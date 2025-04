SEVENTEEN¡¢Ä©Àï¤«¾ÃÌÇ¤«¤òÁª¤Ö¿··Á¼°¤Î¿·AL¡ØHAPPY BURSTDAY¡Ù¥È¥ì¡¼¥é¡¼¸ø³«

デビュー10周年を迎えるボーイズグループSEVENTEENがもう一度大胆な挑戦をする。

【写真】SEVENTEENが日本の居酒屋に!?

4月28日0時、SEVENTEENはグループ公式YouTubeチャンネルとSNSに5thフルアルバム『HAPPY BURSTDAY』のトレーラー「DARE OR DEATH」を投稿した。

トレーラーは、インタラクティブ形式で制作された本編と、選択によってそれぞれ異なる結末につながるSide A「DARE(挑戦)」、Side B「DEATH(消滅)」バージョンの計3編で構成された。自分のなかの「デアデビル(命知らず)」の面に気づいたSEVENTEENの姿が見る人たちを挑戦と安住の分かれ道へと導く。

本編では、炎に包まれたまま落下する「デアデビル」と向かい合った後、不明な衝動に駆られるメンバーたちが強烈なイメージで描かれる。不安と狂気を持つ彼らが「デアデビル」の形と重なる場面が圧巻だ。これは2つの存在が結局1人の人物であることを暗示している。

動画は、建物の上に上がって何かを決心したかのように深呼吸するウォヌの姿とともに「Choose for yourself. Challenge or Settle(自分で選択せよ。挑戦するか、安住するか)」というフレーズで締めくくられる。

Side A「DARE」バージョンは、タイトルから分かるように大胆に挑戦するSEVENTEENの姿を見せる。恐怖を乗り越えて、次に向かって果敢に進む彼らはついに「デアデビル」を受け入れ、完全な1つの存在へと生まれ変わる。

(写真=PLEDISエンターテインメント)

激しく身体をくねらせながら、新しい存在として生まれるメンバーたちの姿が爆発する炎とともに画面をいっぱいにし、強い印象を残す。

一方、Side B「DEATH」バージョンでは内なる声を無視して現在に留まったときの結末が描かれる。不安と恐怖に捕らわれ、その場に安住することにした彼らは、煙のなかに姿を消す。続けて、「MISSING」と書かれた失踪のチラシが飛んできて衝撃を与える。

(写真=PLEDISエンターテインメント)

「DARE」と「DEATH」バージョンの最後にはそれぞれ「FACE THE CHALLENGE, BURN ANEW(困難に立ち向かえ、新たに燃え上がれ)」と「WITHOUT CHALLENGE, THERE IS NO NEW BEGINNING(挑戦しなければ、新しい始まりはない)」という文章が登場し、挑戦と再誕生に向けたSEVENTEENの強固な意志を見せる。

なお、SEVENTEENの5thフルアルバム『HAPPY BURSTDAY』は来る5月26日にリリース予定だ。