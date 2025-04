ReoNaが、アニメ『アークナイツ【焔燼曙明/RISE FROM EMBER】』のOPテーマに新曲「End of Days」が起用されたことを発表した。本アニメは、株式会社Yostarが運営するグローバル版1,000万ダウンロードを誇るアプリゲーム『アークナイツ - 明日方舟 -』を原作とするTVアニメ『アークナイツ【焔燼曙明/RISE FROM EMBER】』が2025年7月4日23時30分からTOKYO MX他KBS京都、サンテレビ、BS11、アニマックスにて放送開始されることが決定。ReoNaの新曲「End of Days」が、そのオープニングテーマに決定した。

ReoNaが同アニメシリーズの主題歌を務めるのは、第一期TVアニメ『アークナイツ【黎明前奏/PRELUDE TO DAWN】』オープニングテーマ「Alive」、第二期TVアニメ『アークナイツ【冬隠帰路/PERISH IN FROST】』エンディングテーマの「R.I.P.」に続き三回目。この「End of Days」の一部が、現在YouTubeにて公開中の本PVにて聴くことができる。

アニメ情報

『アークナイツ【焔燼曙明/RISE FROM EMBER】』



◆STAFF

原作:Hypergryph / Studio Montagne

キャラクター原案:唯@w

監督:渡邉 祐記 副監督:西川 将貴 アニメーションキャラクターデザイン:高藤 彩

シリーズ構成:Yostar Pictures アニメーションプロデューサー:畑 岳央

プロップデザイン:若山 温

美術監督:大西 穣(ビック・スタジオ)美術設定:坂本 竜(ビック・スタジオ)

色彩設計:後藤 恵子

撮影監督:蔡 彩云(グラフィニカ) 棚田 耕平(グラフィニカ)

CGディレクター:上野 雄大(IKIF+,Inc.)

編集:重村 建吾

音響監督:渡邉 祐記 音響効果:川田 清貴 音楽:林 ゆうき

音楽制作:レジェンドア グラウンディングラボ

アニメーション制作:Yostar Pictures

製作:Hypergryph Studio Montagne Yostar Yostar Pictures



◆CAST

ドクター:甲斐田 ゆき アーミヤ:黒沢 ともよ

タルラ:坂本 真綾 チェン:石上 静香

ケルシー:日笠 陽子 ロスモンティス:小倉 唯 テレジア:南里 侑香 W:竹達 彩奈

ホシグマ:安野 希世乃 ウェイ:山寺 宏一 フミヅキ:日郄 のり子 Guard:小林 千晃

フロストノヴァ:高垣 彩陽 パトリオット:銀河 万丈 アリーナ:内田 彩

メフィスト:天粼 滉平 ファウスト:堀江 瞬



◆MUSIC

オープニングテーマ 「End of Days」 ReoNa

エンディングテーマ 「Truth」糸奇はな



◆放送情報

2025年7月4日(金)放送開始

TOKYO MX 7月4日(金)23:30~ / KBS京都 7月4日(金)24:00~

サンテレビ 7月4日(金)24:30~ / BS11 7月6日(日)23:30~ / アニマックス 放送日時未定

※放送時間は編成の都合などにより変更となる場合がございます。

各種配信プラットフォームでも順次配信予定

© HYPERGRYPH © HYPERGRYPH

リリース情報

LIVE Blu-ray&DVD

『ReoNa ONE-MAN Concert “Birth 2024”』

『神崎エルザ starring ReoNa ✕ ReoNa Special Live “AVATAR 2024”』

2025年6月4日(水)発売



▼完全生産限定盤

『Birth / AVATAR 2024 Complete Box』

(2BD+CD)¥15,400(税込) VVXL-240〜243

※Birth2024のライブCD、フォトブック、豪華Box仕様、抽選プレゼント応募はがき封入

(2DVD+CD)¥15,400(税込) VVBL-214〜217

※Birth2024のライブCD、フォトブック、豪華Box仕様、抽選プレゼント応募はがき封入



▼通常盤 ※初回仕様:三方背Box、抽選プレゼント応募はがき封入

『ReoNa ONE-MAN Concert “Birth 2024”』

(BD)¥5,500(税込) VVXL-244 【DVD】 ¥5,500(税込) VVBL-218

『神崎エルザ starring ReoNa ✕ ReoNa Special Live “AVATAR 2024”』

(BD)¥5,500(税込) VVXL-245 【DVD】 ¥5,500(税込) VVBL-219



『ReoNa ONE-MAN Concert “Birth 2024”』

1 BIRTHDAY

2 Let it Die

3 生命線

4 Alive

5 SWEET HURT

6 unknown

7 いかり

8 原作者

9 トウシンダイ

10 Someday

11 絶望年表

12 決意の朝に

13 HUMAN

14 ガジュマル 〜Heaven in the Rain〜

15 シャル・ウィ・ダンス?

16 ANIMA

17 GG

18 Till the End

19 私たちの讃歌



『神崎エルザ starring ReoNa ✕ ReoNa Special Live “AVATAR 2024”』

1 Weaker

2 forget-me-not

3 Scar/let

4 ANIMA

5 VITA

6 ピルグリム

7 step,step

8 レプリカ

9 ヒカリ

10 葬送の儀

11 Disorder

12 Independence

13 Dancer in the Discord

14 Game of Love

15 Girls Don't Cry

16 ALONE

17 Rea(s)oN

18 GG

予約:https://reona.lnk.to/BirthAVATAR

ライブ情報

<ふあんくらぶ presents ReoNa Acoustic Concert Tour “ふあんぷらぐど2025”>

2025年7月24日(木)神奈川・KT Zepp Yokohama

18:00 OPEN/19:00 START

問:ホットスタッフ・プロモーション

TEL:050-5211-6077 (平日12:00〜18:00)



2025年7月25日(金)神奈川・KT Zepp Yokohama

18:00 OPEN/19:00 START

問:ホットスタッフ・プロモーション

TEL:050-5211-6077 (平日12:00〜18:00)



2025年8月13日(水)大阪・Zepp Namba

18:00 OPEN/19:00 START

問:夢番地

TEL:06-6341-3525(平日12:00〜17:00)



2025年8月15日(金)大阪・COMTEC PORTBASE

18:00 OPEN/19:00 START

問:サンデーフォークプロモーション

TEL:(平日12:00〜17:00)



全席指定 ¥7,800(税込)

※一部、ドリンク代¥600 別途

