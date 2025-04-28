H¥«¥Ã¥×¤ÎÀ½Ìô²ñ¼Ò¸¦µæ°÷¥°¥é¥É¥ë¡¢¶õÊö ÑÛ¡Ê¤½¤é¤ß¤Í¡¦¤ê¤ó¡Ë¡Ö¸¦µæ¿¦¤â¥°¥é¥Ó¥¢¤â¡¢³èÆ°¤Î¸¶ÅÀ¤Ï¡Ø¤«¤ï¤¤¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤¤¤³¤È¡×
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¶õÊö ÑÛ
¿·Ìô³«È¯¤Î¤¿¤áÈùÀ¸Êª¤Î¸¦µæ¤ò¹Ô¤Ê¤¦À½Ìô²ñ¼Ò¤Î¸¦µæ°÷¤«¤é¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ËÅ¾¿È¡£²á·ã¤ÊDVD¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë°Û¿§¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Î¶õÊö ÑÛ¡Ê¤½¤é¤ß¤Í¡¦¤ê¤ó¡Ë¤¬¡¢4·î28Æü¡Ê·î¡ËÈ¯Çä¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤19¡¦20¹çÊ»¹æ¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë½éÅÐ¾ì¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¶õÊö ÑÛ¤Î½éÅÐ¾ì¥°¥é¥Ó¥¢
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¢£ÁÇÀ¤Ï¥ª¥¿¥¯µ¤¼Á¤ÇÉé¤±¤º·ù¤¤
¡½¡½¡ÖÀ½Ìô²ñ¼Ò¶ÐÌ³¤Î¸¦µæ°÷¡×¤È¤¤¤¦¸ª½ñ¤«¤é¤ÏÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¥°¥é¥Ó¥¢¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶õÊö¡¡¤¦¤Õ¤Õ¡£à¤Û¤Ü¥Ï¥À¥«á¤Ê¼Ì¿¿¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤â¤ó¤Í¡£ËÜ³ÊÅª¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¤ò»£¤ê²¼¤í¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¡£µ¤¹ç¤¤¤òÆþ¤ì¤ÆÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡ª
¡½¡½²ñ¼Ò¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¶õÊö¤µ¤ó¤Î³èÆ°¤Î¤³¤È¤ò¡©
¶õÊö¡¡ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢È¿±þ¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤À¤è¤Í¡×¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¤Ð¤Ã¤Á¤ê¥á¥¤¥¯¤ò¥¥á¤Æ¡¢¥Ò¡¼¥ë¤ò¥³¥Ä¥³¥ÄÌÄ¤é¤·¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¼ÒÆâ¤Ç¤Ï»ä¤¯¤é¤¤¡£ÇÉ¼ê¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¡£
¡½¡½¤¢¤Þ¤ê°Õ³°À¤¬¤Ê¤¤¤È¡£¤½¤â¤½¤â¤Ê¤¼À½Ìô²ñ¼Ò¤Ë¶Ð¤á¤Ê¤¬¤é¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¡©
¶õÊö¡¡ÀÎ¤«¤é¥»¥¯¥·¡¼¤Ê°áÁõ¤òÃå¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥³¥¹¥×¥ì¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢Ç¯¤ÎÎ¥¤ì¤¿»Ð¤Î±Æ¶Á¤Ç¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¥Ø¥½½Ð¤·¤ä¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤òÃå¤¿¤ê¡£¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¤ª»Ð¤µ¤ó¤ËÆ´¤ì¤ë¡¢¤ª¤Þ¤»¤Ê»Ò¶¡¤Ç¡£
³ØÀ¸»þÂå¤Ï¡¢½©ÍÕ¸¶¤Î¥³¥ó¥«¥Õ¥§¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ïª½Ð¤Î¹â¤¤°áÁõ¤âÄñ¹³¤Ê¤¯Ãå¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥°¥é¥Ó¥¢¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ë¤Ï¡¢¸«¤é¤ì¤ë»Å»ö¡¢¼«Ê¬¤ò¼«Í³¤ËÉ½¸½¤Ç¤¤ë»Å»ö¤ËÌá¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£À½Ìô²ñ¼Ò¤Ç¤Î»Å»ö¤â¤ä¤ê¤¬¤¤¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢ÃÏÌ£¤Êºî¶È¤ÎÏ¢Â³¤Ê¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½»É·ã¤òµá¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ó¤Ê¥³¤¬¤Ê¤¼À½Ìô²ñ¼Ò¤Ë¡©
¶õÊö¡¡ºÇ½é¤Ï²½¾ÑÉÊ¤Î³«È¯¤¬¤·¤¿¤¯¤Æ¡¢²½¾ÑÉÊ²ñ¼Ò¤Ë½¢¿¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¥·¥ã¥ì¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¥á¥¤¥¯¤äÈþÍÆ¤Ë¤â¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼«Ê¬¤Çºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Æ¡£ÈþÍÆÉô°÷¤ò·Ð¤Æ¡¢³«È¯¥Á¡¼¥à¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥Ü¥Ç¥£¥¯¥ê¡¼¥à¤òºî¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À2Ç¯¤Û¤É¶Ð¤á¤Æ´ðÁÃÅª¤Ê³«È¯¤Î»ÅÁÈ¤ß¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¤è¤êÂçËÜ¤Î¸¦µæ¡¦³«È¯¤Ë·È¤ï¤ê¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡£»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÂç¼êÀ½Ìô²ñ¼Ò¤ËÅ¾¿¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥á¥¤¥¯¤äÈþÍÆ¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ë²½¾ÑÉÊ¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¿Í¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤Ê¤¤µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¶õÊö¡¡¥ª¥¿¥¯µ¤¼Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¡ÖÈ©¤ËÎÉ¤¤À®Ê¬¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ëºî¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤È¿®ØáÀ¤Ë·ç¤±¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£Å¾¿¦ÍýÍ³¤Ë¤âÄÌ¤¸¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂçËÜ¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Èµ¤¤¬ºÑ¤Þ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ö³«È¯¼Ô¤Ë¤Ê¤ì¤ÐÃ¯¤è¤ê¤âÈþÍÆ¤Ë¾Ü¤·¤¯¤Ê¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦Éé¤±¤º·ù¤¤¤¬Æ¯¤¤¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤Ï¤È¤³¤È¤óÆÍ¤µÍ¤á¤¿¤¯¤Ê¤ëÀ³Ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡½¡½¸¦µæ¿¦¤Ë¤âËÜµ¤¤Ê¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ºòÇ¯1·î¤Ë1stDVD¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¥°¥é¥Ó¥¢³èÆ°¤â³èÈ¯¤Ê°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¶õÊö¡¡¤É¤ó¤Ê¿åÃå¤¬¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë´î¤Ð¤ì¤ë¤Î¤«¡£È¿±þ¤ò¤â¤È¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¼¡¤ÎºîÉÊ¤ËÎ×¤à¥°¥é¥Ó¥¢³èÆ°¤Ï¡¢¸¦µæ¿¦¤ÈÆ±¤¸¤¯À¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ë»ä¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤«¤é¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë½÷¤Î¥³¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤é¤ÎÌ´¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÈþÍÆ¤Ø¤ÎÃµµæ¿´¤«¤é¸¦µæ°÷¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤Î¤â¡¢¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¤ª»Ð¤µ¤ó¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤Ø¤Î¼¹Ãå¤«¤éÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤«¤é¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤¤ì¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤¤¡£½ã¿è¤Êµ¤»ý¤Á¤¬¸½ºß¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤Ï¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤òÆÍ¤µÍ¤á¤¿Àè¤Ë¤Ï¤É¤ó¤ÊÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤Þ¤¹¤«¡©
¶õÊö¡¡¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤Ç¤¹¡£¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤È¤«¡¢¤½¤ì¤³¤½²½¾ÑÉÊ¤Î³«È¯¤È¤«¡£ÃËÀ¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡Ö¶õÊö ÑÛ¤¬Á¦¤á¤ë¥á¥ó¥º¥á¥¤¥¯ÍÑÉÊ¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤Î¤â¤è¤µ¤½¤¦¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢»ä¤¬É½¸½¤¹¤ë¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¥°¥é¥Ó¥¢°Ê¾å¤Ë¡¢»ä¤ÎÃæ¿È¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤È»×¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¶á¤ÏYouTube¤Î¹¹¿·¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ë²è¤â¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ü¶õÊö ÑÛ¡Ê¤½¤é¤ß¤Í¡¦¤ê¤ó¡Ë¡¡
1997Ç¯6·î12ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡ºë¶Ì¸©½Ð¿È¡¡
¿ÈÄ¹161Ñ¡¡B92¡ÊH¥«¥Ã¥×¡Ë W61 H90¡¡
¼ñÌ£=¤Ò¤È¤ê¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¢ÈþÍÆ¸¦µæ¡¡
¡ûÀ½Ìô²ñ¼Ò¤Î¥Ð¥¤¥ª¸¦µæ°÷¤«¤é¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ËÅ¾¿È¡£¤½¤ì°ÊÁ°¤Ï²½¾ÑÉÊ²ñ¼Ò¤ÇÈþÍÆÉô°÷¡¢²½¾ÑÉÊ³«È¯¤Ë½¾»ö¡£°Û¿§¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÉð´ï¤Ë¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Ç³èÆ°Ãæ¡£¼«¿È¤Ç´ë²è¤òÄó°Æ¤·¤¿¤È¤¤¤¦ºÇ¿·DVD¡Øif...¤â¤·¤â¶õÊöÑÛ¤¬¥¨¥í¥²¡¼¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡Ù¡ÊÃÝ½ñË¼¡Ë¤¬Àä»¿È¯ÇäÃæ¡£YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¥½¥é¥ª¥È¡Á¶õÊö¤È²á¤´¤¹Âç¿Í¤Î½µËö¡Á¡ÙËè½µ¶âÍË20»þ¹¹¿·¡£
¸ø¼°X¡Ú@sorarin_R¡Û¡¡
¸ø¼°Instagram¡Ú@soramine_r¡Û¡¡
¶õÊö ÑÛ¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡Ø°¦¤Î¸úÇ½¡Ù¡¡»£±Æ¡¿µÜËÜ¸°ì¡¡²Á³Ê¡¿1980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼èºà¡¦Ê¸¡¿¤È¤ê¡¡»£±Æ¡¿µÜËÜ¸°ì