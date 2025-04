¥¹¥«¥¤¥¦¥©¡¼¥«¡¼²È¡¢Âç½¸¹ç¡ª¥Õ¥ê¡¼¥¯¥¹¥¹¥È¥¢¤Î¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡ÙÆÃÊÌT¥·¥ã¥Ä¤ò¸«Æ¨¤¹¤Ê¡ª

毎年5月4日は「スター・ウォーズの日」。映画『スター・ウォーズ』の名台詞「May the Force be with you.(フォースと共にあらんことを)」にちなんで、「May the 4th」にあたるこの日は、ファンが作品を祝福する記念日として世界中で親しまれています。

この特別な日にあわせて、毎年コラボアイテムを展開しているアパレルブランド・FREAK’S STORE(フリークス ストア)から、今年はスカイウォーカー家を巡る壮大な“サーガ”をモチーフにした「STAR WARS/TEE」(1万1000円)が登場します。

ラインナップは、Tシャツ16型・雑貨8型の全24型。好きなキャラクターや、思い入れのあるシーンがどんなデザインで登場しているのか、気になりますよね。さっそく注目アイテムを見ていきましょう。

『スター・ウォーズ』シリーズのなかでも、スカイウォーカー家を軸に描かれるエピソード1〜9の壮大な物語。その“サーガ”をデザインで表現したTシャツは、全16型がラインナップされています。



なかでも注目は、「スター・ウォーズの日」に合わせて、「May the Force be with you.」の名セリフを左袖にあしらった「STAR WARS/EP2/YODA/maythe4th/TEE」です。

こちらは、エピソード2にあたる『スター・ウォーズ/クローンの攻撃』より、ライトセーバーを手にもったジェダイ・マスターの“ヨーダ”をフロントに大きくプリント。これぞ『スター・ウォーズ』という特別感を感じる一枚です。

Tシャツのほかに、エピソード4の公開当時のトレンドを意識したクラシカルな「STAR WARS/SW/SUN VISOR」(6600円)や、エナメル素材のベルトにプリント柄を施した「STAR WARS/SW/BELT」(6600円)もラインナップ。

どちらもヴィンテージライクなデザインで、ファン心をくすぐります。

さらに、ライトセーバーをモチーフにした「YOSEMITE/STAR WARS」(1万2800円)も登場。スマホやカメラに取り付けられるヨセミテストラップで、いつでもどこでも『スター・ウォーズ』の世界観を身近に楽しめます。

カラーは、ジェダイやシス、メイス・ウィンドゥたちが使うライトセーバーをイメージした全4色。ブルー、レッド、パープル、グリーンのバリエーションが用意されています。

いずれもドット織のロープを採用しており、暗い場所ではライトセーバーのように幻想的な光を放つのが特徴。『スター・ウォーズ』の世界観をさりげなく楽しめるデザインです。

アタッチメント部分には、「ヨセミテストラップ」では初となるゴールド箔を採用。ディテールにまでこだわった仕上がりは、今回のコラボだけの特別仕様。手に取るたびに高揚感を味わえる、まさにスペシャルな一本です。

いずれのアイテムも、すでにフリークス ストアの公式オンラインストアや全国の各店舗販売がスタートしています。『スター・ウォーズ』ファンなら、この機会をお見逃しなく。

>> フリークスストア

<文/&GP>

