¡Ö¸÷GENJI¡×¡Ö¤ª¥Ë¥ã¥ó»Ò¡×¡ÖCoCo¡×¡Öribon¡×¡Ä80~90Ç¯Âå¥¢¥¤¥É¥ë¤¬½¸·ë¤·¤¿à¹ë²Ú¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÈ¿¶Á¡ª¡ÖÀ¨¤¤¹ë²Ú¤ÊÊýÃ£¤Î½¸¤Þ¤ê¡×¡Ö²û¤«¤·¤¹¤®¤Þ¤¹¡ª¡×
¥¢¥¤¥É¥ë¤¬Âç½¸¹ç¡Ä¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖCoCo¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¢ÎÁÍý¸¦µæ²È¤ÎµÜÁ°¿¿¼ù(52)¤¬X¤ò¹¹¿·¡£Í§¿ÍÃ£¤È¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡µÜÁ°¤Ï¡ÖºòÌë¤ÏËö¹¬¤µ¤ó¤È»³ËÜ½ß°ì¤¯¤ó¤È¡¢¤«¤È¤¦¤ì¤¤¤³¤µ¤ó¤È¤¢¤ß¤Á¤ã¤óÃ£¤È½¸¹ç¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¡¢½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¤ª¥Ë¥ã¥ó»Ò¥¯¥é¥Ö¡×²ñ°÷ÈÖ¹æ50ÈÖ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿ù±ºÌ¤¹¬(53)¤ÎÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¡£¸µ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¿ù±º¤ò¤Ï¤¸¤á¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤«¤È¤¦¤ì¤¤¤³(56)¡¢¡Ö¸÷GENJI¡×¤Î»³ËÜ½ß°ì(53)¡¢¡Öribon¡×¤Î¾¾ÌîÍÎ¤Ì¦(52)¤È¤¤¤Ã¤¿80~90Ç¯Âå¤Ë³èÌö¤·¤¿¸µ¥¢¥¤¥É¥ëÃ£¤¬½¸¤Þ¤ë½¸¹ç¼Ì¿¿¤¬Â¿¿ôÈäÏª¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÅöÆü¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÜÁ°¤Ï¡Ö¤ª¥Ë¥ã¥ó»Ò²ò»¶¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤È¸÷GENJI±ÇÁü¤ò³Ú¤·¤ß¡£CoCo¤Á¤ã¤ó¤Î¸«¤¿»ö¤Î¤Ê¤¤±ÇÁü¤¬Î®¤ì¡ÊÈÎÇä¤·¤Æ¤ë¤ä¤Ä¤Ç»ä¤¬¸«¤Æ¤Ê¤¤¤ä¤Ä¡Ë¸«¤¿¤¤¤Î¤È¤ä¤á¤Æ¡¼¤Îµ¤»ý¤Á¤¬Ë»¤·¤¤Ìë¤Ç¤·¤¿¡£¾Ð¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¿ù±º¤â¡Ö°û¤ó¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤ªÃý¤ê¤·¤Æ¡¢¤´»²²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼¤µ¤ó¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤òÅ¹Æâ¤ÎÂç²èÌÌ¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ç³Ú¤·¤ó¤À¤ê¢ö¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤óËÜÅö¤Ë¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤¤¤ÆÁÇÅ¨¡ª¡×¡Ö²û¤«¤·¤¹¤®¤Þ¤¹¡ª¡×¡ÖÀ¨¤¤¹ë²Ú¤ÊÊýÃ£¤Î½¸¤Þ¤ê¡×¡Öµ®½Å¤Ê¤ª¼Ì¿¿¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´¶ÁÛ¤È¤·¤Æ½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£