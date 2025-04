「what on earth」の意味は？「地球のうえでなに」って一体どういうこと！

正解は「一体全体」でした!

「what on earth」で、日本語の感嘆詞「一体全体」を表しています。

全く同じ意味をもつフレーズに「what in the world」があります。

驚きを表現するのに便利なフレーズです。

「What on earth is going on in there?」

(一体全体そこではなにが起きているんだ?)