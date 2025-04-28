¡ÚÆÈ¼«¡Û¡ÖÀµÄ¾À©ºÛ¤ò¼õ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡ÈÅ·Á³µÇ°Êª¡É¤Î¥Ë¥ï¥È¥ê¤¬Åð¤Þ¤ìÅÜ¤ê¤¢¤é¤ï¡ÄÊÌ¤Î°¦¹¥²È¤ÎÈÈ¹Ô¤«¡¡°ñ¾ë¡¦¾ïÎ¦ÂçµÜ»Ô
¼ó¼þ¤ê¤¬Á¯¤ä¤«¤Ê¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î¥ª¥¹¤È¡¢¤Û¤ó¤Î¤ê²«¿§¤¤¥á¥¹¡£
¹ñ¤ÎÅ·Á³µÇ°Êª¤Ë¤â»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµ®½Å¤Ê¥Ë¥ï¥È¥ê¤Î°ì¼ï¡Ö¥¦¥º¥é¥Á¥ã¥Ü¡Êó¨âä·Ü¡Ë¡×¤¬²¿¼Ô¤«¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅð¤Þ¤ì¡¢¹ÔÊý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¦¥º¥é¥Á¥ã¥Ü¤Î¥ª¥¹1±©¤¬Åð¤Þ¤ì¤ë
Èï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢°ñ¾ë¡¦¾ïÎ¦ÂçµÜ»Ô¤Î¥Ë¥ï¥È¥ê°¦¹¥²È¡¦²¬»³¼·¸Þ»°ÃË¡Ê¤·¤á¤ª¡Ë¤µ¤ó¡£
4·î27Æü¤Î¸áÁ°4»þÈ¾¤´¤í¡¢¼«Âð¤Ç»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ë¥ï¥È¥ê¤¿¤Á¤ÎÉáÃÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÌÄ¤À¼¤òÊ¹¤¡¢¾®²°¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡Ä¡£
¾®²°¤Ç¤Ï¡¢¶âÌÖ¤ÈÃæ¤ÎÈâ¤ÎÎ¾Êý¤òÀöÂõ¤Ð¤µ¤ß¤Ç»ß¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢²¬»³¤µ¤ó¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤¿»þ¤Ë¤ÏÈâ¤Ï³«¤¤¤¿¾õÂÖ¤Ç¡¢Ãæ¤Î2±©¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Û¤«¤Ë¤âµ®½Å¤Ê¥Ë¥ï¥È¥ê¿ô±©¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢²¬»³¤µ¤ó¤¬¾®²°¤Î¼þÊÕ¤ò¸«²ó¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢²ø¤·¤¤2¿ÍÁÈ¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥Ë¥ï¥È¥ê¤òÅð¤Þ¤ì¤¿²¬»³¼·¸Þ»°ÃË¤µ¤ó¡§
¤Á¤ç¤Ã¤È¸þ¤³¤¦¸«¤¿¤é¡¢Æ»¤ò²¼¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë2¿Í¤ÎÃË¤¬¤¤¤Æ¡È¥³¥é¥Ã¡ª¡É¤Æ¡Ê¶«¤ó¤À¡Ë¡£
¤½¤·¤¿¤é¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¤Î¤«¡Ê£±¿Í¤¬¡ËÅ¾¤ó¤Ç¡Ä¡£
¤½¤Î»þ¤Ë¡¢¡ÊÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡Ë¥ß¥Î¥Ò¥¥É¥ê¤È¥¦¥º¥é¥Á¥ã¥Ü¤Î¥á¥¹¤¬Æ¨¤²¤ë¤Î¤¬¸«¤¨¤¿¡£¤¿¤À¡Ê¥¦¥º¥é¥Á¥ã¥Ü¤Î¡Ë¥ª¥¹¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ì¤¿¡£
2¿ÍÁÈ¤Ï¥ª¥¹¤Î¥¦¥º¥é¥Á¥ã¥Ü1±©¤òÊú¤¨¡¢¶á¤¯¤Ë»ß¤á¤Æ¤¢¤Ã¤¿¼Ö¤ÇÆ¨Áö¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
»ô°é¤Ï¼«Í³¤Ë¤Ç¤¤ë¤¬°¦¹¥²È¤Ï¸º¾¯
¥¦¥º¥é¥Á¥ã¥Ü¤Ï¡¢¹ñ¤ÎÅ·Á³µÇ°Êª¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾®·¿¤Î¥Ë¥ï¥È¥ê¤Ç¡¢¿¬Èø¤Î±©¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¤À¤È¤¤¤¦¡£
»ô°é¤Ï¼«Í³¤Ë¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢°¦¹¥²È¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÈË¿£¤Î¤¿¤áÃç´ÖÆâ¤ÇÉÑÈË¤ËÂß¤·¼Ú¤ê¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
º£²óÅð¤Þ¤ì¤¿¥¦¥º¥é¥Á¥ã¥Ü¤â¡¢ÊÌ¤Î°¦¹¥²È¤«¤é¼Ú¤ê¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
ËÜÍè¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¤¢¤ëÃËÀ¤Ï¡¢Åð¤Þ¤ì¤¿¥ª¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö°ìÈÖ¤Ç¤¤Î¤¤¤¤»Ò¤À¤Ã¤¿¡£º£ÅÙ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¤Ë¿·³ã¤ÇÉÊÉ¾²ñ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ë¤âÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤³¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤°¤é¤¤¤Î¥Ë¥ï¥È¥ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È»ÄÇ°¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Æ¨¤²¤¿2¿ÍÁÈ¤Î¿ÍÊªÁü¤Ï¡©
²¬»³¤µ¤ó¤Ï¡¢Æ¨¤²¤¿2¿ÍÁÈ¤Î¿ÍÊªÁü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö°¦¹¥²È¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì°Ê³°¤Ï¤Þ¤º¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¥Ë¥ï¥È¥ê¤Ë¶½Ì£¤Ê¤¤¿Í¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â°ÕÌ£¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¿äÂ¬¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¤³¤¦ÅÜ¤ê¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¡£
¥Ë¥ï¥È¥ê¤òÅð¤Þ¤ì¤¿²¬»³¼·¸Þ»°ÃË¤µ¤ó¡§
ÀµÄ¾¡ÊÇä¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡Ë²Á³Ê¤Ï¥¼¥í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¤Ç¤¹¤«¤é°¦·Ü²È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¥Ë¥ï¥È¥ê¤¬Íß¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦´êË¾¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
ÀµÄ¾¡¢À©ºÛ¤ò¼õ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡£Åð¤à¤¯¤é¤¤¤Ê¤é¤Ð¡¢ÀµÌÌ¤«¤é¤Á¤ã¤ó¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤È¸À¤¤¤¿¤¤¡£
¡Ê¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡× 4·î28ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë