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『アークナイツ【焔燼曙明/RISE FROM EMBER】』◆STAFF原作：Hypergryph / Studio Montagneキャラクター原案：唯@w監督：渡邉 祐記 副監督：西川 将貴 アニメーションキャラクターデザイン：高藤 彩シリーズ構成：Yostar Pictures アニメーションプロデューサー：畑 岳央プロップデザイン：若山 温美術監督：大西 穣（ビック・スタジオ）美術設定：坂本 竜（ビック・スタジオ）色彩設計：後藤 恵子撮影監督：蔡 彩云（グラフィニカ） 棚田 耕平（グラフィニカ）CGディレクター：上野 雄大（IKIF＋,Inc.）編集：重村 建吾音響監督：渡邉 祐記 音響効果：川田 清貴 音楽：林 ゆうき音楽制作：レジェンドア グラウンディングラボアニメーション制作：Yostar Pictures製作：Hypergryph Studio Montagne Yostar Yostar Pictures◆CASTドクター：甲斐田 ゆき アーミヤ：黒沢 ともよタルラ：坂本 真綾 チェン：石上 静香ケルシー：日笠 陽子 ロスモンティス：小倉 唯 テレジア：南里 侑香 W：竹達 彩奈ホシグマ：安野 希世乃 ウェイ：山寺 宏一 フミヅキ：日郄 のり子 Guard：小林 千晃フロストノヴァ：高垣 彩陽 パトリオット：銀河 万丈 アリーナ：内田 彩メフィスト：天粼 滉平 ファウスト：堀江 瞬◆MUSICオープニングテーマ 「End of Days」 ReoNaエンディングテーマ 「Truth」糸奇はな◆放送情報2025年7月4日（金）放送開始TOKYO MX 7月4日（金）23:30~ ／ KBS京都 7月4日（金）24:00~サンテレビ 7月4日（金）24:30~ ／ BS11 7月6日（日）23:30~ ／ アニマックス 放送日時未定※放送時間は編成の都合などにより変更となる場合がございます。各種配信プラットフォームでも順次配信予定