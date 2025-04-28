¥ª¥Ë¥Ä¥«¥¿¥¤¥¬¡¼¡ß¥Á¥Î¤Î¥³¥é¥Ü¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼Âè4ÃÆ¡¢¡È¥¨¥ó¥Ü¥¹²Ã¹©¡É¥¹¥È¥é¥¤¥×¤Î¡Ö¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢ 78¡×
¥ª¥Ë¥Ä¥«¥¿¥¤¥¬¡¼(Onitsuka Tiger)¤È¥Á¥Î(CINOH)¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë¥æ¥Ë¥»¥Ã¥¯¥¹¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤¬¡¢2025Ç¯4·î29Æü(²Ð)¡¢¥Á¥Î É½»²Æ»¥Ò¥ë¥ºÅ¹¤Û¤«¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¡Ö¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢ 78¡×
¥ª¥Ë¥Ä¥«¥¿¥¤¥¬¡¼¤È¥Á¥Î¤¬¡¢2024Ç¯9·î¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢4ÅÙÌÜ¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡£¥ì¥È¥í¤Ê¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤ò¹â¤á¤¿¥·¥ã¡¼¥¯¥½¡¼¥ë¤Î¡Ö¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢ 78(CALIFORNIA 78)¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¡£
¥¨¥ó¥Ü¥¹²Ã¹©¡È¥¹¥È¥é¥¤¥×ÊÁ¡É¤Ç
¥Á¥Î¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤Î¥µ¥¤¥É¤Ë¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥ª¥Ë¥Ä¥«¥¿¥¤¥¬¡¼¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥×ÊÁ¤ò¡¢¥¨¥ó¥Ü¥¹²Ã¹©¤ÇÉ½¸½¡£ÁÇºà¤Ë¤Ï¥¹¥à¡¼¥¹¥ì¥¶¡¼¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¡£
¥°¥ê¡¼¥ó¤ä¥ì¥Ã¥É¤Îº¹¤·¿§¤ò¥×¥é¥¹
¥«¥é¡¼¤Ï¡¢¥é¥¤¥È¥Ù¡¼¥¸¥å¤ä¥Û¥ï¥¤¥È¤ò´ðÄ´¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥°¥ê¡¼¥ó¤È¥ì¥Ã¥É¤ÇºÌ¤ê¤ò¥×¥é¥¹¡£¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤È¥·¥å¡¼¥ì¡¼¥¹¤òÆ±¿§¤ËÅý°ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¤ä¥ì¥Ã¥É¤Î¥Ò¡¼¥ë¥Ñ¡¼¥Ä¤Ê¤É¤¬¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ò¤â¤¿¤é¤¹ÇÛ¿§¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¾ÜºÙ
¥ª¥Ë¥Ä¥«¥¿¥¤¥¬¡¼¡ß¥Á¥Î¡Ö¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢ 78 EX¡×
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯4·î29Æü(²Ð)11:00
¼è°·Å¹ÊÞ¡§¥Á¥Î É½»²Æ»¥Ò¥ë¥ºÅ¹¡¢¥ª¥Ë¥Ä¥«¥¿¥¤¥¬¡¼ Ä¾±ÄÅ¹¡¢¥Á¥Î ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¢¥ª¥Ë¥Ä¥«¥¿¥¤¥¬¡¼ ¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¢ZOZOVILLA
²Á³Ê¡§22,000±ß
¥«¥é¡¼¡§¥Ñ¥Æ¥£¡¿¥°¥ê¡¼¥ó¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¡¿¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥É
¥µ¥¤¥º¡§23.5¡Á25.0cm¡¢26.5¡Á28cm
¡ÚÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¥Á¥Î É½»²Æ»¥Ò¥ë¥ºÅ¹
TEL¡§03-6447-1030
¡Ú¼Ì¿¿ÉÕ¤¤ÇÆÉ¤à¡Û¥ª¥Ë¥Ä¥«¥¿¥¤¥¬¡¼¡ß¥Á¥Î¤Î¥³¥é¥Ü¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼Âè4ÃÆ¡¢¡È¥¨¥ó¥Ü¥¹²Ã¹©¡É¥¹¥È¥é¥¤¥×¤Î¡Ö¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢ 78¡×