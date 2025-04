西野カナが5月9日、配信シングル「With You」をリリースする。これに伴って最新ビジュアルが公開されたほか、同ビジュアルを撮影した際のメイキング映像もオフィシャルYouTubeチャンネルに公開となった。ウェービーなロングヘアが新鮮な最新ビジュアルは、西野カナらしい大人キュートで柔らかい雰囲気が印象的だ。そのコーディネートは、新曲「With You」の歌詞“どこまで行こう With You”から着想を得たもの。旅を感じさせるウェスタンブーツなど、ボヘミアンスタイルを基調とし、ニューヨークのSOHO地区のようなモダンな雰囲気もMIXした“BOHOスタイル”となっている。

■配信シングル「With You」

2025年5月9日(金)0:00配信開始

予約リンク:https://nishinokana.lnk.to/With_You













■<Fall In Love With You Again Tour 2025>追加公演

6月21日(土) 埼玉・さいたまスーパーアリーナ

6月22日(日) 埼玉・さいたまスーパーアリーナ

【オフィシャル先行予約】

受付期間:4/19(土)18:00〜5/2(金)23:59

https://eplus.jp/sf/detail/0265990001?P6=001&P1=0402&P59=1



またメイキング映像では、様々な表情が見られる撮影シーンや、撮影中のオフショットとともに、「With You」の1番を聴くことができる。新曲「With You」は、“相手の素敵な部分はもちろん、ちょっと抜けている部分も愛おしいと思えるような大切な存在を歌った”切なくも煌めくメロディが印象的なLOVEソングだ。暖かい春にぴったりなカップルLOVEソングとして届けられる。西野カナは活動再開後初の全国アリーナツアー <Fall In Love With You Again Tour 2025>も開催中。6月21日および22日のさいたまスーパーアリーナ追加公演のオフィシャル先行予約を受付は5月2日23:59まで。