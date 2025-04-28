Âç¸¶Ý¯»Ò¡¢¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¡ØTraveling¡Ù¤Ë·èÄê¡Ü¼ýÏ¿ÆâÍÆ¤È¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¸ø³«
Âç¸¶Ý¯»Ò¤¬¡¢6·î11Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¡ØTraveling¡Ù¤Ë·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜºî¤Î¼ýÏ¿ÆâÍÆ¤È¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¢¡Âç¸¶Ý¯»Ò ²èÁü
Ìó2Ç¯È¾¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¡¢ÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë¤È¤·¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿°¼¹áÄó¶¡¤Î¡ÖCollection¡×¡¢¤¤¤¤â¤Î¤¬¤«¤ê¡¦¿åÌîÎÉ¼ùÄó¶¡¤Î¡ÖÝ¯¡×¡¢¥¢¥ó¥¸¥§¥é¡¦¥¢¥Äó¶¡¤Î¡ÖÌ¾Á°¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¤µ¤«¤¤¤æ¤¦¡¢¥ª¥È¥Ê¥â¡¼¥É¡¦¹â¶¶·¼ÂÀ¡¢¥Õ¥¸¥¿¥«¥³¡¢ÌðÌî¤Þ¤¤Ê¤É¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼·Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ºî²È¿Ø¤Ë¤è¤ë³Ú¶ÊÄó¶¡¤Ë¤è¤ê¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÂç¸¶Ý¯»Ò¤Îº£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬³«²Ö¤·¤¿1Ëç¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤Ê¤ªËÜºî¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤Ö¤é¤êÅÓÃæ²¼¼Ö¤ÎÎ¹¡×¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¡ÖÉ÷¤ÎËÁ¸±¼Ô¡×¤ò´Þ¤àÁ´12¶Ê¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¢¥½é²ó¸ÂÄêÈ×A
¢¥½é²ó¸ÂÄêÈ×B
¢¥ÄÌ¾ïÈ×
¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTraveling¡Ù
2025Ç¯6·î11Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä
¢¡¾¦ÉÊ·ÁÂÖ
½é²ó¸ÂÄêÈ×A / CD¡ÜPHOTO BOOK¡ÊVIZL-2442¡Ë6,600±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
½é²ó¸ÂÄêÈ×B / CD¡ÜBD¡ÊVIZL-2443¡Ë5,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÄÌ¾ïÈ× / CD¡ÊVICL-66068¡Ë3,600±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¡¼ýÏ¿¶Ê
1.¥Ù¥¤¥Ó¡¼¥È¥é¥Ù¥é¡¼
2.Speechless Love
3.Collection
4.Deep Blue
5.Ý¯
6.¢¨¥¿¥¤¥È¥ë¸åÆüÈ¯É½
7.Hero
8.Fighter
9.I am you
10.¿¤Ð¤·¤«¤±
11.Ì¾Á°
12.É÷¤ÎËÁ¸±¼Ô
¢¨½é²ó¸ÂÄêÈ×B Blu-ray¼ýÏ¿ÆâÍÆ
Collection¡ÊMusic Video¡Ë
Ý¯¡ÊMusic Video¡Ë
Ì¾Á°¡ÊMusic Video¡Ë
OFF SHOT
¢¡¥¢¥ë¥Ð¥àÈ¯ÇäµÇ° ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥µ¥¤¥ó²ñ
³«ºÅÆü»þ¡§2025Ç¯5·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë20:00¡Á
¢¨³«»Ï»þ´Ö¤ÏÌÜ°Â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»þ´Ö¤ÏÁ°¸å¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¡§https://victor-store.jp/special/sakurako
¢¡¥¢¥ë¥Ð¥àÈ¯ÇäµÇ°¡¡ÂÐÌÌ¥ê¥¢¥ë¥µ¥¤¥ó²ñ
¡Î°¦ÃÎ¡Ï
Æü»þ¡§2025Ç¯6·î8Æü¡ÊÆü¡Ë13:30¡Á
²ñ¾ì¡§¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥ÉÌ¾¸Å²°¥Ñ¥ë¥³Å¹6F¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹
¡ÎÂçºå¡Ï
Æü»þ¡§2025Ç¯6·î8Æü¡ÊÆü¡Ë18:00¡Á
²ñ¾ì¡§¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥ÉÇßÅÄNUÃã²°Ä®Å¹6F¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹
¾ÜºÙ¡§https://www.jvcmusic.co.jp/-/News/A024769/640.html
¢¡¥¢¥ë¥Ð¥àÀèÃå¹ØÆþÆÃÅµ
¡¦¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É Á´¹ñ³ÆÅ¹ / ¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡§¥È¥é¥Ù¥ë¥¿¥°É÷¥«¡¼¥É¡Ê³¨ÊÁA¡Ë
¡¦HMV Á´¹ñ³ÆÅ¹ / HMV&BOOKS online¡§¥È¥é¥Ù¥ë¥¿¥°É÷¥«¡¼¥É¡Ê³¨ÊÁB¡Ë
¡¦Amazon.co.jp¡§¥È¥é¥Ù¥ë¥¿¥°É÷¥«¡¼¥É¡Ê³¨ÊÁC¡Ë
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§¥È¥é¥Ù¥ë¥¿¥°É÷¥«¡¼¥É¡Ê³¨ÊÁD¡Ë
¡¦¥Ó¥¯¥¿¡¼¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡§¥È¥é¥Ù¥ë¥¿¥°É÷¥«¡¼¥É¡Ê³¨ÊÁE¡Ë
¡¦TSUTAYA RECORDS Á´¹ñ³ÆÅ¹¡¢»³Ìî³Ú´ïCD / DVD¼è°·¤¤Å¹ÊÞ¡¢WonderGOO / ¿·À±Æ²¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡Ë¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö ¡Ö¤µ¤¯¤é¤Ö¡×¡Ö¤µ¤¯¤â¤Ð¡×¡§¥È¥é¥Ù¥ë¥¿¥°É÷¥«¡¼¥É¡Ê³¨ÊÁF¡Ë
¡¦¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¡¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡×¡§¥È¡¼¥È·¿¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°
¢¨Amazon.co.jp¡¢³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï¡¢ÆÃÅµ¤Ä¤¾¦ÉÊ¤Î¥«¡¼¥È¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÆÃÅµ¤ò¤´Í×Ë¾¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÏÆÃÅµ¤Ä¤¾¦ÉÊ¤ò¤ªÇã¤¤µá¤á²¼¤µ¤¤¡£
¢¨ÆÃÅµ¤Î¿ô¤Ë¤Ï¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÁáÌÜ¤Ë¤´Í½Ìó²¼¤µ¤¤¡£
¢¨°ìÉô¤ª¼è°·¤¤¤ÎÌµ¤¤Å¹ÊÞÅù¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¾Ü¤·¤¯¤Ï¤ª¶á¤¯¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ø¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£
¢¨ÆÃÅµÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ï½ç¼¡ÄÉ²Ã¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÃÅµ¤ÎÆâÍÆ¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÌ¾Á°¡×
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§¥¢¥ó¥¸¥§¥é¡¦¥¢¥
ÇÛ¿®Ãæ¡§https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VE3WT-11636.html
¢¡¡ÖÌ¾Á°¡×LINE MUSIC¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó³«ºÅ
ÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÌ¾Á°¡×¤òLINE MUSIC¤Ë¤Æ¤ªÄ°¤¤¤¤¿¤À¤¡¢±þÊç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤é¡Ú¤ªÌ¾Á°Æþ¤ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Æ°²è¡Û¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª´ü´Ö¸ÂÄêÆÃÅµ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦ºÆÀ¸´ü´Ö¡§2025Ç¯£´·î23Æü(¿å)12:00¡Á2025Ç¯£´·î29Æü(²Ð)23:59
¡¦±þÊç´ü´Ö¡§2025Ç¯4·î23Æü(¿å)21¡§00¡Á2025Ç¯4·î30Æü(¿å)23¡§59
¢¨¾åµ´ü´ÖÆâ¤Ë±þÊç¤ò´°Î»¤·¤¿Êý¤Î¤ß¤¬¡¢ÆÃÅµ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¡§https://www.jvcmusic.co.jp/-/News/A024769/644.html
¢¡¡ÖÌ¾Á°¡×³Ú¶Ê¥·¥§¥¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
ÂÐ¾Ý¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤Æ¡ÖÌ¾Á°¡×¤òÄ°¤¤¤Æ¡¢X(Twitter)¤äInstagram¤Ç¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡¡#Âç¸¶Ý¯»Ò_name¡¡¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢³Ú¶Ê¤Î´¶ÁÛ¤È¤È¤â¤Ë¥·¥§¥¢¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÊýÁ´°÷¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÂÔ¤Á¼õ¤±²èÁü¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡ª
´ü´Ö¸ÂÄêÆÃÅµ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
±þÊç´ü´Ö¡§2025Ç¯5·î6Æü¡Ê²Ð¡Ë23:59¤Þ¤Ç¢¨´ü´ÖÆâ¤ËÅê¹Æ¤·¡¢±þÊç¤ò´°Î»¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÆÃÅµ¡§±þÊç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿ÊýÁ´°÷¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÂÔ¤Á¼õ¤±²èÁü
±þÊç¥Õ¥©¡¼¥à¡§https://form.run/@Sakurako-CP250423
¢¨¥·¥§¥¢¡ÊURL¤ò¼è¤ê½Ð¤¹¡Ë¤ÎÊýË¡¤Ï³Æ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´ÉÔÌÀ¤Ê¾ì¹ç¤Ï¤ª»È¤¤¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¾ðÊó
¿·¶Ê¡ÖÉ÷¤ÎËÁ¸±¼Ô¡×¤¬4·î5ÆüÊüÁ÷Ê¬¤«¤é¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤Ë·èÄê
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡¡Ëè½µÅÚÍË¤¢¤µ9:25-10:30 OA
https://www.ntv.co.jp/burari/
¢¡2025Ç¯Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî ¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥°¥ë¡¼¥×¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡Ö¥Î¥â¤Î¹ñ¡×
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡ÖÌ´¤ÏÍã¡×¤Î²Î¾§¤¬·èÄê
¡Ö¥Î¥â¤Î¹ñ¡×ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://the-land-of-nomo.panasonic/about/
¥é¥¤¥Ö¾ðÊó
2025Ç¯
6⽉17⽇¡Ê²Ð¡Ë°¦ÃÎ¡¦²¬Ã«¹Ýµ¡Ì¾¸Å²°¸ø²ñÆ²¡Ê18:00 / 19:00¡Ë
6·î20Æü¡Ê¶â¡ËËÌ³¤Æ»¡¦¶¦ºÑ¥Û¡¼¥ë¡Ê18:00 / 19:00¡Ë
6⽉29⽇¡ÊÆü¡ËÂçºå¡¦ÅìÂçºå»ÔÊ¸²½ÁÏÂ¤´Û Âç¥Û¡¼¥ë¡Ê16:00 / 17:00¡Ë
7·î4Æü¡Ê¶â¡ËÅìµþ¡¦¥ª¥Ú¥é¥·¥Æ¥£ ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Û¡¼¥ë¡Ê18:00 / 19:00¡Ë
¾ÜºÙ¡§https://oharasakurako.net/contents/892191
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡Âç¸¶Ý¯»Ò ¥¹¥¿¥Ã¥ÕX
¢¡Âç¸¶Ý¯»Ò ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡Âç¸¶Ý¯»Ò ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¡Âç¸¶Ý¯»Ò ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok