À±Ìî¸»¡¢ÂæËÌ¡¦¾å³¤¡¦¥½¥¦¥ë¤ò½ä¤ë¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¡ãGen Hoshino presents MAD HOPE Asia Tour¡ä³«ºÅ·èÄê
À±Ìî¸»¤¬¡¢¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¡ãGen Hoshino presents MAD HOPE Asia Tour¡Ù¡ä³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
ËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢8·î30Æü¤ÎÂæËÌ¡¦TICC¡ÊÂæËÌÔ¢ºÝÐòµÄÃæ¿´¡Ë¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¾å³¤¡¢¥½¥¦¥ë¤Î3ÅÔ»Ô¤ò½ä¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂæËÌ¤È¾å³¤¤Ï2019Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Á°²ó¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡ãPOP VIRUS World Tour¡ä¤ËÂ³¤¤¤Æ2ÅÙÌÜ¤Î³«ºÅ¤Ë¤Ê¤ë¡£°ìÊý¡¢´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë¤Ç¤Î¸ø±é¤ÏÀ±Ìî¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¥ã¥ê¥¢½é¤È¤Ê¤ë¡£¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØGen¡Ù¤Ë¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Î¿Íµ¤¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡¦Lee Youngji¤¬¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¥ê¥ó¥°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¶¦¤Ë¥½¥¦¥ë¤Ç¤Î½é¥é¥¤¥Ö³«ºÅ¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¾ðÊó
2025Ç¯
8·î30Æü¡ÊÅÚ¡ËÂæËÌ¡¦TICC¡ÊÂæËÌÔ¢ºÝÐòµÄÃæ¿´¡Ë
9·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¥½¥¦¥ë¡¦¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¸ø±à ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ë
¢¨¾å³¤¸ø±é¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢¸åÆüÈ¯É½¡£
https://www.hoshinogen.com/
¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
https://genhoshino.lnk.to/Star
¢¡6th Album¡ØGen¡Ù
2025Ç¯5·î14Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä
Pre-add/Pre-save¡Ê»öÁ°ÅÐÏ¿¡Ë¡§https://genhoshino.lnk.to/Gen_digital_pre
¢¡·ÁÂÖ
¡ÈGen¡É Box Set ¡ÈPoetry¡É [VIZL-2438]¡¿\7,480¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÈGen¡É Box Set ¡ÈVisual¡É Blu-ray [VIZL-2436]¡¿\8,910¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÈGen¡É Box Set ¡ÈVisual¡É DVD [VIZL-2437]¡¿\8,910¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÄÌ¾ïÈ× [VICL-66033]¡¿¡ÊÀÇ¹þ¡Ë\3,410¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Í½Ìó¡§https://genhoshino.lnk.to/Gen
¢¥Box Set
¢¥ÄÌ¾ïÈ×
¢¡¼ýÏ¿¶Ê
01. ÁÏÂ¤
02. Mad Hope (feat. Louis Cole, Sam Gendel, Sam Wilkes)
03. Star
04. Glitch
05. ´î·à
06. 2 (feat. Lee Youngji)
07. Melody
08. ÉÔ»×µÄ
09. Memories (feat. UMI, Camilo)
10. °Å°Ç
11. Why
12. À¸Ì¿ÂÎ
13. Eden (feat. Cordae, DJ Jazzy Jeff)
14. Sayonara
15. °ÛÀ¤³¦º®¹çÂçÉñÆ§²ñ
16. Eureka
¢¡³Æ½é²ó¸ÂÄêÈ×
*³ÆÈ×¶¦¤Ë°õäÆÈ¢»ÅÍÍ¡£CD¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¤òÆ±º
¢¡Box Set ¡ÈPoetry¡É
¡¦À±Ìî¸»¡¢½ñ¤²¼¤í¤·¤Î»í¤È»¶Ê¸¤òÄÖ¤¸¤¿¼Ì¿¿»í½¸¡ØMad Hope¡Ù
¡¦ÀîÅç¾®Ä»¤Ë¤è¤ëÆÃÀ½»£¤ê²¼¤í¤·¥Ý¥¹¥¿¡¼3¼ï
¡¦¥é¥¤¥Ê¡¼¥Î¡¼¥Ä¡ÖFrom 808 Studio¡×
¢¡Box Set ¡ÈVisual¡É Blu-ray / DVD
¡¦Gen Hoshino presents Reassembly LIVE (2h35min)
01. ²½Êª 02. ºù¤Î¿¹ 03. ¥ß¥¹¥æ¡¼ 04. Present 05. ÉÔ»×µÄ 06. ¤¦¤Á¤ÇÍÙ¤í¤¦ 07. Continues
08. SUN 09. ¤¢¤ë¼Ö¾¸ 10. Æü¾ï 11. ´î·à 12. Hello Song 13. À±Ìî¸»¤Ø¤Î¤ª½Ë¤¤¥³¥á¥ó¥È
14. ¥È¡¼¥¯¥Ñ¡¼¥È 15. ¥Ë¥»ÌÀ¤Ø¤Î¤ª½Ë¤¤¥³¥á¥ó¥È 16. ·¯¤Ïé¬é¯¤è¤êÈþ¤·¤¤
17. ²Æ¤Î¥¯¥é¥¯¥·¥ç¥ó 18. REAL 19. °ÛÀ¤³¦º®¹çÂçÉñÆ§²ñ¡Êfeat. ¥Ë¥»¡Ë
¡¦Gen Hoshino presents Reassembly EXTRA (2h12min)
¡¦¥¢¥Õ¥¿¡¼ (¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼) ¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼
¡¦¥È¡¼¥¯¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó
¡¦¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼
¡¦¥Ë¥»ÌÀ¡Ö¤Ê¤á¤È¤ó¤«¡×Live at Âçºå¾ë¥Û¡¼¥ë
¡¦??????????
¡¦ÀîÅç¾®Ä»¤Ë¤è¤ëÆÃÀ½»£¤ê²¼¤í¤·¥Ý¥¹¥¿¡¼1¼ï
¢¡¥Á¥§¡¼¥óÊÌ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¹ØÆþÆÃÅµ
²¼µ¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¡¢¤ª¤è¤Ó¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ5·î14ÆüÈ¯Çä¡¡6th Album¡ØGen¡Ù¡ÊVIZL-2436 / VIZL-2437 / VIZL-2438 / VICL-66033¡Ë¤ò¤ªÇã¤¤¾å¤²¤ÎÊý¤Ë¡¢²¼µÆÃÅµ¤òÀèÃå¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÃ×¤·¤Þ¤¹¡£³ÆÆÃÅµ¤È¤â¤Ë¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªÁá¤á¤Ë¤´Í½Ìó¡¦¤ªÇã¤¤µá¤á²¼¤µ¤¤¡£
¡¦Amazon.co.jp | ¥á¥¬¥¸¥ã¥±
¢¨Amazon.co.jp ¤Ç¤Ï¡¢ÆÃÅµÉÕ¤¾¦ÉÊ¤Î¥«¡¼¥È¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÆÃÅµ¤ò¤´Í×Ë¾¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÏÆÃÅµÉÕ¤¾¦ÉÊ¤ò¤ªÇã¤¤µá¤á²¼¤µ¤¤¡£
¡¦TOWER RECORDS Á´¹ñ³ÆÅ¹ / TOWER RECORDS ONLINE | ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡ÈGen¡É¥Ð¥Ã¥¸ A type
¡¦HMVÁ´¹ñ³ÆÅ¹ / HMV & BOOKS online | ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡ÈGen¡É¥Ð¥Ã¥¸ B type
¡¦TSUTAYA RECORDS Á´¹ñ³ÆÅ¹ | ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡ÈGen¡É¥Ð¥Ã¥¸ C type
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹ | ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡ÈGen¡É¥Ð¥Ã¥¸D type
¢¨³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï¡¢ÆÃÅµÉÕ¤¾¦ÉÊ¤Î¥«¡¼¥È¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÆÃÅµ¤ò¤´Í×Ë¾¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÏÆÃÅµÉÕ¤¾¦ÉÊ¤ò¤ªÇã¤¤µá¤á²¼¤µ¤¤¡£
¡¦¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥° |¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡ÈGen¡É¥Ð¥Ã¥¸ E type
¡¦A!SMART | ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡ÈGen¡É¥Ð¥Ã¥¸ F type
¡¦VICTOR ONLINE STORE | ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡ÈGen¡É¥Ð¥Ã¥¸ G type
¡¦¤½¤ÎÂ¾¡¢°ìÈÌÅ¹ | ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡ÈGen¡É¥Ð¥Ã¥¸ H type
¢¨¾åµ³ÆÆÃÅµ¤È¤â¤Ë¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÁá¤á¤Ë¤´Í½Ìó²¼¤µ¤¤¡£
¢¨°ìÉô¡¢ÆÃÅµ¤Î¼è°·¤¤¤¬Ìµ¤¤Å¹ÊÞ¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ²¼¤µ¤¤¡£
¢¨³Î¼Â¤ËÆþ¼ê¤ò¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï¡¢»öÁ°¤Ë³ÆÅ¹ÊÞÍÍ¤Ø¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤ò¤ª¾©¤á¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¡§https://www.jvcmusic.co.jp/-/News/A023121/339.html
¥Ä¥¢¡¼¾ðÊó
2025Ç¯
5·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë- 16Æü¡Ê¶â¡Ë °¦ÃÎ¡¦Aichi Sky Expo¡Ê°¦ÃÎ¸©¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì¡Ë¥Û¡¼¥ëA
5·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë- 25Æü¡ÊÆü¡Ë ËÌ³¤Æ»¡¦ËÌ³¤Æ»Î©Áí¹çÂÎ°é¥»¥ó¥¿¡¼¡ÊËÌ³¤¤¤¿¤¨¡¼¤ë¡Ë
5·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë- 6·î1Æü¡ÊÆü¡Ëºë¶Ì¡¦¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê
6·î11Æü¡Ê¿å¡Ë- 12Æü¡ÊÌÚ¡Ë µÜ¾ë¡¦¥»¥¥¹¥¤¥Ï¥¤¥à¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê
6·î18Æü¡Ê¿å¡Ë- 19Æü¡ÊÌÚ¡Ë Ê¡²¬¡¦¥Þ¥ê¥ó¥á¥Ã¥»Ê¡²¬A´Û
6·î24Æü¡Ê²Ð¡Ë- 25Æü¡Ê¿å¡Ë Âçºå¡¦Âçºå¾ë¥Û¡¼¥ë
7·î12Æü¡ÊÅÚ¡Ë- 13Æü¡ÊÆü¡Ë ²Æì¡¦²Æì¥¢¥ê¡¼¥Ê
¡üÄÉ²Ã¸ø±é
9·î21Æü¡ÊÆü¡ËÂçºå¡¦µþ¥»¥é¥É¡¼¥à
10·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë- 19Æü¡ÊÆü¡Ë¿ÀÆàÀî¡¦K¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ
¥Á¥±¥Ã¥È¶â³Û¡§»ØÄêÀÊ ¡ï11,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨Á´ÀÊ»ØÄê
¢¨4ºÐ°Ê¾å¥Á¥±¥Ã¥ÈÉ¬Í×¡¿Æþ¾ì¤Ë´Ø¤¹¤ëÇ¯ÎðÀ©¸ÂÌµ¤·¡£3ºÐ°Ê²¼¤Î¤ª»ÒÍÍ¤ÏÊÝ¸î¼Ô¤ÎÉ¨¾å´Õ¾Þ¤Ë¸Â¤ê¥Á¥±¥Ã¥ÈÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£¤ªºÂÀÊ¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¶â¤È¤ÏÊÌÅÓ¡¢¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥Éµ¬Äê¤Î¼ê¿ôÎÁ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È¤Ç¤ÎÈÎÇä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡À±Ìî¸» ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡À±Ìî¸» ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡À±Ìî¸» ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëFacebook
¢¡À±Ìî¸» ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¡À±Ìî¸» ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok