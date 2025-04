サンダーが1回戦突破、5チームがシリーズ突破に王手／NBAプレーオフ2025途中経過

4月20日(現地時間19日、日付は以下同)にスタートした「NBAプレーオフ2025」は、28日を終えた時点でファーストラウンド全8カードが3試合以上を終えた。

現時点で1回戦突破を決めているのは、ウェスタン・カンファレンス第1シードのオクラホマシティ・サンダーのみ。第8シードのメンフィス・グリズリーズとのシリーズを4戦全勝のスウィープで制し、カンファレンス・セミファイナル進出を決めている。

ではその他のカードはどうかと言うと、7つのうち5カードでシリーズ突破に王手をかけている。残りの2カードでは2勝2敗のタイ、2勝1敗と白熱した展開が繰り広げられている。

4月28日終了時点における、各カンファレンスのファーストラウンドのシリーズ勝敗状況は下記のとおり。NBAのプレーオフはどちらかのチームが先に4勝することでシリーズ突破となる。次戦で複数のシリーズが終了するのか、それとも劣勢のチームが巻き返すのか注目していきたい。



※カッコ内の数字はシード順、次戦の日程はいずれも日本時間

🏆 PLAYOFF BRACKET 🏆

▪️ NYK, MIN, BOS, IND all take 3-1 leads

The #NBAPlayoffs presented by Google continue Monday with 2 games on TNT! pic.twitter.com/K9qcztTOXs

- NBA (@NBA) April 28, 2025