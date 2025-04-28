ReoNaが、アニメ『アークナイツ【焔燼曙明/RISE FROM EMBER】』のOPテーマに新曲「End of Days」が起用されたことを発表した。

◆ReoNa 動画

本アニメは、株式会社Yostarが運営するグローバル版1,000万ダウンロードを誇るアプリゲーム『アークナイツ - 明日方舟 -』を原作とするTVアニメ『アークナイツ【焔燼曙明/RISE FROM EMBER】』が2025年7月4日23時30分からTOKYO MX他KBS京都、サンテレビ、BS11、アニマックスにて放送開始されることが決定。ReoNaの新曲「End of Days」が、そのオープニングテーマに決定した。

ReoNaが同アニメシリーズの主題歌を務めるのは、第一期TVアニメ『アークナイツ【黎明前奏/PRELUDE TO DAWN】』オープニングテーマ「Alive」、第二期TVアニメ『アークナイツ【冬隠帰路/PERISH IN FROST】』エンディングテーマの「R.I.P.」に続き三回目。この「End of Days」の一部が、現在YouTubeにて公開中の本PVにて聴くことができる。


アニメ情報

『アークナイツ【焔燼曙明/RISE FROM EMBER】』

◆STAFF
原作：Hypergryph / Studio Montagne
キャラクター原案：唯@w
監督：渡邉 祐記　副監督：西川 将貴　アニメーションキャラクターデザイン：高藤 彩
シリーズ構成：Yostar Pictures　アニメーションプロデューサー：畑 岳央
プロップデザイン：若山 温
美術監督：大西 穣（ビック・スタジオ）美術設定：坂本 竜（ビック・スタジオ）
色彩設計：後藤 恵子
撮影監督：蔡 彩云（グラフィニカ）　棚田 耕平（グラフィニカ）
CGディレクター：上野 雄大（IKIF＋,Inc.）　
編集：重村 建吾
音響監督：渡邉 祐記　音響効果：川田 清貴　音楽：林 ゆうき　
音楽制作：レジェンドア　グラウンディングラボ
アニメーション制作：Yostar Pictures
製作：Hypergryph Studio Montagne　 Yostar　Yostar Pictures

◆CAST
ドクター：甲斐田 ゆき　アーミヤ：黒沢 ともよ
タルラ：坂本 真綾　チェン：石上 静香
ケルシー：日笠 陽子　 ロスモンティス：小倉 唯　テレジア：南里 侑香　W：竹達 彩奈
ホシグマ：安野 希世乃　ウェイ：山寺 宏一　フミヅキ：日郄 のり子　Guard：小林 千晃
フロストノヴァ：高垣 彩陽　パトリオット：銀河 万丈　アリーナ：内田 彩
メフィスト：天粼 滉平　ファウスト：堀江 瞬

◆MUSIC
オープニングテーマ　「End of Days」　ReoNa
エンディングテーマ　「Truth」糸奇はな

◆放送情報
2025年7月4日（金）放送開始
TOKYO MX　7月4日（金）23:30~ ／ KBS京都　7月4日（金）24:00~
サンテレビ　7月4日（金）24:30~ ／ BS11　7月6日（日）23:30~ ／ アニマックス　放送日時未定
※放送時間は編成の都合などにより変更となる場合がございます。
各種配信プラットフォームでも順次配信予定
© HYPERGRYPH


リリース情報

LIVE Blu-ray＆DVD
『ReoNa ONE-MAN Concert “Birth 2024”』
『神崎エルザ starring ReoNa ✕ ReoNa Special Live “AVATAR 2024”』
2025年6月4日（水）発売

▼完全生産限定盤
『Birth / AVATAR 2024 Complete Box』
（2BD+CD）￥15,400（税込） VVXL-240〜243
※Birth2024のライブCD、フォトブック、豪華Box仕様、抽選プレゼント応募はがき封入
（2DVD+CD）￥15,400（税込） VVBL-214〜217
　※Birth2024のライブCD、フォトブック、豪華Box仕様、抽選プレゼント応募はがき封入

▼通常盤　※初回仕様：三方背Box、抽選プレゼント応募はがき封入
『ReoNa ONE-MAN Concert “Birth 2024”』
（BD）￥5,500（税込）　VVXL-244　【DVD】 ￥5,500（税込）　 VVBL-218
『神崎エルザ starring ReoNa ✕ ReoNa Special Live “AVATAR 2024”』
（BD）￥5,500（税込）　VVXL-245　【DVD】 ￥5,500（税込）　VVBL-219

『ReoNa ONE-MAN Concert “Birth 2024”』
1　BIRTHDAY
2　Let it Die
3　生命線
4　Alive
5　SWEET HURT
6　unknown
7　いかり
8　原作者
9　トウシンダイ
10　Someday
11　絶望年表
12　決意の朝に
13　HUMAN
14　ガジュマル 〜Heaven in the Rain〜
15　シャル・ウィ・ダンス？
16　ANIMA
17　GG
18　Till the End
19　私たちの讃歌

『神崎エルザ starring ReoNa ✕ ReoNa Special Live “AVATAR 2024”』
1　Weaker
2　forget-me-not
3　Scar/let
4　ANIMA
5　VITA
6　ピルグリム
7　step,step
8　レプリカ
9　ヒカリ
10　葬送の儀
11　Disorder
12　Independence
13　Dancer in the Discord
14　Game of Love
15　Girls Don't Cry
16　ALONE
17　Rea(s)oN
18　GG
予約：https://reona.lnk.to/BirthAVATAR

ライブ情報

＜ふあんくらぶ presents ReoNa Acoustic Concert Tour “ふあんぷらぐど2025”＞　
2025年7月24日（木）神奈川・KT Zepp Yokohama
18:00 OPEN／19:00 START
問：ホットスタッフ・プロモーション
TEL：050-5211-6077 （平日12:00〜18:00）

2025年7月25日（金）神奈川・KT Zepp Yokohama
18:00 OPEN／19:00 START
問：ホットスタッフ・プロモーション
TEL：050-5211-6077 （平日12:00〜18:00）

2025年8月13日（水）大阪・Zepp Namba
18:00 OPEN／19:00 START
問：夢番地
TEL：06-6341-3525（平日12:00〜17:00）

2025年8月15日（金）大阪・COMTEC PORTBASE
18:00 OPEN／19:00 START
問：サンデーフォークプロモーション
TEL：（平日12:00〜17:00）

全席指定 ￥7,800（税込）
※一部、ドリンク代￥600 別途

関連リンク

◆ReoNa オフィシャルサイト
◆ReoNa オフィシャルYouTubeチャンネル