先発出場は一度もなかった。しかし、プレミアリーグを制覇した リバプール のMF遠藤航がシーズンを通して披露した働きぶりはサポーターからも認められた。27日に開催されたプレミアリーグ第34節でリバプールはトッテナムをホームに迎えた。勝ち点1を上積みすれば優勝が決まる一戦で、前半12分にトッテナムに先制を許したものの、後半24分までに5点を奪って逆転に成功。すると、31分に遠藤がピッチへと送り込まれた。

"Endo is going to win the league"

優勝を目前に控えたアンフィールドに響く

遠藤航のチャント



プレミアリーグ 第34節 #リヴァプール v #トッテナム・ホットスパー



