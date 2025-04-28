¡Ö¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¢¤ì¤ÏÌÀÇò¤À¤Ã¤¿¡×¡Ä¥Ë¥Ã¥¯¥¹ÂÐ¥Ô¥¹¥È¥ó¥º¤ÎÂè4Àï½ªÈ×¤Ë¸í¿³
¡¡4·î28Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö27Æü¡¢ÆüÉÕ¤Ï°Ê²¼Æ±¡Ë¡£¥Ç¥È¥í¥¤¥È¡¦¥Ô¥¹¥È¥ó¥º¤Ï¡¢¥Ûー¥à¤Î¥ê¥È¥ë¥·ー¥¶ー¥º¡¦¥¢¥êー¥Ê¤Ç¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¦¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤È¤Î¡ÖNBA¥×¥ìー¥ª¥Õ2025¡×¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥é¥¦¥ó¥ÉÂè4Àï¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¡¡25Æü¤ÎÂè3Àï¤ò2ÅÀº¹¤ÇÀËÇÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ô¥¹¥È¥ó¥º¤Ï¡¢7ÅÀ¥êー¥É¤ÇºÇ½ª¥¯¥©ー¥¿ー¤ò·Þ¤¨¡¢»Ä¤ê8Ê¬35ÉÃ¤Î»þÅÀ¤Ç11ÅÀ¤ò¥êー¥É¡£¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤Ï¥ß¥±¥ë¡¦¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥º¡¢¥¸¥§¥¤¥ì¥ó¡¦¥Ö¥é¥ó¥½¥ó¡¢¥«ー¥ë¡¦¥¢¥ó¥½¥Ëー¡¦¥¿¥¦¥ó¥º¤¬²ÃÅÀ¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¡¢»Ä¤ê1Ê¬52ÉÃ¤Ë¥Æ¥£¥à¡¦¥Ïー¥À¥¦¥§¥¤Jr.¤Î¥×¥ë¥¢¥Ã¥×¥¸¥ã¥ó¥Ñー¤Ç4ÅÀ¤ò¥êー¥É¡Ê93－89¡Ë¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤Ï¥¿¥¦¥ó¥º¤¬»Ä¤ê1Ê¬29ÉÃ¤Ë¥¿ー¥ó¥¢¥é¥¦¥ó¥É¥¸¥ã¥ó¥Ñー¡¢»Ä¤ê47.0ÉÃ¤Ë¤Ï±¦¥¦¥¤¥ó¥°¤«¤é¾¡¤Á±Û¤·¤È¤Ê¤ëÃÍÀé¶â¤Î3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥åー¥È¤ò·è¤áÀÚ¤ê¡¢ºÇ½ª¥¹¥³¥¢94－93¤ÇÀ©¤·¤Æ3¾¡1ÇÔ¤È¤·¡¢¥·¥êー¥ºÆÍÇË¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥Ô¥¹¥È¥ó¥º¤ÏºÇ¸å¤Î¥Ý¥¼¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¥±¥¤¥É¡¦¥«¥Ë¥ó¥°¥Ï¥à¤¬¥×¥ë¥¢¥Ã¥×¥¸¥ã¥ó¥Ñー¤òÍî¤È¤¹¤â¡¢¥È¥Ð¥¤¥¢¥¹¡¦¥Ï¥ê¥¹¤¬¥ª¥Õ¥§¥ó¥·¥Ö¡¦¥ê¥Ð¥¦¥ó¥ÉÁè¤¤¤ËÍí¤ß¡¢¥Ïー¥À¥¦¥§¥¤Jr.¤¬º¸¥³ー¥Êー¤Ç¥Üー¥ë¤ò½¦¤¦¤È¡¢¥Õ¥§¥¤¥¯¤ò¤·¤Æ¤«¤é3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥åー¥È¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Pistons head coach J.B. Bickerstaff was heated after this no-call to end the game 👀 pic.twitter.com/gtSvQPkVTU
- SportsCenter (@SportsCenter) April 27, 2025
¡¡¤³¤ì¤¬·è¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç»î¹ç½ªÎ»¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Ïー¥À¥¦¥§¥¤Jr.¤Ï¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥Ïー¥È¤ÈÀÜ¿¨¤·¤¿¤³¤È¤ÇÂÎÀª¤òÊø¤·¤Ê¤¬¤éÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¥Ô¥¹¥È¥ó¥º¤ÎJB¡¦¥Ó¥Ã¥«ー¥¹¥¿¥Ã¥ÕHC¡Ê¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á¡Ë¤¬ÌÔ¹³µÄ¡£
¡Ö¥Æ¥£¥à¡¦¥Ïー¥À¥¦¥§¥¤¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤Ï¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È»Ø´ø´±¤¬ÏÃ¤»¤Ð¡¢¥Ïー¥À¥¦¥§¥¤Jr.¤â¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬¸«¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤ì¤ÏÌÀÇò¤À¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¥Ïー¥È¼«¿È¤â»î¹ç¸å¤Ë¡ÖËÍ¤¬Èà¤ËÀÜ¿¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤Ã¤Æ¡© ¤¢¤¡¤½¤¦¤À¡£Èà¤È¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬ÀµÅö¤Ê¤Î¤«¡© ËÍ¤Ë¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Í¡£¥é¥¹¥È2¥ß¥Ë¥Ã¥Ä¥ê¥Ýー¥È¡ÊL2M¡Ë¤ò¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤È¸ì¤ê¡¢ÀÜ¿¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È»î¹ç¸å¤Ë¥¯¥ëー¥Áー¥Õ¤Î¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É¡¦¥¬¥¹¥êー¤Ï¡¢¤³¤ÎÈ½Äê¤ò¸í¿³¤À¤ÈÇ§¤á¤¿¡£¡Ö¥é¥¤¥Ö¤Î¥×¥ìー¤Ç¡¢¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥Ïー¥È¤ÏÀµÅö¤Ê¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥·¥Ö¥×¥ìー¤ò·è¤á¤¿¤È¥¸¥ã¥Ã¥¸¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¤Ç¤¹¤¬¡Ë»î¹ç¸å¤Î¥ì¥Ó¥åー¤Ç¡¢¥Ïー¥È¤Ï¥Ïー¥À¥¦¥§¥¤Jr.¤ÎÂÎ¤Ë¡Ê¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ò¿á¤«¤ì¤Ê¤¤¡Ë¸Â³¦¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ü¥Ç¥£¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Î¥×¥ìー¤Ï¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ò¥³ー¥ë¤¹¤Ù¤¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¡£
¡¡¥Ïー¥À¥¦¥§¥¤Jr.¤¬3¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÊü¤Ã¤¿¤Î¤Ï»î¹ç½ªÎ»´ÖºÝ¡£¤â¤·¥Ïー¥È¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ë¤¬¥³ー¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¥Ïー¥À¥¦¥§¥¤Jr.¤Ë¤Ï1ÅÀ¤òÄÉ¤¦Å¸³«¤Ç3ËÜ¤Î¥Õ¥êー¥¹¥íー¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢1ËÜ·è¤á¤ì¤ÐÆ±ÅÀ¤Ç±äÄ¹Àï¡¢2ËÜ°Ê¾åÀ®¸ù¤¹¤ì¤Ð¥Ô¥¹¥È¥ó¥º¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥ì¥Õ¥§¥êー¿Ø¤¬¸í¿³¤òÇ§¤á¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤¢¤Î¶ÛÇ÷¤·¤¿¾ìÌÌ¤Ç»î¹ç¤¬ºÆ³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£1¾¡3ÇÔ¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¥Ô¥¹¥È¥ó¥º¤Ï¡¢30Æü¤ËÂè5Àï¤ØÎ×¤à¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤È¥Ô¥¹¥È¥ó¥º¤Î¥·¥êー¥ºÂè4Àï½ªÈ×¤ò¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª