²¬Â¼¹§»Ò¡¢5·î14Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¿·ºîBlu-ray¤Î¥È¥ì¡¼¥é¡¼±ÇÁü¤òËÜÆü¸ø³«¡ª ¥Ñ¥Í¥ë¡õ°á¾ØÅ¸¤Î³«ºÅ¤â·èÄê
1988Ç¯¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤éÇ¯Ëö¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤¿²¬Â¼¹§»Ò¤ÎÂåÌ¾»ì¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ÖChristmas Picnic¡×¡£ºòÇ¯12·î21Æü¤ËÅìµþ¡¦LINE CUBE SHIBUYA¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÎBlu-ray¡ØENCORE X¡Ù¤¬5·î14Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ÎÈ¯Çä¤ËÀè¶î¤±¡¢ËÜÆü¥È¥ì¡¼¥é¡¼±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
²¬Â¼¹§»Ò LIVE Blu-ray ¡ØENCORE X¡Ù / ¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¡¦¥È¥ì¡¼¥é¡¼Æ°²è
https://youtu.be/gR-CMn_8KhU
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥È¥ì¡¼¥é¡¼±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬°ìÅÙ¤Ï¼ª¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëÂåÉ½¶Ê¡ÖÌ´¤ò¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤¤Ç¡×¤äº£¤Ç¤â¿§êô¤»¤Ê¤¤Ì¾¶Ê¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤Î¡Ö¥ß¥¹¥È¥é¥ë ¡Áµ¨ÀáÉ÷¡Á¡×¡ÖBaby, Baby¡×¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¸þ¤±¤Æ½ñ¤²¼¤í¤·¤¿3Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÂÔË¾¤Î¿·¶Ê¡ÖÌ¤Íè¤ÎÈâ¡×¤Î²Î¾§¥·¡¼¥ó¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯´Ñ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼»þ¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¥Ô¥å¥¢¤Ê²ÎÀ¼¤È¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Î´¶Æ°¤¬ÅÁ¤ï¤ë±ÇÁü¤ò¡¢Á´¹ñ¤Î²¬Â¼¹§»Ò¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£
5·î14Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ëBlu-ray¡ØENCORE X¡Ù¤Ï¡¢¡Ö2024 Christmas Picnic¡×Ì¾¸Å²°¡¦Âçºå¸ø±é¤Ç²Î¾§¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÖÌ´¸«¤ëÆ·¡×¤ò´Þ¤á¤¿¥³¥ó¥µ¡¼¥ÈÁ´15¶Ê¤È¡¢¿·¶Ê¡ÖÌ¤Íè¤ÎÈâ¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥ÈÈ×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¿·¶Ê¤òÆÏ¤±¤¿¤³¤Î¡Ö2024 Christmas Picnic¡×¤ÎÌÏÍÍ¤ò¼ý¤á¤¿¡ØENCORE X¡Ù¤Ï¡¢¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë2025Ç¯¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤ò´üÂÔ¤µ¤»¤ëÉ¬¸«¤Î±ÇÁüºîÉÊ¤À¡£
È¯ÇäµÇ°¤Î¡Ö¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¡×¤òÁ´¹ñ¤ÎCD¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç³«ºÅ¡£¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¿·½ÉÅ¹¤Ç¤Ï¡Ö°á¾ØÅ¸¡×¤Ê¤ÉÆÃÊÌ´ë²è¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê
Blu-ray¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤¿¡Ö¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¡×¤òÁ´¹ñ¤ÎCD¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç³«ºÅ¡£¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤ò¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¼¨¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜ¾¦ÉÊ¹ØÆþ¼Ô¤Ë¤ÏÃêÁª¤ÇÅ¸¼¨¥Ñ¥Í¥ë¤¬Åö¤¿¤ë´ë²è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¿·½ÉÅ¹¤Ç¤ÏÆÃÊÌ´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¼ÂºÝ¤ËÃåÍÑ¤·¤¿°á¾Ø¤ÎÅ¸¼¨¡¢²¬Â¼¹§»Ò¤ÎÄ¾É®¥³¥á¥ó¥È¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¡ÖÆÃÊÌ¥ì¥·¡¼¥È´ë²è¡×¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡ÖµìÉè¥Õ¥§¥¢¡×¡¢¡Ö¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Î¡¼¥È¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤Ê´ë²è¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¤É¤Á¤é¤â¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï´ò¤·¤¤È¯ÇäµÇ°¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤¼¤ÒÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£
¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½
¡ã¾¦ÉÊ³µÍ×¡ä
¥¿¥¤¥È¥ë¡§ENCORE X¡¡OKAMURA TAKAKO Special Live 2024 Christmas Picnic
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯5·î14Æü¡Ê¿å¡Ë
ÉÊÈÖ¡§YCXW-10034
·ÁÂÖ¡§Blu-ray
²Á³Ê¡§6600±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë/ 6000±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë
È¯Çä¸µ¡§¥ä¥Þ¥Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥º
¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¡§https://www.yamahamusic.co.jp/s/ymc/discography/1189
Amazon¡§https://www.amazon.co.jp/s?field-asin=B0DZDD68GX
¡¡¡¡¡¡¡¡ https://www.amazon.co.jp/s?field-asin=B0DZD7DHYN ¡ÚAmazon¸ÂÄê¡Û
¡ã¼ýÏ¿¶Ê¡ä
01. ¥ê¥Ù¥ë¥Æ
02. ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÌë
03. Å·»È¤¿¤Á¤Î»þ
04. ËþÅ·¤ÎÀ±
05. ¤¢¤ÎÆü¤ÎÉ÷·Ê
06. Ì´¸«¤ëÆ·
07. ÂçÀÚ¤Ê¿Í
08. ¥ß¥¹¥È¥é¥ë ¡Áµ¨ÀáÉ÷¡Á
09. adieu
10. ½÷¿À¤ÎÈù¾Ð¤ß
11. ¶â¿§¤ÎÍÛ¤¶¤·
12. Baby, Baby
13. Ì´¤ò¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤¤Ç
14. Ì¤Íè¤ÎÈâ
15. À¤³¦Ãæ¥á¥ê¡¼¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹
Bonus Track
Ì¤Íè¤ÎÈâ ¡ÁSpecial Version
¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½
¡ãÆÃÅµ¾ðÊó¡ä
¡Ö¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡ÊA4¥µ¥¤¥º¡Ë¡×
¡Ö¥á¥¬¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡×
ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§
https://www.yamahamusic.co.jp/s/ymc/news/detail/1540
¡ã¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¾ðÊó¡ä
¡¦³«ºÅÅ¹ÊÞ
¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É»¥ËÚ¥Ñ¥ë¥³Å¹¡ÊËÌ³¤Æ»¡Ë
¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥ÉÀçÂæ¥Ñ¥ë¥³Å¹¡ÊµÜ¾ë¡Ë
¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¿·½ÉÅ¹ ¡ÊÅìµþ¡Ë
¥¸¥ç¡¼¥·¥ó⽇ËÜ¶¶Å¹¥Ç¥£¥¹¥¯¥Ô¥¢¡ÊÂçºå¡Ë
¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥ÉÊ¡²¬¥Ñ¥ë¥³Å¹¡ÊÊ¡²¬¡Ë
ÃêÁªÆâÍÆ¤ä¼Â»Ü´ü´Ö¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
¡ã¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¿·½ÉÅ¹ ÆÃÊÌ´ë²è¾ðÊó¡ä
¡¦°á¾ØÅ¸¼¨
¡¦¥Ñ¥Í¥ëÅ¸
¡¦ÆÃÊÌ¥ì¥·¡¼¥È´ë²è
¡¦µìÉè¥Õ¥§¥¢
¡¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Î¡¼¥È´ë²è
¼Â»Ü´ü´Ö¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.yamahamusic.co.jp/s/ymc/news/detail/1555
¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½
¡ã¥³¥ó¥µ¡¼¥È¾ðÊó¡ä
²¬Â¼¹§»Ò¥³¥ó¥µ¡¼¥È2025¡ÖT¡Çs GARDEN¡×
¡¦5·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡ÀéÍÕ¸©¡¦¾¾¸Í ¿¹¤Î¥Û¡¼¥ë21
¡¡¡¡Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¡§Ro-On¥Á¥±¥Ã¥È¡ÚTEL 047-365-9960¡Û
¡¦5·î30Æü¡Ê¶â¡Ë¡¡¿ÀÆàÀî¸©¡¦ÁêÌÏ½÷»ÒÂç³Ø¥°¥ê¡¼¥ó¥Û¡¼¥ë
¡¡¡¡Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¡§Ro-On¥Á¥±¥Ã¥È¡ÚTEL 047-365-9960¡Û
¡¦6·î29Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡Ê¼¸Ë¸©¡¦¥Ý¡¼¥È¥Ô¥¢¥Û¡¼¥ë
¡¡¡¡Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¡§¥Ý¡¼¥È¥Ô¥¢¥Û¡¼¥ë¡ÚTEL 078-302-1117¡Ê10:00¡Á18:00¡Ë¡Û
¡¦7·î20Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡¹Åç¸©¡¦Åì¹Åç·Ý½ÑÊ¸²½¥Û¡¼¥ë¤¯¤é¤éÂç¥Û¡¼¥ë
¡¡¡¡Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¡§Åì¹Åç·Ý½ÑÊ¸²½¥Û¡¼¥ë¤¯¤é¤é¥Á¥±¥Ã¥È¥»¥ó¥¿¡¼
¡ÚTEL 082-426-5990¡Ê10:00¡Á19:00¡Ë¡Û
¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½
¡ã¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
1982Ç¯7·î¡¢¡È¤¢¤ß¤ó¡É¤È¤·¤Æ¡ÖÂÔ¤Ä¤ï¡×¤Ç¡È¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£
1985Ç¯10·î¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¡¢1987Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÌ´¤ò¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤¤Ç¡×¤Ï¥í¥ó¥°¡¦¥»¡¼¥ë¥¹¤òµÏ¿¡£¤³¤Î¶Ê¤ÏÃæ³Ø¹»¤Î²»³Ú¤Î¶µ²Ê½ñ¤Ë¤â¹¤¯ºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢º£¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
1988Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSOLEIL¡Ù¤«¤é6ºîÏ¢Â³¥¢¥ë¥Ð¥à¥Á¥ã¡¼¥È1°Ì¤òµÏ¿¡£¿á¤È´¤±¤ëÉ÷¤Î¤è¤¦¤Ê·Ú¤ä¤«¤µ¡¢½÷À¤ÎÃ¯¤â¤¬¶¦´¶¤ò³Ð¤¨¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤À¤³¦´Ñ¡¢ËÂ¤®½Ð¤µ¤ì¤ë¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤È²Î»ì¤Ë¤Ï»þÂå¤ÎÎ®¹Ô¤êÇÑ¤ê¤È¤ÏÌµ±ï¤ÎÉáÊ×Åª¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤¬½É¤ë¡£
2016Ç¯4·î¤è¤êLOVE¤¢¤¤¤Á¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥º¤È¤·¤Æ¡¢¤¢¤¤¤Á²»³ÚÂç»È¤òÌ³¤á¤ë¡£¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼30¼þÇ¯µÇ°¥ª¡¼¥ë¥¿¥¤¥à¡¦¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØDO MY BEST ¶¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£
2019Ç¯5·î¡¢Á°ºî¤«¤é6Ç¯¿¶¤ê¤È¤Ê¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øfierte¡Ù¡Ê6·î2Æü¡¢°¦ÃÎ¸©¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÂè70²óÁ´¹ñ¿¢¼ùº×¡×Âç²ñ¥¤¥á¡¼¥¸¥½¥ó¥°¡Ö¤È¡¦¤â¡¦¤Ë¡×¤ò´Þ¤à¡Ë¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2022Ç¯5·îBlu-ray¡ØENCORE ½¡¡¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼35¼þÇ¯µÇ°¡õÉüµ¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È2021¡ÈHello Again !¡É¡Ù¥ê¥ê¡¼¥¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡
¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼40¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤ò·Þ¤¨¤ë2025Ç¯¡¢ÂÔË¾¤Î¿·ºîBlu-ray¡ØENCORE X¡¡OKAMURA TAKAKO Special Live 2024 Christmas Picnic¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£
²¬Â¼¹§»Ò¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¡§https://okamuratakako.com/
Official Facebook¡§https://www.facebook.com/okamuratakakoofficial
Official X¡§https://x.com/takako_staff
Official Instagram¡§https://www.instagram.com/okamuratakako_official/
(¼¹É®¼Ô: gallagherbros)