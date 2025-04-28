¥È¥²¥Ê¥·¥È¥²¥¢¥ê¡¢¿·¶Ê¡ÖÈô¤Ù¤Ê¤¤Ä³¤ÏÌ´¤ò¸«¤ë¡×MV¸ø³«¡Ü³Ú¶ÊÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È
¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¥¯¥é¥¤¡Ù·àÃæ¤Î¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¥Ð¥ó¥É¤ÈÏ¢Æ°¤¹¤ë¥ê¥¢¥ë¥Ð¥ó¥É¡¦¥È¥²¥Ê¥·¥È¥²¥¢¥ê¤¬¡¢¿·¶Ê¡ÖÈô¤Ù¤Ê¤¤Ä³¤ÏÌ´¤ò¸«¤ë¡×¤ÎMV¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¢¡¥È¥²¥Ê¥·¥È¥²¥¢¥ê Æ°²è
¿·¶Ê¡ÖÈô¤Ù¤Ê¤¤Ä³¤ÏÌ´¤ò¸«¤ë¡×¤Ï¡¢3·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡Ö¥À¥ì¥â¡×¤«¤é¶Ï¤«1¥ö·îÈ¾¤Î¥¹¥Ñ¥ó¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥È¥²¥Ê¥·¥È¥²¥¢¥ê¤ÎºÇ¿·¶Ê¤À¡£º£¤Î¥Ð¥ó¥É¤ÎÀª¤¤¤òÉ½¤¹¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÏ¢Â³¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë¤·¤Æ¡¢Ä°¤¯¼ÔÁ´¤Æ¤Î¼ª¤òÚ¼¤¤¤Ë¤¤¤¯ÌöÆ°´¶¤Ë°î¤ì¤¿¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¥Á¥å¡¼¥ó¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤Ê¤ª¡¢MV¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏMETEORA st.¤Î¤Þ¤ë¤¤ / Marui¡¢³Ú¶Ê¤Îºî»ìºî¶Ê¤ÏÀÄ¤ð¥Í¥³¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶¦¤Ë¥È¥²¥Ê¥·¥È¥²¥¢¥ê¤Î³Ú¶Ê¤Ë·È¤ï¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤È¤Ê¤ëµ¤±Ô¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼Ã£¤¬½¸·ë¤·¤¿¡£
MV¸ø³«¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Æ±³Ú¶Ê¤Î³Æ²»³Ú¥µ¡¼¥Ó¥¹ÇÛ¿®¤â³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜ³Ú¶Ê¤Ï5·î28Æü¤ËCD¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë10th¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥À¥ì¥â¡×¤Ë¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£CD¤Ë¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼5¿Í¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¥Ñ¡¼¥È¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
2025Ç¯¸åÈ¾¤Ë¤ÏÈà½÷¤¿¤Á¤ÎÊâ¤ß¤òÁí³ç¤¹¤ë¡Ø·à¾ìÈÇÁí½¸ÊÔ ¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¥¯¥é¥¤ ¡ÚÁ°ÊÔ¡ÛÀÄ½Õ¶¸Áö¶Ê¡Ù¤¬10·î3Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¡¢Â³¤¯¡Ø·à¾ìÈÇÁí½¸ÊÔ ¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¥¯¥é¥¤ ¡Ú¸åÊÔ¡Û ¤Ê¤¡¡¢Ì¤Íè¡£¡Ù¤¬11·î14Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
³Æ¼ï²»³ÚÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡§https://togenashitogeari.lnk.to/belle_papillon
10th¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥À¥ì¥â¡×
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯5·î28Æü¡Ê¿å¡Ë
Í½Ìó¡§https://togenashitogeari.lnk.to/no_one_cd
¢§ÉÊÈÖ / ²Á³Ê
CD + Blu-ray¡§UMCK-5777 / 3,960±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
CD + DVD¡§UMCK-5778 / 2,960±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
½é²ó¥×¥ì¥¹Ê¬ÉõÆþÆÃÅµ¡§¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É¡Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¥½¥í³¨ÊÁ5¼ï¡ÜÁ´°÷½¸¹ç³¨ÊÁ1¼ï¡¢Á´6¼ï¤Î¤¦¤Á¥é¥ó¥À¥à1¼ïÉõÆþ¡Ë
¢§CD¼ýÏ¿ÆâÍÆ
01.¥À¥ì¥â
02.Èô¤Ù¤Ê¤¤Ä³¤ÏÌ´¤ò¸«¤ë
03.¥À¥ì¥â (Instrumental)
04.Èô¤Ù¤Ê¤¤Ä³¤ÏÌ´¤ò¸«¤ë (Instrumental)
¥É¥é¥Þ¥Ñ¡¼¥È¡§
05.¿ÎºÚ¤Î¹á¤Ð¤·¤¤·×²è(¤æ¤á)
06.ÃÒ¤È¤ª¤Ë¤®¤ê
07.Åí¹á¤ÎÏ«¤¤
¢§BD¡¿DVD¼ýÏ¿ÆâÍÆ
01.¡Ö¥À¥ì¥â¡×¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª
02.¡ÖÈô¤Ù¤Ê¤¤Ä³¤ÏÌ´¤ò¸«¤ë¡×¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª
¢§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ
¡¦¥¢¥Ë¥á¥¤¥È
´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡Ê75mm¡Ë
¢¨¥á¥ó¥Ð¡¼¥½¥í³¨ÊÁ5¼ï¡ÜÁ´°÷³¨ÊÁ1¼ï ¹ç·×6¼ï¤Î¤¦¤Á1¼ï/³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦¥²¡¼¥Þ¡¼¥º
´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡Ê56mm¡Ë
¢¨¥á¥ó¥Ð¡¼¥½¥í³¨ÊÁ5¼ï¡ÜÁ´°÷³¨ÊÁ1¼ï ¹ç·×6¼ï¤Î¤¦¤Á2¼ï/³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹
¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡ÊA4¥µ¥¤¥º/Á´1¼ï¡Ë
¡¦¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É
LÈÇ¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¢¨¥á¥ó¥Ð¡¼¥½¥í³¨ÊÁ5¼ï¡ÜÁ´°÷³¨ÊÁ1¼ï ¹ç·×6¼ï¤Î¤¦¤Á1¼ï/³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦HMV
¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡ÊÁ´1¼ï¡Ë
¡¦Amazon
¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥·¡¼¥È¡Ê19.5¡ß27.5Ñ¡Ë
¢¨¥á¥ó¥Ð¡¼¥½¥í³¨ÊÁ5¼ï¡ÜÁ´°÷³¨ÊÁ1¼ï ¹ç·×6¼ï¤Î¤¦¤Á1¼ï/³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦¤½¤ÎÂ¾¶¦ÄÌÆÃÅµ
¥¤¥é¥¹¥È¥«¡¼¥É¡ÊÁ´1¼ï¡Ë
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡¥È¥²¥Ê¥·¥È¥²¥¢¥ê ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È