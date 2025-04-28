ReoNa×TVアニメ『アークナイツ』が3度目のタッグ！新曲「End of Days」が第3期のOPテーマに決定
■「End of Days」が流れる『アークナイツ【焔燼曙明/RISE FROM EMBER】』のPVも公開！
ReoNaの新曲「End of Days」がTVアニメ『アークナイツ【焔燼曙明/RISE FROM EMBER】』のオープニングテーマに決定した。
7月4日からTOKYO MX他にて放送開始となる『アークナイツ【焔燼曙明/RISE FROM EMBER】』は、人気アプリゲーム『アークナイツ - 明日方舟 -』を原作とする『アークナイツ』シリーズの第三期TVアニメ。
ReoNaが同シリーズの主題歌を務めるのは、第一期TVアニメ『アークナイツ【黎明前奏/PRELUDE TO DAWN】』のオープニングテーマ「Alive」、第二期TVアニメ『アークナイツ【冬隠帰路/PERISH IN FROST】』のエンディングテーマ「R.I.P.」に続き3回目。
現在YouTubeにて公開中の『アークナイツ【焔燼曙明/RISE FROM EMBER】』のPVでは、「End of Days」の一部を聴くことができる。ぜひチェックしてみよう。
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TVアニメシリーズ『アークナイツ』作品サイト
https://arknights-anime.jp/
ReoNa OFFICIAL SITE
https://www.reona-reona.com/