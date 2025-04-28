¤³¤Î¥í¥´¤Ë¡Ö9¼ï¤ÎÆ°Êª¡×¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¡°Âº´Æ°Êª¸ø±à¤ÎXÅê¹Æ¤Ë1.6Ëü¿Í¶ÃÃ²¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¿Í¥¹¥´¤¤¡×
ÆÉ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¡¢¹Åç»Ô°Âº´Æ°Êª¸ø±à¤Î¥í¥´¥Þ¡¼¥¯¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤«¡©
¿¼¤¤ÎÐ¿§¤Î¥¾¥¦¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤ØÊâ¤¤¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥Þ¡¼¥¯¤Ç¤¢¤ë¡£
¼Â¤Ï¤³¤Î¥Þ¡¼¥¯¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤ëàÈëÌ©á¤¬Àø¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
2025Ç¯4·î21Æü¡¢Æ±±à¤Î¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê¡÷asa_zoo¡Ë¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ä¤Ö¤ä¤¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î¾Ý¤ÎÃæ¤Ë8¼ï¤ÎÆ°Êª¤¿¤Á¤¬±£¤ì¤Æ¤ë¤Ã¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡©¡¡¤¼¤Ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×
¤³¤Î¾Ý¤ÎÃæ¤Ë8¼ï¤ÎÆ°Êª¤¿¤Á¤¬±£¤ì¤Æ¤ë¡ª¡©¡¡¶Ã¤¤Î»ö¼Â¤Ë¡¢X¾å¤Ë¤Ï¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¡ª¡©¡ª¡©ÃÎ¤é¤ó¤«¤Ã¤¿...²¿Ç¯¸©Ì±¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤À¡×
¡Ö¸©Ì±¤Ç¤¹¤¬ÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿ ±£¤·³¨¥¢¥¤¥³¥ó¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¤¤è¤Í¡×
¡Ö¤³¤Î¥í¥´¤Ï»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤é¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Á´¤¯µ¤ÉÕ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡Ö°Âº´zoo¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¹¥¤¤Ê¤Î¤ËÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ö¹Åç¸©Ì±¤Ê¤Î¤Ë¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤Ê¤¬¤éÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¿Í¡¢¤±¤Ã¤³¤¦Â¿¤«¤Ã¤¿¡£
³§¤µ¤ó¤Ï¡¢±£¤ì¤¿8¼ï¤ÎÆ°Êª¤¿¤Á¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡¤Þ¤º¤ÏÃµ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¤½¤·¤ÆÅú¤¨¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¼¡¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ø¡£¹Åç»Ô°Âº´Æ°Êª¸ø±à¤ËÊ¹¤¤¤¿ÏÃ¤È¶¦¤Ë¡¢¤´¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
¡Ö¼·É¤¤Þ¤Ç¤Ï¤ï¤«¤Ã¤¿¡×
¥¾¥¦¤ÎÃæ¤Ë±£¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢
ÏÉ¡Ê±¦¼ª¤Î¤¢¤¿¤ê¡Ë
¥ª¥ª¥µ¥ó¥·¥ç¥¦¥¦¥ª¡Ê±¦ÌÜ¡Ë
¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ¡Êº¸ÌÜ¤Î¤¢¤¿¤ê¡Ë
¥¿¥ó¥Á¥ç¥¦¡Ê±¦¼ª¤Î²¼Éô¤«¤éÉ¡¤Î²¼¤¢¤¿¤ê¤Þ¤Ç¡Ë
µû¡ÊÉ¡¤Î¥·¥ï¡Ë
¥ì¥Ã¥µ¡¼¥Ñ¥ó¥À¡Ê¥¿¥ó¥Á¥ç¥¦¤Î²¼¡Ë
¥ß¡¼¥¢¥¥ã¥Ã¥È¡Êº¸Â¤ÎÃæ¤Û¤É¡Ë
µµ¡Êº¸Â¤ÎÀè¡Ë
¤Î8¼ïÎà¡£
¤µ¤ÆÆÉ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¡¢¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¤«¡©
X¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤â¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥¿¥ó¥Á¥ç¥¦¤Ïµ¤ÉÕ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ö¥¿¥ó¥Á¥ç¥¦¤È¥µ¥«¥Ê¤ÏÆñ°×ÅÙ¹â²á¤®¤ë¡×
¡Ö¥¿¥ó¥Á¥ç¥¦¤ª¤Ã¤¿¤ó¤«¡Á¡ª¡ª¡×
¡Ö¥«¥Ð¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¥µ¥ó¥·¥ç¥¦¥¦¥ª¤À¤Ã¤¿¡×
¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î¥ì¥Ã¥µ¡¼¥Ñ¥ó¥À¡×
¡Ö¼·É¤¤Þ¤Ç¤Ï¤ï¤«¤Ã¤¿¡×
¸«»ö¤Ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤È²½¤·¤Æ¤¤¤ë¥¿¥ó¥Á¥ç¥¦¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¤¤¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¼¤³¤ó¤Ê¥Þ¡¼¥¯¤Ë¤·¤¿¤Î¤«¡©¡¡¤½¤ÎÁÀ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹Åç»Ô°Âº´Æ°Êª¸ø±à¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥È¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¹Åç»Ô°Âº´Æ°Êª¸ø±à´ÉÍý²Ý´ë²è¹Êó·¸¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½ºß¤Î¥í¥´¥Þ¡¼¥¯¤Ï¡¢2013Ç¯¤«¤é»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸µ¡¹¥¢¥Õ¥ê¥«¥¾¥¦¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥í¥´¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤è¤ê»ÔÌ±¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ë¥í¥´¤òÀ©ºî¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢¥í¥´¥Þ¡¼¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¤È¤·¤Æ¹Åç»ÔÎ©Âç³Ø¤Ë°ÍÍê¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î¥Ê¥¿¡¼¥ê¥ã¡¦¥¬¥ê¥ã¡¼¥·¥ó»á¤Ë¤è¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¤¿¤á¡¢¾ÜºÙ¤ÏÊ¬¤«¤ê¤«¤Í¤Þ¤¹¤¬¡¢¸µ¡¹¤¢¤Ã¤¿¥¾¥¦¤Î¥í¥´¡Ê¸½ºß¤â¸©Æ»¤Î´ÇÈÄ¤Ê¤É¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡Ë¤¬¹Åç»ÔÌ±¤Ë¤¹¤Ç¤Ë¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¤½¤ì¤ò¸µ¤ËºîÀ®¤·¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê´ë²è¹Êó·¸Ã´Åö¼Ô¡Ë
¥Ê¥¿¡¼¥ê¥ã¡¦¥¬¥ê¥ã¡¼¥·¥ó»á¤ÏÅö»þ¡¢¹Åç»ÔÎ©Âç³Ø·Ý½Ñ³ØÉô¥Ç¥¶¥¤¥ó¹©·Ý³Ø²Ê¤ÇÈó¾ï¶Ð½õ¶µ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¥¾¥¦¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÆ°Êª¤¬±£¤·³¨¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë»Å³Ý¤±¤Ï¡¢Èà½÷¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£
ÁíÀª9¼ï¤ÎÆ°Êª¤«¤é¤Ê¤ë¥í¥´¥Þ¡¼¥¯¤Î¿¿Áê¤Ë¤ÏX¾å¤Ç1Ëü6000·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¤¤¤¤¤Í¤Î¤Û¤«¡¢
¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥í¥´¤è¤Ê¤¡¡×
¡Ö±£¤·³¨¥¢¥¤¥³¥ó¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¤¤è¤Í ¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ê¤¤¤¹¡Á¡×
¡Ö¤³¤ì¤Ï¤Û¤ó¤Þ¤¤¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×
¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¿Í¥¹¥´¤¤¤Ç¤¹¡×
¤Ê¤É¡¢Àä»¿¤ÎÀ¼¤â¿ôÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
X¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢Ã´Åö¼Ô¤Ï¡ÖÂ¿¤¯¤ÎÊý¤¬Åö±à¤Î¥í¥´¤Ø´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ö¸µ¡¹¡¢°Âº´Æ°Êª±à¤Î¤³¤È¤ò¤´Â¸¤¸¤À¤Ã¤¿Êý¤â¡¢¤³¤Î¥í¥´¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Êý¤â¡¢¤³¤Î¥í¥´¤Î¸µ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¾¥¦¤ä¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ¡¢¥ª¥ª¥µ¥ó¥·¥ç¥¦¥¦¥ª¤Ê¤É¤ÎÀ¸¤¤¿»Ñ¤ò¡¢¤¼¤Ò¼ÂºÝ¤Ë¸«¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Ã´Åö¼Ô¡Ë
°Âº´Æ°Êª¸ø±à¤Ï£Ç£×Ãæ¤âÄÌ¾ïÄÌ¤ê±Ä¶ÈÃæ¡£À¾ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¹¤µ¤ò¸Ø¤ë°Âº´Æ°Êª¸ø±à¤Ç¤Ï¡¢¿Íº®¤ß¤ÎÂ¿¤¤£Ç£×¤Ç¤â¤æ¤Ã¤¿¤ê¤ÈÆ°Êª¤ò¸«¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤À¤í¤¦¡¢¤È¤Î¤³¤È¡£
¡Ö¥¢¥Ì¥Ó¥¹¥Ò¥Ò¤Î¤ª¿©»ö¥¿¥¤¥à¤ä¥Æ¥ó¥¸¥¯¥Í¥º¥ß¤È¤Î¤Õ¤ì¤¢¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£