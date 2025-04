Travis Japanの七五三掛龍也が、4月28日(月)にTikTokの個人アカウントを開設。記念すべき初投稿では、今流行中のAiScReamによる楽曲「愛▽スクリ〜ム!」を使用した動画をアップした。開設から約1時間で早くも1.6万人のフォロワーを獲得している。■新曲も本日リリース七五三は「Travis Japanの七五三掛龍也です TikTok開設しました」という文言とともに1本の動画を投稿。TikTokでバズっている「ルビィちゃん! 何が好き? チョコミントよりもあ・な・た」でおなじみの楽曲「愛▽スクリ〜ム!」にのせて、笑顔で手をあげたり、「あ・な・た」のリズムに合わせて指を指す七五三の様子が映し出されている。

Travis JapanのメンバーがTikTokの個人アカウントを作成するのは、宮近海斗に続いて二人目。うれしい報告にファンは「しめちゃん個人TikTokは大正解すぎる!」「しめぴのTikTokはバズる予感しかしない」「ちゃかちゃんとのコラボとかもあったら嬉しいなぁ」などと喜びのコメントを寄せている。七五三掛がアカウントを開設した4月28日は、Travis Japanの新曲「Would You Like One?」の配信リリース日。Travis Japanは、19時から2時間にわたって放送される音楽番組『CDTVライブ!ライブ!』(TBS系)に出演し、新曲「Would You Like One?」を披露する予定で、七五三掛はTikTokの投稿で「この後はCDTVライブ!ライブ!生放送がんばります」と意気込みを語っている。※「愛▽スクリ〜ム!」の▽は「ハートマーク」が正式表記引用:「七五三掛」公式TikTok(@shime_tj_623)