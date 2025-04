西野カナ新曲「With You」新ビジュアルを公開！撮影時のメイキング映像も同時公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■最新ビジュアルのコーディネートは新曲「With You」の歌詞から着想を得た“旅”を感じさせるBOHOスタイル!

西野カナの新ビジュアルが4月28日21時に解禁された。

5月9日に新曲「With You」を配信シングルとしてリリースする西野カナ。ウェービーなロングヘアが新鮮な最新ビジュアルは、彼女らしい大人キュートで柔らかい雰囲気が印象的だ。

ファッションアイコンとしても注目度の高い西野カナの最新ビジュアルのコーディネートは、今回の新曲「With You」の歌詞“どこまで行こう With You”から着想を得た“旅”を感じさせるウェスタンブーツといったボヘミアンスタイルを基調とし、ニューヨークのSOHO地区のようなモダンな雰囲気もMIXした「BOHOスタイル」となっている。

また、本ビジュアルを撮影した際のメイキング映像も新ビジュアル公開と同時にYouTubeにて公開された。様々な表情が見られる撮影シーンや、撮影中のオフショットとともに、「With You」の1番の音源を聴くことができる。

復帰後初のEP『Love Again』リリースから半年以上ぶりとなる新曲「With You」は、5月9日0時より配信シングルとしてリリースされる。

「With You」は、相手の素敵な部分はもちろん、ちょっと抜けている部分も愛おしいと思えるような大切な存在を歌った、切なくも煌めくメロディが印象的なLOVEソング。西野カナの真骨頂とも言える、暖かい春にぴったりなカップルLOVEソングとなっている。

活動再開後初の全国アリーナツアー『Fall In Love With You Again Tour 2025』 も開催中で、さいたまスーパーアリーナでの追加公演のオフィシャル先行予約を受付中。

リリース情報

2025.05.09 ON SALE

DIGITAL SINGLE「With You」

『西野カナ Fall In Love With You Again Tour 2025』特設サイト

https://www.nishinokana.com/tour2025/

西野カナ OFFICIAL SITE

https://www.nishinokana.com/