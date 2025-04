PUNPEE ¡õ BIM½éÁ´¹ñ¥Ä¥¢ー³«ºÅ·èÄê¡ª¡ØTHE FIRST TAKE¡Ù¤ÇÈäÏª¤·¤¿4¶Ê¤Î²»¸»¤âÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■全国ツアーは、7月11日のKT Zepp Yokohamaを皮切りに、大阪、福岡、沖縄と全国4ヵ所で開催!

PUNPEE & BIMが2022年に東京・Zepp Haneda(TOKYO)で開催した、「焦年時代」リリースライブ以来のワンマンライブで、自身初となる全国ツアーの開催が決定した。

7月11日の神奈川・KT Zepp Yokohamaを皮切りに、大阪、福岡、沖縄と全国4ヵ所でワンマンライブを開催。前売チケットは、4月29日0時から受付開始となる。

ツアーの開催を記念して、チケット受付開始と同時刻の4月29日0時からYouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』(読み:ザ・ファースト・テイク)で披露した、PUNPEE「フレンヅ」、スカートとPUNPEE「ODDTAXI」、BIM「Bonita」、「DNA feat. Kohjiya, PUNPEE」の4曲の音源が配信リリースされる。こちらも要チェックだ。

ライブ情報

PUNPEE & BIM ICEDOUT!!! TOUR 2025

07/11(金)神奈川・KT Zepp Yokohama

07/15(火)大阪・Zepp Namba

07/16(水)福岡・Zepp Fukuoka

07/20(日)沖縄・音市場 沖縄

リリース情報

2025.04.29 ON SALE

PUNPEE

DIGITAL SINGLE「フレンヅ - From THE FIRST TAKE」

2025.04.29 ON SALE

スカートとPUNPEE

DIGITAL SINGLE「ODDTAXI - From THE FIRST TAKE」

2025.04.29 ON SALE

BIM

DIGITAL SINGLE「Bonita - From THE FIRST TAKE」

2025.04.29 ON SALE

BIM

DIGITAL SINGLE「DNA feat. Kohjiya, PUNPEE - From THE FIRST TAKE」

PUNPEE OFFICIAL X(旧Twitter)

https://x.com/PUNPEE

PUNPEE OFFICIAL Instagram

https://www.instagram.com/punpee_/

BIM OFFICIAL SITE

https://www.summit2011.net/bim/