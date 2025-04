映画『パリピ孔明 THE MOVIE』より、詩羽演じるシンガー・shinが、新曲「again and again」のMVを4月28日20時に公開した。「again and again」は、崎山蒼志が本作のために書き下ろした楽曲で、本ミュージックビデオは、実際に6000人以上の観客を動員して生歌唱で撮影されたライブパフォーマンス映像を中心に構成された。さらに、shinとその兄である司馬潤役・神尾楓珠との劇中シーンも織り交ぜ、ライブの熱狂とともに、兄妹の絆を描き、楽曲が持つエモーショナルな世界観をより一層際立たせているという。

『パリピ孔明 THE MOVIE』は、中国三国時代の名軍師・諸葛孔明が現代の渋谷に転生し、アマチュアシンガー・月見英子を成功へと導く異色のサクセスストーリーを描く。劇場版では、3大音楽レーベルが頂点を競う音楽バトルフェス<ミュージックバトルアワーズ2025>での戦いに挑む孔明と英子の姿が描かれる。向井理が孔明役、上白石萌歌が“EIKO”こと英子役を務め、ドラマ版から引き続き熱演。水曜日のカンパネラ・詩羽は、今作から登場する新キャラクター・shinを演じている。

リリース情報

shin「again and again」

リリース:4月23日(水)

配信リンク:https://shin-u.lnk.to/aaa



shin「again and again」リリース:4月23日(水)配信リンク:https://shin-u.lnk.to/aaa

ライブ情報

<〜映画『パリピ孔明 THE MOVIE』公開記念〜 “again and again”リリース記念パーティー>

出演:詩羽 / 崎山蒼志

日程:2025年5月1日(木)

会場:渋谷WWW

時間:開場 18:15 / 開演 19:00

チケット料金:前売り 5,600円(税込・ドリンク代別 / 整理番号付き)

チケットURL:https://w.pia.jp/t/utaha/

<〜映画『パリピ孔明 THE MOVIE』公開記念〜 “again and again”リリース記念パーティー>出演:詩羽 / 崎山蒼志日程:2025年5月1日(木)会場:渋谷WWW時間:開場 18:15 / 開演 19:00チケット料金:前売り 5,600円(税込・ドリンク代別 / 整理番号付き)チケットURL:https://w.pia.jp/t/utaha/

映画情報

映画『パリピ孔明 THE MOVIE』

2025年4月25日(金)全国公開



◆スタッフ

原作:「パリピ孔明」 原作・四葉夕ト 漫画・小川亮(講談社「ヤングマガジン」連載)

監督:渋江修平

脚本:根本ノンジ

製作:フジテレビジョン松竹講談社FNS27社

配給:松竹



◆キャスト

向井理、上白石萌歌

神尾楓珠、詩羽、宮世琉弥、八木莉可子、関口メンディー、森崎ウィン、休日課長、石崎ひゅーい、ELLY、アヴちゃん(女王蜂)、菅原小春

くっきー!、DJ KOO、和田聰宏、長岡亮介、岩田剛典、亀井聖矢、&TEAM、宮野真守、菊地凛子

ディーン・フジオカ、森山未來



映画『パリピ孔明 THE MOVIE』2025年4月25日(金)全国公開◆スタッフ原作:「パリピ孔明」 原作・四葉夕ト 漫画・小川亮(講談社「ヤングマガジン」連載)監督:渋江修平脚本:根本ノンジ製作:フジテレビジョン松竹講談社FNS27社配給:松竹◆キャスト向井理、上白石萌歌神尾楓珠、詩羽、宮世琉弥、八木莉可子、関口メンディー、森崎ウィン、休日課長、石崎ひゅーい、ELLY、アヴちゃん(女王蜂)、菅原小春くっきー!、DJ KOO、和田聰宏、長岡亮介、岩田剛典、亀井聖矢、&TEAM、宮野真守、菊地凛子ディーン・フジオカ、森山未來

関連リンク

◆詩羽 オフィシャルサイト

◆詩羽 オフィシャルYouTubeチャンネル

◆詩羽 オフィシャルTikTok

◆詩羽 オフィシャルInstagram

◆詩羽 オフィシャルX

◆詩羽 オフィシャルサイト◆詩羽 オフィシャルYouTubeチャンネル◆詩羽 オフィシャルTikTok◆詩羽 オフィシャルInstagram◆詩羽 オフィシャルX

また、「again and again」のリリースを記念して、5月1日に渋谷WWWにて詩羽と崎山蒼志による、ツーマンライブ<〜映画『パリピ孔明 THE MOVIE』公開記念〜“again and again”リリース記念パーティー>が開催されることも決定している。映画『パリピ孔明 THE MOVIE』は、4月25日より全国ロードショー中。ぜひ映画、ミュージックビデオ、リリースパーティーとあわせて、ぜひ『パリピ孔明 THE MOVIE』の世界を楽しんでほしい。