HYDEが、ライヴ映像作品『HYDE [INSIDE] LIVE 2024 -EXTRA-』を2025年7月2日に発売することを発表した。本作品は、2024年行われた全国ツアー<HYDE [INSIDE] LIVE 2024>の追加公演として開催された<HYDE [INSIDE] LIVE 2024-EXTRA->の最終公演、10月27日に開催された幕張メッセ公演の模様を収録した1枚だ。

ライブ映像作品『HYDE [INSIDE] LIVE 2024 -EXTRA-』2025年7月2日(水)発売◆形態○初回限定盤:11,000円(税込)品番:UIXV-90029/30形態:Blu-ray 2枚収録映像:[Disc1]・「HYDE [INSIDE] LIVE 2024 -EXTRA-」ライヴ映像2024年10月27日@幕張メッセ国際展示場9〜11ホールLET IT OUTAFTER LIGHTI GOT 666DEFEATBLEEDINGTAKING THEM DOWNON MY OWN永久 -トコシエ-6or9MAD QUALIASOCIAL VIRUSMIDNIGHT CELEBRATION IILAST SONGPANDORAINTERPLAY夢幻(with Hiro from MY FIRST STORY)BELIEVING IN MYSELFGLAMOROUS SKYSEX BLOOD ROCK N' ROLL[Disc2]・HYDE [INSIDE] LIVE 2024 Documentary・THE ABYSS (HYDE [INSIDE] LIVE 2024 -EXTRA- )・Guiter Battle (HYDE [INSIDE] LIVE 2024 -EXTRA- )※初回限定盤豪華デジパック仕様○通常盤Blu-ray:6,600円(税込)品番:UIXV-10025形態:Blu-ray 1枚収録映像:HYDE [INSIDE] LIVE 2024 -EXTRA- ライヴ映像○通常盤DVD:5,500円(税込)品番:UIBV-10062形態:DVD 1枚収録映像:HYDE [INSIDE] LIVE 2024 -EXTRA- ライヴ映像◆購入特典・VAMPROSE STORE:A4クリアファイル・Amazon:トートバック(サイズ:480×400×150mm予定)・タワーレコード:A2サイズポスター(オリジナル絵柄)・HMV:A2サイズポスター(オリジナル絵柄)・楽天ブックス:A2サイズポスター(オリジナル絵柄)・UNIVERSAL MUSIC STORE:A2サイズポスター(オリジナル絵柄)・その他CDショップ共通:A2サイズポスター(オリジナル絵柄)

アナログ盤『HYDE [INSIDE] 』



アナログ盤『HYDE [INSIDE] 』2025年8月20日(水)発売価格:5,500円(税込)品番:PDJV-1014 仕様:LP1枚予約:https://store.universal-music.co.jp/product/pdjv1014/※UNIVERSAL MUSIC STORE限定発売商品◆収録楽曲01. INSIDE HEAD02. LET IT OUT03. PANDORA 《スクウェア・エニックス『スターオーシャン 6 THE DIVINE FORCE』テーマソング》04. TAKING THEM DOWN 《P真・北斗無双 第4章タイアップソング》05. DEFEAT 《PlayStation®5版『デビル メイ クライ 5 スペシャルエディション』イメージソング》06. 6or907. INTERPLAY(Album ver.)08. ON MY OWN 《TVアニメ「MARS RED」エンディングテーマ》09. BELIEVING IN MYSELF 《東京マラソン2020イメージソング》10. BLEEDING 《東海テレビ・フジテレビ系全国ネット「嗤う淑女」オープニング曲》11. I GOT 66612. SOCIAL VIRUS13. LAST SONG