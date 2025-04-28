Vaundy¤¬¥í¥ó¥É¥ó¤«¤éÀ¸Ãæ·Ñ¡ª¡¡Kep1er¡¢ORANGE RANGE¤âÅÐ¾ì¡¡5.5ÊüÁ÷¡ØCDTV¥é¥¤¥Ö¡ª¥é¥¤¥Ö¡ª¡Ù
¡¡5·î5Æü18»þ30Ê¬¤«¤é3»þ´ÖÈ¾¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡ØCDTV¥é¥¤¥Ö¡ª¥é¥¤¥Ö¡ª¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤è¤ê¡¢ÈÖÁÈÊüÁ÷³«»Ï5¼þÇ¯SP´ë²èÂè2ÃÆ¡õ½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬È¯É½¡£Vaundy¤¬1¥õ·î´ÖËè½µ½Ð±é¤¹¤ë¤Û¤«¡¢Kep1er¡¢ORANGE RANGE¤é¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛVaundy¡¢¡ØSAKAMOTO DAYS¡ÙOP¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·èÄê¡ª¡¡¥á¥¤¥óPV¸ø³«
¡¡ÈÖÁÈ5¼þÇ¯¤òºÌ¤ëSP´ë²èÂè2ÃÆ¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥ó¥¹¥ê¡¼¥é¥¤¥Ö¡ª¥é¥¤¥Ö¡ª¡×¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬1¥õ·î´ÖËè½µ½Ð±é¤·¤Æ¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤¦¡¢²»³ÚÈÖÁÈ»Ë¾å½é¤Î¿·´ë²è¤À¡£µÇ°¤¹¤Ù¤Âè1²ó¤Î½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÏVaundy¤Ë·èÄê¡£5½µ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¿Íµ¤¶Ê¡¦¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Î¿ô¡¹¤òÇ®¤¤¥é¥¤¥Ö¤ÇÌ¥¤»¤ë¡£1½µÌÜ¤È¤Ê¤ë5·î5Æü¤Ï¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤«¤éÀ¸Ãæ·Ñ¤Ç¡¢¿·¶Ê¡ÖËÍ¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤ï¤«¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×´Þ¤à3¶Ê¤Î¥é¥¤¥Ö¤¬·èÄê¡£Ç®¶¸¤Î1¥õ·î¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡¤¤¤¤â¤Î¤¬¤«¤ê¤Ï¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¥Æ¥ì¥Ó½éÈäÏª¤ÎºÇ¿·¶Ê¡ÖºÌ¤ê¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¡È¥Ù¥¹¥È3¥é¥¤¥Ö¡É¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢¡Ö¥«¥é¥ª¥±¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¡Ö10Âå20Âå¤¬¤¤¤¤â¤Î¤¬¤«¤ê¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¶Ê¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¡ÖCDTV¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥Ù¥¹¥È1¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡¦¿Íµ¤¶Ê¤òìÔÂô¤Ë3¶Ê¥é¥¤¥Ö¤ÇÌ¥¤»¤ë¡£
¡¡Ä¶ÆÃµÞ¤Ï¡Ö¥¥ã¥é¥á¥ë¥Ï¡¼¥È¡×¤È¡Ö¥á¥¿¥ë¤Ê¤«¤è¤·¡×¤Î¥Æ¥ì¥Ó½éÈäÏª¤Î2¶Ê¤Ç¹½À®¤¹¤ëSP¥á¥É¥ì¡¼¤ò¡£Ä¶¤È¤¤á¤ÀëÅÁÉô¤Ï¥Æ¥ì¥Ó½éÈäÏª¤È¤Ê¤ëºÇ¿·¶Ê¡ÖÀ¤³¦¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤ó¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤ÈÂç¥Ò¥Ã¥È¤ò¿ë¤²¤¿¿Íµ¤¶Ê¡ÖºÇ¾åµé¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¡ª¡×¡¢¿·ÂÎÀ©¤È¤Ê¤Ã¤¿Kep1er¤Ï¥Æ¥ì¥Ó½éÈäÏª¤ÇÆüËÜ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎºÇ¿·¶Ê¤Ç¤¢¤ë¡ÖYum¡×¤ÈÂåÉ½¶Ê¤Î¡ÖWA DA DA¡ÊJapanese ver.¡Ë¡×¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£
¡¡À¶¿åæÆÂÀ¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¾åµþ°ÊÍè¡¢½é¤á¤ÆÃÏ¸µ¡¦Âçºå¤ËµòÅÀ¤ò°Ü¤·À©ºî¤·¤¿¡¢Êì¹»¤Î¥¹¥¯¡¼¥ëÀ¸¤¬»²²Ã¤·¤¿¥´¥¹¥Ú¥ë¥½¥ó¥°¡ÖPUZZLE¡×¡¢WOLF HOWL HARMONY¤ÏºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥ê¡¼¥É¶Ê¤Ç¤¢¤ë¡ÖBAKUON ¡¾Çú²»¡¾¡×¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¤Ç¥Æ¥ì¥Ó½é²Î¾§¡£Ý¯ºä46¤Ï¿¹ÅÄ¤Ò¤«¤ë¤¬¥»¥ó¥¿¡¼Ì³¤á¤ë¡ÖUDAGAWA GENERATION¡×¡¢ORANGE RANGE¤Ï¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤·¤¿³Ú¶Ê¡Ö¥Þ¥¸¤ÇÀ¤³¦ÊÑ¤¨¤Á¤ã¤¦5ÉÃÁ°¡×¤ÈÂç¿Íµ¤¶Ê¡Ö¥¤¥±¥Ê¥¤ÂÀÍÛ¡×¤Î2¶Ê¤ò¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¡£
¢£½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦³Ú¶Ê¡Ê¢¨¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÌ¾50²»½ç¡Ë
¤¤¤¤â¤Î¤¬¤«¤ê¡ÖºÌ¤ê¡×¤Û¤«
WOLF HOWL HARMONY¡ÖBAKUON ¡¾Çú²»¡¾¡×
ORANGE RANGE¡Ö¥Þ¥¸¤ÇÀ¤³¦ÊÑ¤¨¤Á¤ã¤¦5ÉÃÁ°¡×¡Ö¥¤¥±¥Ê¥¤ÂÀÍÛ¡×
Kep1er¡ÖYum¡×¡ÖWA DA DA ¡ÊJapanese ver.¡Ë¡×
Ý¯ºä46¡ÖUDAGAWA GENERATION¡×
À¶¿åæÆÂÀ¡ÖPUZZLE¡×
Ä¶¤È¤¤á¤ÀëÅÁÉô¡ÖÀ¤³¦¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤ó¥¢¥¤¥É¥ë¡×¡ÖºÇ¾åµé¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¡ª¡×
Ä¶ÆÃµÞ¡Ö¥¥ã¥é¥á¥ë¥Ï¡¼¥È¡×¡Ö¥á¥¿¥ë¤Ê¤«¤è¤·¡×
Vaundy¡ÖËÍ¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤ï¤«¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×Â¾2¶Ê
¡¡¡ØCDTV¥é¥¤¥Ö¡ª¥é¥¤¥Ö¡ª¡Ù¤Ï¡¢TBS·Ï¤Ë¤Æ5·î5Æü18»þ30Ê¬ÊüÁ÷¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛVaundy¡¢¡ØSAKAMOTO DAYS¡ÙOP¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·èÄê¡ª¡¡¥á¥¤¥óPV¸ø³«
¡¡ÈÖÁÈ5¼þÇ¯¤òºÌ¤ëSP´ë²èÂè2ÃÆ¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥ó¥¹¥ê¡¼¥é¥¤¥Ö¡ª¥é¥¤¥Ö¡ª¡×¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬1¥õ·î´ÖËè½µ½Ð±é¤·¤Æ¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤¦¡¢²»³ÚÈÖÁÈ»Ë¾å½é¤Î¿·´ë²è¤À¡£µÇ°¤¹¤Ù¤Âè1²ó¤Î½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÏVaundy¤Ë·èÄê¡£5½µ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¿Íµ¤¶Ê¡¦¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Î¿ô¡¹¤òÇ®¤¤¥é¥¤¥Ö¤ÇÌ¥¤»¤ë¡£1½µÌÜ¤È¤Ê¤ë5·î5Æü¤Ï¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤«¤éÀ¸Ãæ·Ñ¤Ç¡¢¿·¶Ê¡ÖËÍ¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤ï¤«¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×´Þ¤à3¶Ê¤Î¥é¥¤¥Ö¤¬·èÄê¡£Ç®¶¸¤Î1¥õ·î¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡Ä¶ÆÃµÞ¤Ï¡Ö¥¥ã¥é¥á¥ë¥Ï¡¼¥È¡×¤È¡Ö¥á¥¿¥ë¤Ê¤«¤è¤·¡×¤Î¥Æ¥ì¥Ó½éÈäÏª¤Î2¶Ê¤Ç¹½À®¤¹¤ëSP¥á¥É¥ì¡¼¤ò¡£Ä¶¤È¤¤á¤ÀëÅÁÉô¤Ï¥Æ¥ì¥Ó½éÈäÏª¤È¤Ê¤ëºÇ¿·¶Ê¡ÖÀ¤³¦¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤ó¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤ÈÂç¥Ò¥Ã¥È¤ò¿ë¤²¤¿¿Íµ¤¶Ê¡ÖºÇ¾åµé¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¡ª¡×¡¢¿·ÂÎÀ©¤È¤Ê¤Ã¤¿Kep1er¤Ï¥Æ¥ì¥Ó½éÈäÏª¤ÇÆüËÜ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎºÇ¿·¶Ê¤Ç¤¢¤ë¡ÖYum¡×¤ÈÂåÉ½¶Ê¤Î¡ÖWA DA DA¡ÊJapanese ver.¡Ë¡×¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£
¡¡À¶¿åæÆÂÀ¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¾åµþ°ÊÍè¡¢½é¤á¤ÆÃÏ¸µ¡¦Âçºå¤ËµòÅÀ¤ò°Ü¤·À©ºî¤·¤¿¡¢Êì¹»¤Î¥¹¥¯¡¼¥ëÀ¸¤¬»²²Ã¤·¤¿¥´¥¹¥Ú¥ë¥½¥ó¥°¡ÖPUZZLE¡×¡¢WOLF HOWL HARMONY¤ÏºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥ê¡¼¥É¶Ê¤Ç¤¢¤ë¡ÖBAKUON ¡¾Çú²»¡¾¡×¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¤Ç¥Æ¥ì¥Ó½é²Î¾§¡£Ý¯ºä46¤Ï¿¹ÅÄ¤Ò¤«¤ë¤¬¥»¥ó¥¿¡¼Ì³¤á¤ë¡ÖUDAGAWA GENERATION¡×¡¢ORANGE RANGE¤Ï¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤·¤¿³Ú¶Ê¡Ö¥Þ¥¸¤ÇÀ¤³¦ÊÑ¤¨¤Á¤ã¤¦5ÉÃÁ°¡×¤ÈÂç¿Íµ¤¶Ê¡Ö¥¤¥±¥Ê¥¤ÂÀÍÛ¡×¤Î2¶Ê¤ò¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¡£
¢£½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦³Ú¶Ê¡Ê¢¨¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÌ¾50²»½ç¡Ë
¤¤¤¤â¤Î¤¬¤«¤ê¡ÖºÌ¤ê¡×¤Û¤«
WOLF HOWL HARMONY¡ÖBAKUON ¡¾Çú²»¡¾¡×
ORANGE RANGE¡Ö¥Þ¥¸¤ÇÀ¤³¦ÊÑ¤¨¤Á¤ã¤¦5ÉÃÁ°¡×¡Ö¥¤¥±¥Ê¥¤ÂÀÍÛ¡×
Kep1er¡ÖYum¡×¡ÖWA DA DA ¡ÊJapanese ver.¡Ë¡×
Ý¯ºä46¡ÖUDAGAWA GENERATION¡×
À¶¿åæÆÂÀ¡ÖPUZZLE¡×
Ä¶¤È¤¤á¤ÀëÅÁÉô¡ÖÀ¤³¦¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤ó¥¢¥¤¥É¥ë¡×¡ÖºÇ¾åµé¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¡ª¡×
Ä¶ÆÃµÞ¡Ö¥¥ã¥é¥á¥ë¥Ï¡¼¥È¡×¡Ö¥á¥¿¥ë¤Ê¤«¤è¤·¡×
Vaundy¡ÖËÍ¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤ï¤«¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×Â¾2¶Ê
¡¡¡ØCDTV¥é¥¤¥Ö¡ª¥é¥¤¥Ö¡ª¡Ù¤Ï¡¢TBS·Ï¤Ë¤Æ5·î5Æü18»þ30Ê¬ÊüÁ÷¡£