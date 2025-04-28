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BLEEDING
TAKING THEM DOWN
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MAD QUALIA
SOCIAL VIRUS
MIDNIGHT CELEBRATION II
LAST SONG
PANDORA
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BELIEVING IN MYSELF
GLAMOROUS SKY
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01. INSIDE HEAD
02. LET IT OUT
03. PANDORA¡¡¡Ô¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡Ø¥¹¥¿¡¼¥ª¡¼¥·¥ã¥ó 6 THE DIVINE FORCE¡Ù¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡Õ
04. TAKING THEM DOWN¡¡¡ÔP¿¿¡¦ËÌÅÍÌµÁÐ Âè4¾Ï¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¥½¥ó¥°¡Õ
05. DEFEAT¡¡¡ÔPlayStation®5ÈÇ¡Ø¥Ç¥Ó¥ë ¥á¥¤ ¥¯¥é¥¤ 5 ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ù¥¤¥á¡¼¥¸¥½¥ó¥°¡Õ
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07. INTERPLAY(Album ver.)
08. ON MY OWN¡¡¡ÔTV¥¢¥Ë¥á¡ÖMARS RED¡×¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Õ
09. BELIEVING IN MYSELF¡¡¡ÔÅìµþ¥Þ¥é¥½¥ó2020¥¤¥á¡¼¥¸¥½¥ó¥°¡Õ
10. BLEEDING¡¡¡ÔÅì³¤¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¡ÖÓÐ¤¦½Ê½÷¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¶Ê¡Õ
11. I GOT 666
12. SOCIAL VIRUS
13. LAST SONG
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2025Ç¯7·î12Æü¡ÊÅÚ¡Ë13Æü¡ÊÆü¡ËÊ¡²¬¡¦Zepp Fukuoka
2025Ç¯7·î16Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢17Æü¡ÊÌÚ¡ËÂçºå¡¦Zepp Osaka Bayside
2025Ç¯7·î23Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢24Æü¡ÊÌÚ¡Ë°¦ÃÎ¡¦Zepp Nagoya
2025Ç¯8·î29Æü¡Ê¶â¡ËCirco Volador / ¥á¥¥·¥³¥·¥Æ¥£¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë
2025Ç¯9·î5Æü¡Ê¶â¡ËCaupolican Theatre / ¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¡Ê¥Á¥ê¡Ë
2025Ç¯9·î7Æü¡ÊÆü¡ËPalermo Groove / ¥Ö¥¨¥Î¥¹¥¢¥¤¥ì¥¹¡Ê¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¡Ë
2025Ç¯9·î14Æü¡ÊÆü¡ËCarioca Club / ¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í¡Ê¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ë
and more...
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