÇ®¼°¤¿¤Ð¤³¤òÄÌ¤¸¤Æ»Ô¾ì¤Î²áÈ¾¿ô¤¬¥¹¥â¡¼¥¯¥ì¥¹²½¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¡×¤È¤¤¤¦¡£
¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢BAT¥¸¥ã¥Ñ¥ó¼ÒÄ¹¤Î¥¨¥Þ¡¦¥Ç¥£¡¼¥ó»á¤¬¡¢²ÃÇ®¼°¤¿¤Ð¤³¤ÎÀÇÎ¨¤¬¸«Ä¾¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡¢ÆüËÜ¤Î¡Ö¥¹¥â¡¼¥¯¥ì¥¹¤Ø¤ÎÁ°¿Ê¤¬¸åÂà¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢Æ±¼Ò¤Î°Õ¼±Ä´ºº¤ò¤Ò¤¤¢¤¤¤Ë¡¢¡ÖÌó70¡ó¤Î²óÅú¼Ô¤¬¡¢²ÃÇ®¼°¤¿¤Ð¤³¤Ï»æ´¬¤¿¤Ð¤³¤è¤ê¤â·ò¹¯¥ê¥¹¥¯¤¬Äã¤¤²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²ÃÇ®¼°¤¿¤Ð¤³¤¬¤è¤ê¼ê¤Ë¼è¤ê¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢»æ´¬¤¿¤Ð¤³¤«¤é¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨°Õ¸þ¤Ï160¡ó¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤Ç¼è¤êÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤¿¤Ð¤³¥Ï¡¼¥à¥ê¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Î»öÎã¤¬¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£¤¿¤Ð¤³¥Ï¡¼¥à¥ê¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤Ï¡¢¤¿¤Ð¤³¤Î¥Ï¡¼¥à¡Ê³²¡Ë¤ò¥ê¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¡Ê¸º¤é¤¹¡Ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£
¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤Ç¤Ï¡¢¥Ù¥¤¥×À½ÉÊ¡ÊÅÅ»Ò¤¿¤Ð¤³¡Ë¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¡¢»æ´¬¤¿¤Ð¤³¤ÎµÊ±ìÎ¨¤¬12Ç¯¤Î16.4%¤«¤é23Ç¯¤Ë¤Ï6.8%¤Ø¤ÈÄã²¼¡£Æ±¹ñ¤Ç¤Ï¥Ù¥¤¥×À½ÉÊ¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤ÂåÂØ¼êÃÊ¤Ç¤¢¤ë¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ì¤À®Ç¯¼Ô¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤òËÉ¤°Å¬ÀÚ¤Êµ¬À©¤Ê¤É¤â¡Ö·×²èÅª¤ÊÀ¯ºö¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢»æ´¬¤¿¤Ð¤³¤ÎµÊ±ìÎ¨¤Ï12Ç¯´Ö¤Ç50¡ó°Ê¾å¸º¾¯¤·¡¢24Ç¯¤Ë¤Ï5.4¡ó¤Ë¤Þ¤ÇÄã²¼¤·¤¿¡£À®¿ÍµÊ±ì¼Ô¤¬¥ª¡¼¥é¥ë¤¿¤Ð¤³¤ä¥Ë¥³¥Á¥ó¥Ñ¥¦¥ÁÀ½ÉÊ¤Ê¤É¡¢¥¹¥â¡¼¥¯¥ì¥¹ÂåÂØÀ½ÉÊ¤Ø¤È¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë´Ä¶¤ÎÀ°È÷¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤¦¤·¤¿»öÎã¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¡Ö¤¿¤Ð¤³¥Ï¡¼¥à¥ê¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤òÃì¤È¤·¤¿À¯ºö¤ÎÆ³Æþ¤¬ÍÎÏ¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¡£BAT¤ÎºÇ¹â´ë¶ÈÀÕÇ¤¼Ô¡¢¥¥ó¥°¥º¥ê¡¼¡¦¥¦¥£¡¼¥È¥ó»á¤Ï¡Ö½¾Íè¤Î¡Ø¶Ø±ì¤¹¤ë¤«»à¤Ë»ê¤ë¤«¡Ù¤È¤¤¤¦¤¿¤Ð¤³µ¬À©¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ÏÊÑ²½¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ê¡¢¤¿¤Ð¤³¥Ï¡¼¥à¥ê¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¸½¼ÂÅª¤ÊÂåÂØºö¤È¤·¤ÆÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¹Í¤¨Êý¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤Î¸ø½°±ÒÀ¸À¯ºö¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
²Ê³ØÅª¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿ÂÐÏÃ¤ò
BAT¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤ÈÆ±¤Ë¡¢¥¹¥â¡¼¥¯¥ì¥¹À½ÉÊ¤ò»Ù¤¨¤ë²Ê³ØÅª¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤Èµ¬À©ÏÈÁÈ¤ß¤Î¿ÊÅ¸¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡¢¾ðÊó¥ê¥½¡¼¥¹¡ÖOmni¡Ê¥ª¥à¥Ë¡Ë¡×¤ÎÆüËÜ¸ìÈÇ¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥µ¥Þ¥ê¡¼¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Omni¡Ê¥ª¥à¥Ë¡Ë¤Ë¤Ï²Ê³ØÅª¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤Ë´ð¤Å¤¯ÆâÍÆ¤ò½¸Ìó¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¼Ò²ñÅªÂÐÏÃ¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤È¤Ê¤ê¤¦¤ë¤â¤Î¤À¡£¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢Omni¡Ê¥ª¥à¥Ë¡Ë¤¬ÍýÇ°¤È¤¹¤ë¡Ö¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤Ë´ð¤Å¤¯ÊÑ³×¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡¢³«¤«¤ì¤¿ÊñÀÝÅª¤ÊÂÐÏÃ¡×¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤â¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö¹ñÌ±¤Î·ò¹¯¤ò¹Í¤¨¤ë¥Ï¡¼¥à¥ê¥À¥¯¥·¥ç¥óµÄ°÷Ï¢ÌÁ¡×²ñÄ¹¤Î¼«Ì±ÅÞ¡¦ÅÄÃæÏÂùþ»á¤Ï¡¢¥¹¥â¡¼¥¯¥ì¥¹À½ÉÊ¤ËÂÐ¤¹¤ë¡Ö¥ê¥¹¥¯¤Ë±þ¤¸¤¿²ÝÀÇ¤Èµ¬À©¤ÎÉ¬Í×À¡×¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£¸µ¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê°åÀ¯¶ÉÄ¹¤ÎÉðÅÄ½ÓÉ§»á¡Ê´ä¼ê°å²ÊÂç³Ø °å³ØÉô µÒ°÷¶µ¼ø¡Ë¤Ï¡¢¤¿¤Ð¤³¥Ï¡¼¥à¥ê¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¡Ö¤¿¤Ð¤³»ÈÍÑ¤ËÈ¼¤¦·ò¹¯¥ê¥¹¥¯¤òÄã¸º¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿¡¢³×¿·Åª¤ÊÀ¯ºöÅª¥¢¥×¥í¡¼¥Á¡×¤È¤·¤¿¡£
¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹Áí¸¦½êÄ¹¤ÎÅÏÀ¥ÍµºÈ»á¡ÊÁá°ðÅÄÂç³Ø¸ø¶¦À¯ºö¸¦µæ½ê ¾·æÛ¸¦µæ°÷¡Ë¤Ï¡¢¡ÖµÊ±ì¤¬¤â¤¿¤é¤¹¼Ò²ñÅª¡¦·ÐºÑÅªÂ»¼º¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÉéÃ´¡×¡Ö¥¹¥â¡¼¥¯¥ì¥¹À½ÉÊ¤Î²ÁÃÍ¤ò³è¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¸ø½°±ÒÀ¸¤Ë¤â»ñ¤¹¤ë¹çÍýÅª¤ÊºâÀ¯À¯ºö¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
BAT ¥ê¥µ¡¼¥Á¡õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹Ã´Åö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥Þ¡¼¥Õ¥£¡¼»á¤Ï¡¢¥¹¥â¡¼¥¯¥ì¥¹À½ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ëº¬¶¯¤¤Ç§¼±¤Î¹Â¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¿µ½Å¤Ê¸«Êý¤¬¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö¥Ï¡¼¥à¥ê¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢°åÎÅ´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Î²Ì¤¿¤¹Ìò³ä¤¬¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¡£ÃÏ°è¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Î·ÑÂ³Åª¤Ê¸¦µæ¤¬ÃßÀÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢À¯ºö¤òÃ´¤¦³§ÍÍ¤ÎÈ½ÃÇ¤ò²Ê³ØÅª¤Ë»Ù¤¨¤ëºàÎÁ¤Ë¤â¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö²ûµ¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³Î¤«¤Ê²Ê³ØÅª¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿ÂÐÏÃ¤¬¿Ê¤à¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£