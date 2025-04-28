ReoNa、新曲「End of Days」がアニメ『アークナイツ【焔燼曙明/RISE FROM EMBER】』OPテーマに決定
ReoNaが、アニメ『アークナイツ【焔燼曙明/RISE FROM EMBER】』のOPテーマに新曲「End of Days」が起用されたことを発表した。
◆ReoNa 動画
本アニメは、株式会社Yostarが運営するグローバル版1,000万ダウンロードを誇るアプリゲーム『アークナイツ - 明日方舟 -』を原作とするTVアニメ『アークナイツ【焔燼曙明/RISE FROM EMBER】』が2025年7月4日23時30分からTOKYO MX他KBS京都、サンテレビ、BS11、アニマックスにて放送開始されることが決定。ReoNaの新曲「End of Days」が、そのオープニングテーマに決定した。
アニメ情報
◆STAFF
原作：Hypergryph / Studio Montagne
キャラクター原案：唯@w
監督：渡邉 祐記 副監督：西川 将貴 アニメーションキャラクターデザイン：高藤 彩
シリーズ構成：Yostar Pictures アニメーションプロデューサー：畑 岳央
プロップデザイン：若山 温
美術監督：大西 穣（ビック・スタジオ）美術設定：坂本 竜（ビック・スタジオ）
色彩設計：後藤 恵子
撮影監督：蔡 彩云（グラフィニカ） 棚田 耕平（グラフィニカ）
CGディレクター：上野 雄大（IKIF＋,Inc.）
編集：重村 建吾
音響監督：渡邉 祐記 音響効果：川田 清貴 音楽：林 ゆうき
音楽制作：レジェンドア グラウンディングラボ
アニメーション制作：Yostar Pictures
製作：Hypergryph Studio Montagne Yostar Yostar Pictures
◆CAST
ドクター：甲斐田 ゆき アーミヤ：黒沢 ともよ
タルラ：坂本 真綾 チェン：石上 静香
ケルシー：日笠 陽子 ロスモンティス：小倉 唯 テレジア：南里 侑香 W：竹達 彩奈
ホシグマ：安野 希世乃 ウェイ：山寺 宏一 フミヅキ：日郄 のり子 Guard：小林 千晃
フロストノヴァ：高垣 彩陽 パトリオット：銀河 万丈 アリーナ：内田 彩
メフィスト：天粼 滉平 ファウスト：堀江 瞬
◆MUSIC
オープニングテーマ 「End of Days」 ReoNa
エンディングテーマ 「Truth」糸奇はな
◆放送情報
2025年7月4日（金）放送開始
TOKYO MX 7月4日（金）23:30~ ／ KBS京都 7月4日（金）24:00~
サンテレビ 7月4日（金）24:30~ ／ BS11 7月6日（日）23:30~ ／ アニマックス 放送日時未定
※放送時間は編成の都合などにより変更となる場合がございます。
各種配信プラットフォームでも順次配信予定
© HYPERGRYPH
リリース情報
『ReoNa ONE-MAN Concert “Birth 2024”』
『神崎エルザ starring ReoNa ✕ ReoNa Special Live “AVATAR 2024”』
2025年6月4日（水）発売
▼完全生産限定盤
『Birth / AVATAR 2024 Complete Box』
（2BD+CD）￥15,400（税込） VVXL-240〜243
※Birth2024のライブCD、フォトブック、豪華Box仕様、抽選プレゼント応募はがき封入
（2DVD+CD）￥15,400（税込） VVBL-214〜217
※Birth2024のライブCD、フォトブック、豪華Box仕様、抽選プレゼント応募はがき封入
▼通常盤 ※初回仕様：三方背Box、抽選プレゼント応募はがき封入
『ReoNa ONE-MAN Concert “Birth 2024”』
（BD）￥5,500（税込） VVXL-244 【DVD】 ￥5,500（税込） VVBL-218
『神崎エルザ starring ReoNa ✕ ReoNa Special Live “AVATAR 2024”』
（BD）￥5,500（税込） VVXL-245 【DVD】 ￥5,500（税込） VVBL-219
『ReoNa ONE-MAN Concert “Birth 2024”』
1 BIRTHDAY
2 Let it Die
3 生命線
4 Alive
5 SWEET HURT
6 unknown
7 いかり
8 原作者
9 トウシンダイ
10 Someday
11 絶望年表
12 決意の朝に
13 HUMAN
14 ガジュマル 〜Heaven in the Rain〜
15 シャル・ウィ・ダンス？
16 ANIMA
17 GG
18 Till the End
19 私たちの讃歌
『神崎エルザ starring ReoNa ✕ ReoNa Special Live “AVATAR 2024”』
1 Weaker
2 forget-me-not
3 Scar/let
4 ANIMA
5 VITA
6 ピルグリム
7 step,step
8 レプリカ
9 ヒカリ
10 葬送の儀
11 Disorder
12 Independence
13 Dancer in the Discord
14 Game of Love
15 Girls Don't Cry
16 ALONE
17 Rea(s)oN
18 GG
予約：https://reona.lnk.to/BirthAVATAR
ライブ情報
2025年7月24日（木）神奈川・KT Zepp Yokohama
18:00 OPEN／19:00 START
問：ホットスタッフ・プロモーション
TEL：050-5211-6077 （平日12:00〜18:00）
2025年7月25日（金）神奈川・KT Zepp Yokohama
18:00 OPEN／19:00 START
問：ホットスタッフ・プロモーション
TEL：050-5211-6077 （平日12:00〜18:00）
2025年8月13日（水）大阪・Zepp Namba
18:00 OPEN／19:00 START
問：夢番地
TEL：06-6341-3525（平日12:00〜17:00）
2025年8月15日（金）大阪・COMTEC PORTBASE
18:00 OPEN／19:00 START
問：サンデーフォークプロモーション
TEL：（平日12:00〜17:00）
全席指定 ￥7,800（税込）
※一部、ドリンク代￥600 別途
関連リンク
◆ReoNa オフィシャルYouTubeチャンネル