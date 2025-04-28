¥¢¥¸¥¢³ô¡¡¤Þ¤Á¤Þ¤Á¡¢¾å³¤³ô¤Ï¾®ÉýÂ³Íî
Åìµþ»þ´Ö17:59¸½ºß
¹á¹Á¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¡¡¡¡ 21971.96¡Ê-8.78¡¡-0.04%¡Ë
Ãæ¹ñ¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô¡¡ 3288.42¡Ê-6.65¡¡-0.20%¡Ë
ÂæÏÑ²Ã¸¢»Ø¿ô¡¡¡¡¡¡¡¡ 20034.41¡Ê+161.68¡¡+0.81%¡Ë
´Ú¹ñÁí¹ç³ô²Á»Ø¿ô¡¡ 2548.86¡Ê+2.56¡¡+0.10%¡Ë
¹ë£Á£Ó£Ø£²£°£°»Ø¿ô¡¡¡¡¡¡ 7997.06¡Ê+28.83¡¡+0.36%¡Ë
¥¤¥ó¥É£Ó£Å£Î£Ó£Å£Ø£³£°¼ï¡¡ 80294.88¡Ê+1082.35¡¡+1.37%¡Ë
¡¡£²£¸Æü¤Î¥¢¥¸¥¢³ô¤Ï¡¢¤Þ¤Á¤Þ¤Á¡£Á°½µËö¤ÎÊÆ³ô¹â¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢°ìÉô¤Î»Ô¾ì¤Ç¤Ï·øÄ´¤Ê¿ä°Ü¤ò¸«¤»¤¿¡£ÂæÏÑ³ô¤ÏÂ³¿¡£Á°½µËö¤Î¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤Î¾å¾º¤Ê¤É¤ò¹¥´¶¤·¤Æ¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥¯´ØÏ¢³ô¤òÃæ¿´¤Ë¾å¾º¤·¤¿¡£¾å³¤³ô¤Ï¾®ÉýÂ³Íî¡£ÊÆÃæËÇ°×Ëà»¤¤Ø¤Î·Ù²ü´¶¤Ë¾åÃÍ½Å¤¯¿ä°Ü¤·¤¿¡£Åö¶É¤Ë¤è¤ëÀ¯ºö´üÂÔ¤Ê¤É¤¬²¼ÃÍ¤ò»Ù¤¨¤¿¡£¹á¹Á³ô¤Ï¾®È¿Íî¡£¤Û¤ÜÊÑ¤ï¤é¤º¡£Á°½µËö¤Î½ªÃÍ¤ò¶´¤ó¤Ç¤Î¿¶Éý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡
¡¡¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô¤Ï¾®ÉýÂ³Íî¡£¶ä¹ÔÂç¼ê¤ÎÃæ¹ñ¹©¾¦¶ä¹Ô¡¢ÀÐÌýÂç¼ê¤ÎÃæ¹ñÀÐÌýÅ·Á³µ¤¡Ê¥Ú¥È¥í¥Á¥ã¥¤¥Ê¡Ë¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢¥áー¥«ー¤ÎÃæ²Ê´¨Éðµª²Êµ»¤¬Çã¤ï¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤ÎÊÝÍøÃÖ¶È½¸ÃÄ¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯µ¡´ï³«È¯²ñ¼Ò¤ÎÉÙ»Î¹¯¹©¶È¸ßÎþÌÖ¡¢Ä´Ì£ÎÁ¥áー¥«ー¤ÎÐÇ»³»Ô³¤Å·Ä´Ì£¿©ÉÊ¡¢²½³ØÉÊ¥áー¥«ー¤ÎËü²Ú²½³Ø½¸ÃÄ¤¬Çä¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡
¡¡¹á¹Á¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¤Ï¾®È¿Íî¡£°åÌôÉÊ²ñ¼Ò¤Î¹ñÌô¹µ¸Ô¡Ê¥·¥Î¥Õ¥¡ー¥à¡¦¥°¥ëー¥×¡Ë¡¢ÅÅ»Ò¾¦¼è°ú¤Î£Ê£Ä¥É¥Ã¥È¥³¥à¡¢Êõ¾þÉÊ¾®Çä¤ê¤Î¼þÂçÊ¡¼îÊõ½¸ÃÄ¡Ê¥Á¥ç¥¦¡¦¥¿¥¤¡¦¥Õ¥Ã¥¯¡¦¥¸¥å¥¨¥êー¡¦¥°¥ëー¥×¡Ë¤¬Çã¤ï¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÅÅ»ÒÀ½ÉÊ¥áー¥«ー¤ÎÈæ°¡íìÅÅ»Ò¡Ê£Â£Ù£Ä¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥Ã¥¯¡Ë¡¢°åÌôÉÊ¥áー¥«ー¤ÎÃæ¹ñÀ¸ÊªÀ½Ìô¡Ê¥·¥Î¡¦¥Ð¥¤¥ª¥Õ¥¡ー¥Þ¥·¥åー¥Æ¥£¥«¥ë¡Ë¡¢ÉÔÆ°»º³«È¯²ñ¼Ò¤ÎÎ¶¸Ð½¸ÃÄ¡Ê¥í¥ó¥Õ¥©ー¡¦¥°¥ëー¥×¡Ë¤¬Çä¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡
¡¡¹ë£Á£Ó£Ø£²£°£°»Ø¿ô¤Ï¾®ÉýÂ³¿¡£¶âÍ»»ý¤Á³ô²ñ¼Ò¤Î£Á£Î£Ú¥°¥ëー¥×¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¢ÀÐÌý¡¦¥¬¥¹²ñ¼Ò¤Î¥¦¥Ã¥É¥µ¥¤¥É¡¦¥¨¥Ê¥¸ー¡¦¥°¥ëー¥×¡¢Æ»Ï©·úÀß²ñ¼Ò¤Î¥È¥é¥ó¥¹¥¢ー¥Ð¥ó¡¦¥°¥ëー¥×¤¬Çã¤ï¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¶ä¹ÔÂç¼ê¤Î¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¦¥³¥â¥ó¥¦¥¨¥ë¥¹¶ä¹Ô¡¢»ñ¸»¡¦¹Û»³²ñ¼Ò¤Î£Â£È£Ð¥°¥ëー¥×¤¬Çä¤é¤ì¤¿¡£
¹á¹Á¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¡¡¡¡ 21971.96¡Ê-8.78¡¡-0.04%¡Ë
Ãæ¹ñ¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô¡¡ 3288.42¡Ê-6.65¡¡-0.20%¡Ë
ÂæÏÑ²Ã¸¢»Ø¿ô¡¡¡¡¡¡¡¡ 20034.41¡Ê+161.68¡¡+0.81%¡Ë
´Ú¹ñÁí¹ç³ô²Á»Ø¿ô¡¡ 2548.86¡Ê+2.56¡¡+0.10%¡Ë
¹ë£Á£Ó£Ø£²£°£°»Ø¿ô¡¡¡¡¡¡ 7997.06¡Ê+28.83¡¡+0.36%¡Ë
¥¤¥ó¥É£Ó£Å£Î£Ó£Å£Ø£³£°¼ï¡¡ 80294.88¡Ê+1082.35¡¡+1.37%¡Ë
¡¡£²£¸Æü¤Î¥¢¥¸¥¢³ô¤Ï¡¢¤Þ¤Á¤Þ¤Á¡£Á°½µËö¤ÎÊÆ³ô¹â¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢°ìÉô¤Î»Ô¾ì¤Ç¤Ï·øÄ´¤Ê¿ä°Ü¤ò¸«¤»¤¿¡£ÂæÏÑ³ô¤ÏÂ³¿¡£Á°½µËö¤Î¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤Î¾å¾º¤Ê¤É¤ò¹¥´¶¤·¤Æ¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥¯´ØÏ¢³ô¤òÃæ¿´¤Ë¾å¾º¤·¤¿¡£¾å³¤³ô¤Ï¾®ÉýÂ³Íî¡£ÊÆÃæËÇ°×Ëà»¤¤Ø¤Î·Ù²ü´¶¤Ë¾åÃÍ½Å¤¯¿ä°Ü¤·¤¿¡£Åö¶É¤Ë¤è¤ëÀ¯ºö´üÂÔ¤Ê¤É¤¬²¼ÃÍ¤ò»Ù¤¨¤¿¡£¹á¹Á³ô¤Ï¾®È¿Íî¡£¤Û¤ÜÊÑ¤ï¤é¤º¡£Á°½µËö¤Î½ªÃÍ¤ò¶´¤ó¤Ç¤Î¿¶Éý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡
¡¡¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô¤Ï¾®ÉýÂ³Íî¡£¶ä¹ÔÂç¼ê¤ÎÃæ¹ñ¹©¾¦¶ä¹Ô¡¢ÀÐÌýÂç¼ê¤ÎÃæ¹ñÀÐÌýÅ·Á³µ¤¡Ê¥Ú¥È¥í¥Á¥ã¥¤¥Ê¡Ë¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢¥áー¥«ー¤ÎÃæ²Ê´¨Éðµª²Êµ»¤¬Çã¤ï¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤ÎÊÝÍøÃÖ¶È½¸ÃÄ¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯µ¡´ï³«È¯²ñ¼Ò¤ÎÉÙ»Î¹¯¹©¶È¸ßÎþÌÖ¡¢Ä´Ì£ÎÁ¥áー¥«ー¤ÎÐÇ»³»Ô³¤Å·Ä´Ì£¿©ÉÊ¡¢²½³ØÉÊ¥áー¥«ー¤ÎËü²Ú²½³Ø½¸ÃÄ¤¬Çä¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡
¡¡¹á¹Á¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¤Ï¾®È¿Íî¡£°åÌôÉÊ²ñ¼Ò¤Î¹ñÌô¹µ¸Ô¡Ê¥·¥Î¥Õ¥¡ー¥à¡¦¥°¥ëー¥×¡Ë¡¢ÅÅ»Ò¾¦¼è°ú¤Î£Ê£Ä¥É¥Ã¥È¥³¥à¡¢Êõ¾þÉÊ¾®Çä¤ê¤Î¼þÂçÊ¡¼îÊõ½¸ÃÄ¡Ê¥Á¥ç¥¦¡¦¥¿¥¤¡¦¥Õ¥Ã¥¯¡¦¥¸¥å¥¨¥êー¡¦¥°¥ëー¥×¡Ë¤¬Çã¤ï¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÅÅ»ÒÀ½ÉÊ¥áー¥«ー¤ÎÈæ°¡íìÅÅ»Ò¡Ê£Â£Ù£Ä¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥Ã¥¯¡Ë¡¢°åÌôÉÊ¥áー¥«ー¤ÎÃæ¹ñÀ¸ÊªÀ½Ìô¡Ê¥·¥Î¡¦¥Ð¥¤¥ª¥Õ¥¡ー¥Þ¥·¥åー¥Æ¥£¥«¥ë¡Ë¡¢ÉÔÆ°»º³«È¯²ñ¼Ò¤ÎÎ¶¸Ð½¸ÃÄ¡Ê¥í¥ó¥Õ¥©ー¡¦¥°¥ëー¥×¡Ë¤¬Çä¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡
¡¡¹ë£Á£Ó£Ø£²£°£°»Ø¿ô¤Ï¾®ÉýÂ³¿¡£¶âÍ»»ý¤Á³ô²ñ¼Ò¤Î£Á£Î£Ú¥°¥ëー¥×¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¢ÀÐÌý¡¦¥¬¥¹²ñ¼Ò¤Î¥¦¥Ã¥É¥µ¥¤¥É¡¦¥¨¥Ê¥¸ー¡¦¥°¥ëー¥×¡¢Æ»Ï©·úÀß²ñ¼Ò¤Î¥È¥é¥ó¥¹¥¢ー¥Ð¥ó¡¦¥°¥ëー¥×¤¬Çã¤ï¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¶ä¹ÔÂç¼ê¤Î¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¦¥³¥â¥ó¥¦¥¨¥ë¥¹¶ä¹Ô¡¢»ñ¸»¡¦¹Û»³²ñ¼Ò¤Î£Â£È£Ð¥°¥ëー¥×¤¬Çä¤é¤ì¤¿¡£