ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦°ËÆ£¡¡µÙÉôÊý¿Ë¤ÎÊì¹»¸åÇÚ¤Ë²÷Åê¤Ç¥¨¡¼¥ëÁ÷¤ë¡ª¡ÖºÇ¸å¤¤¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤Ç½ª¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë±þ±ç¤·¤¿¤¤¡£°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦°ËÆ£Âç³¤Åê¼ê¤¬¡¢ÀèÈ¯¤¹¤ë£²£¹Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¡Ê¥Ú¥¤¥Ú¥¤¡Ë¤ÇÊì¹»¤Î¸åÇÚ¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ë²÷Åê¤ò¸«¤»¤ë¡££±Æü¤ÎËÜµòÃÏ³«ËëÀï¤Ç¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿Áê¼ê¤È¤ÎÅ¨ÃÏ¤Ç¤ÎºÆÀï¡£¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤¤¤¤½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤¿¡££±µåÌÜ¤È¤«ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£µ¤¤òÉÕ¤±¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡£ÉÔËÜ°Õ¤Ê£±µå¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÉ½¾ð¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡¡½Ð¿È¹»¤ÎËÌÍÎÂç¡ÊºßÀÒ»þ¤ÏÆÑ¾®ËÒ¶ðÂç¡ËÌîµåÉô¤¬ËÜÇ¯ÅÙ¤ÇµÙÉô¤¹¤ëÊý¿Ë¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡££Ï£Â¤Î½ÐÀ¤Æ¬¤È¤¤¤¨¤ë±¦ÏÓ¤Ï¡Ö¼ä¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢»ÅÊý¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¡£ºÇ¸å¤¤¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤Ç½ª¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë±þ±ç¤·¤¿¤¤¡£ËÍ¤Î²¸»Õ¤ÎÂçÂì´ÆÆÄ¤Ëµ¤»ý¤Á¤Î¤¤¤¤·Á¤ÇÄù¤á¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¿ÀÌ¯¤ÊÉ½¾ð¤Ç»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¼«¿È¤Î³èÌö¤¬¸åÇÚ¤ÎÎå¤ß¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢¹â¹»¤âÂç³Ø¤â¥·¥Ë¥¢¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÌ´¤òÍ¿¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£ËÍ¤â¤Þ¤À¤Þ¤À¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï³«Ëë¤«¤é£²£´»î¹ç¤òÀï¤¤¡¢£±£²¾¡£±£²ÇÔ¤Î¾¡Î¨£µ³ä¡£ºÆ¥¹¥¿¡¼¥È¤Î°ìÀï¤Ç¡¢¥¨¡¼¥¹¤Ë½ÐÈÖ¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¿¡££µÅÙ¤ÎÅÐÈÄ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ²ÐÍËÆü¡£¡Ö¥ê¥º¥à¤¬°ì½ï¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤´¤¯Åê¤²¤ä¤¹¤¤¡×¤È¡¢Ä´À°¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤òÁ°¸þ¤¤ËÂª¤¨¤¿¡£¼«¿È£³¾¡ÌÜ¤ò¼ê¤Ë¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤ËÀª¤¤¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡£