星野源が、アジアツアー<Gen Hoshino presents MAD HOPE Asia Tour』>開催することを発表した。本ツアーは、8月30日の台北・TICC(台北國際會議中心)公演を皮切りに、上海、ソウルの3都市を巡るものとなっており、台北と上海は2019年に行われた前回のワールドツアー<POP VIRUS World Tour>に続いて2度目の開催になる。一方、韓国・ソウルでの公演は星野にとってキャリア初となる。ニューアルバム『Gen』には、韓国の人気ラッパー・Lee Youngjiがフィーチャリングアーティストとして参加しており、アルバムと共にソウルでの初ライブ開催に期待が高まる。

◆「Star」(アサヒ飲料「ワンダ」CM楽曲)https://genhoshino.lnk.to/Star◆6th Album『Gen』2025年5月14日(水)発売Pre-add/Pre-save(事前登録):https://genhoshino.lnk.to/Gen_digital_pre◆形態“Gen” Box Set “Poetry” [VIZL-2438]/\7,480(税込)“Gen” Box Set “Visual” Blu-ray [VIZL-2436]/\8,910(税込)“Gen” Box Set “Visual” DVD [VIZL-2437]/\8,910(税込)通常盤 [VICL-66033]/(税込)\3,410(税込)予約:https://genhoshino.lnk.to/Gen◆収録曲01. 創造02. Mad Hope (feat. Louis Cole, Sam Gendel, Sam Wilkes)03. Star04. Glitch05. 喜劇06. 2 (feat. Lee Youngji)07. Melody08. 不思議09. Memories (feat. UMI, Camilo)10. 暗闇11. Why12. 生命体13. Eden (feat. Cordae, DJ Jazzy Jeff)14. Sayonara15. 異世界混合大舞踏会16. Eureka◆各初回限定盤*各盤共に印籠箱仕様。CD、アルバムブックレットを同梱◆Box Set “Poetry”・星野源、書き下ろしの詩と散文を綴じた写真詩集『Mad Hope』・川島小鳥による特製撮り下ろしポスター3種・ライナーノーツ「From 808 Studio」◆Box Set “Visual” Blu-ray / DVD・Gen Hoshino presents Reassembly LIVE (2h35min)01. 化物 02. 桜の森 03. ミスユー 04. Present 05. 不思議 06. うちで踊ろう 07. Continues08. SUN 09. ある車掌 10. 日常 11. 喜劇 12. Hello Song 13. 星野源へのお祝いコメント14. トークパート 15. ニセ明へのお祝いコメント 16. 君は薔薇より美しい17. 夏のクラクション 18. REAL 19. 異世界混合大舞踏会(feat. ニセ)・Gen Hoshino presents Reassembly EXTRA (2h12min)・アフター (バースデー) パーティー・トークセレクション・ドキュメンタリー・ニセ明「なめとんか」Live at 大阪城ホール・??????????・川島小鳥による特製撮り下ろしポスター1種◆チェーン別オリジナル購入特典下記チェーン店、および、ショッピングサイトにて5月14日発売 6th Album『Gen』(VIZL-2436 / VIZL-2437 / VIZL-2438 / VICL-66033)をお買い上げの方に、下記特典を先着でプレゼント致します。各特典ともに数に限りがございますので、お早めにご予約・お買い求め下さい。・Amazon.co.jp | メガジャケ※Amazon.co.jp では、特典付き商品のカートがアップされます。特典をご要望のお客様は特典付き商品をお買い求め下さい。・TOWER RECORDS 全国各店 / TOWER RECORDS ONLINE | オリジナル“Gen”バッジ A type・HMV全国各店 / HMV & BOOKS online | オリジナル“Gen”バッジ B type・TSUTAYA RECORDS 全国各店 | オリジナル“Gen”バッジ C type・楽天ブックス | オリジナル“Gen”バッジD type※楽天ブックスでは、特典付き商品のカートがアップされます。特典をご要望のお客様は特典付き商品をお買い求め下さい。・セブンネットショッピング | オリジナル“Gen”バッジ E type・A!SMART | オリジナル“Gen”バッジ F type・VICTOR ONLINE STORE | オリジナル“Gen”バッジ G type・その他、一般店 | オリジナル“Gen”バッジ H type※上記各特典ともに数に限りがございます。お早めにご予約下さい。※一部、特典の取扱いが無い店舗もございます。予めご了承下さい。※確実に入手をご希望の方は、事前に各店舗様へご確認いただくことをお奨めいたします。詳細:https://www.jvcmusic.co.jp/-/News/A023121/339.html