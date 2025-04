L'Arc-en-Cielが、フィリピンのCartoon Networkで4月26日より放送開始のアニメ『BEYBLADE X』にて主題歌を務めているアニメ「YOU GOTTA RUN -English version-」が世界で初めて公開されたことをアナウンスした。『BEYBLADE X』は全世界で放送されており、L'Arc-en-Cielがオープニングテーマを飾る「YOU GOTTA RUN」日本語版が使用されたシリーズは、台湾、香港、タイといったアジア地域での放送が既にスタートしているが、フィリピンでは「YOU GOTTA RUN -English version-」が初公開となった。今後は東南アジア、アメリカ、南米、ヨーロッパ各地にてこの英語版がオープニングテーマとなるエピソードの放送が予定されている。

「YOU GOTTA RUN」



初回生産限定盤 A(CD+BD)DCCG-1〜2 \2,400(税込)・CD DCCG-11. YOU GOTTA RUN2. YOU GOTTA RUN (hydeless version)3. YOU GOTTA RUN (Anime Edit)・Blu-ray DCCG-21. YOU GOTTA RUN -Music Clip-2. The Making of “YOU GOTTA RUN -Music Clip-”※デジパック仕様初回生産限定盤 B(CD)DCCG-3 \1,600(税込)・CD DCCG-31. YOU GOTTA RUN2. YOU GOTTA RUN (hydeless version)3. YOU GOTTA RUN (Anime Edit)※デジパック仕様※アニメ『BEYBLADE X』描き下ろし ジャケット通常盤(CD)DCCG-4 \1,400(税込)・CD DCCG-41. YOU GOTTA RUN2. YOU GOTTA RUN (hydeless version)3. YOU GOTTA RUN (Anime Edit)購入:https://lnk.to/dccg4