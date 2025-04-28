ÆÃÊÌ¾òÎã°Æ¡¢ÊÆ´ØÀÇÀ¯ºö¸å¤Î»ºÃÏ¥í¥ó¥À¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¤ËÂÐ±þ¡áÂî¹ÔÀ¯±¡Ä¹¡¿ÂæÏÑ
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡ËÂî±ÉÂÙ¡Ê¤¿¤¯¤¨¤¤¤¿¤¤¡Ë¹ÔÀ¯±¡Ä¹¡Ê¼óÁê¡Ë¤Ï28Æü¡¢¹ÔÀ¯±¡±¡²ñ¡ÊÆâ³Õ¡Ë¤Ç24Æü¤Ë²Ä·è¤·¤¿¡Ö¹ñºÝ¾ðÀª¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á·ÐºÑ¡¢¼Ò²ñ¡¢¹ñÅÚ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î¶¯¿Ù¡Ê¤¤ç¤¦¤¸¤ó¡ËÀ¤ò¶¯²½¤µ¤»¤ëÆÃÊÌ¾òÎã¡×°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÊÆ¹ñ¤Î´ØÀÇÀ¯ºö¤ò¼õ¤±¤¿»ºÃÏ¥í¥ó¥À¥ê¥ó¥°¤ä°ãË¡¤Ê±ª²óÍ¢½Ð¡¢¹ñ²È¾ðÊóÄÌ¿®¤Î°ÂÁ´¤ËÂÐ¤¹¤ë½ÅÂç¤Ê¥Ë¡¼¥º¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
ÆÃÊÌ¾òÎã¤Ï»º¶È»Ù±ç¡¢½¢¶È°ÂÄê¡¢Ì±À¸»Ù±ç¡¢¶¯¿ÙÀ¶¯²½¤Î»Í¤Ä¤òÃì¤È¤·¡¢4100²¯ÂæÏÑ¸µ¡ÊÌó1Ãû8000²¯±ß¡Ë¤ÎÆÃÊÌÍ½»»¤ò·×¾å¤·¤¿¡£¹ñ¤Î°ìÈÌ²ñ·×¾êÍ¾¶â¤ÇÏÅ¤¦¡£
Âî»á¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢Î©Ë¡±¡¡Ê¹ñ²ñ¡Ë¤ÎÍ¿ÌîÅÞµÄ°÷ÃÄ¤òË¬Ìä¡£Í¿ÅÞ¡¦Ì±¿ÊÅÞµÄ°÷ÃÄ¤Î»öÌ³½ê¤ÇÆÃÊÌ¾òÎã¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊóÆ»¿Ø¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¡£
Âî»á¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¾òÎã¤ÏÌ¾¾Î¤Ë¤â¤¢¤ëÄÌ¤ê¡¢¡Ö¹ñºÝ¾ðÀª¤ËÂÐ±þ¡×¤¹¤ë¤³¤È¤Ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¡¢ÊÆ¹ñ¤Î´ØÀÇ¤äÀ¤³¦¤ÎËÇ°×Ãá½ø¤ÎºÆ¹½ÃÛ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤À¤±¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÀâÌÀ¡£À¯ÉÜ¤Ï¤â¤È¤â¤È¡¢ºòÇ¯ÅÙ¤Î¾êÍ¾¶â¤ò¹ñÅÚ¤Î¶¯¿ÙÀ¶¯²½¡¢Ì±À¸¤ÎÊª²Á°ÂÄê¡¢¼Ò²ñÅª¼å¼Ô»Ù±ç¤Ë»È¤¦¤³¤È¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¡¢¤½¤ì¤Ë»º¶È»Ù±ç¤ò²Ã¤¨¤ÆÆÃÊÌ¾òÎã¤È¤·¤Æ¤Þ¤È¤á¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÊÎÓ·ÉÝÖ¡¿ÊÔ½¸¡§Ì¾ÀÚÀé³¨¡Ë
ÆÃÊÌ¾òÎã¤Ï»º¶È»Ù±ç¡¢½¢¶È°ÂÄê¡¢Ì±À¸»Ù±ç¡¢¶¯¿ÙÀ¶¯²½¤Î»Í¤Ä¤òÃì¤È¤·¡¢4100²¯ÂæÏÑ¸µ¡ÊÌó1Ãû8000²¯±ß¡Ë¤ÎÆÃÊÌÍ½»»¤ò·×¾å¤·¤¿¡£¹ñ¤Î°ìÈÌ²ñ·×¾êÍ¾¶â¤ÇÏÅ¤¦¡£
Âî»á¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¾òÎã¤ÏÌ¾¾Î¤Ë¤â¤¢¤ëÄÌ¤ê¡¢¡Ö¹ñºÝ¾ðÀª¤ËÂÐ±þ¡×¤¹¤ë¤³¤È¤Ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¡¢ÊÆ¹ñ¤Î´ØÀÇ¤äÀ¤³¦¤ÎËÇ°×Ãá½ø¤ÎºÆ¹½ÃÛ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤À¤±¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÀâÌÀ¡£À¯ÉÜ¤Ï¤â¤È¤â¤È¡¢ºòÇ¯ÅÙ¤Î¾êÍ¾¶â¤ò¹ñÅÚ¤Î¶¯¿ÙÀ¶¯²½¡¢Ì±À¸¤ÎÊª²Á°ÂÄê¡¢¼Ò²ñÅª¼å¼Ô»Ù±ç¤Ë»È¤¦¤³¤È¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¡¢¤½¤ì¤Ë»º¶È»Ù±ç¤ò²Ã¤¨¤ÆÆÃÊÌ¾òÎã¤È¤·¤Æ¤Þ¤È¤á¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÊÎÓ·ÉÝÖ¡¿ÊÔ½¸¡§Ì¾ÀÚÀé³¨¡Ë