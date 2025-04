歌手・西野カナが、5月9日に配信リリースする新曲「With You」の新ビジュアルを28日に公開した。あわせて、ビジュアル撮影時のメイキング映像もYouTubeで同時公開された。今回のビジュアルは、新曲の歌詞「どこまで行こう With You」から着想を得た“旅”をテーマに、ボヘミアンとモダンをミックスさせた“BOHOスタイル”をコンセプトに制作。西野は、ふんわりと揺れるウェービーなロングヘアに、繊細なレースのブラウスとコルセット風トップスを重ね、淡いカラーのスカートに刺繍入りのウェスタンブーツを合わせたスタイリングを披露している。アンティーク調のインテリアに囲まれた柔らかな光の中で見せるナチュラルな表情は、これまでとはひと味違う新たな魅力を感じさせる仕上がりとなっている。

メイキング映像では、撮影時のオフショットやリラックスした表情とともに、「With You」の1番(ワンコーラス)音源を先行公開。新たな一面を映し出している。「With You」は、復帰後初のEP『Love Again』以来、約半年ぶりとなる新曲。相手の素敵な部分はもちろん、少し抜けたところも愛おしく思える――そんな大切な存在への想いを、切なくも温かなメロディにのせて歌った、春にぴったりのラブソングに仕上がっている。現在、西野は活動再開後初となる全国アリーナツアー『Fall In Love With You Again Tour 2025』を開催中。即完売を受け、6月21日、22日にさいたまスーパーアリーナでの追加公演も決定している。