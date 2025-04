¡Ö¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¢¤ì¤ÏÌÀÇò¤À¤Ã¤¿¡×¡Ä¥Ë¥Ã¥¯¥¹ÂÐ¥Ô¥¹¥È¥ó¥º¤ÎÂè4Àï½ªÈ×¤Ë¸í¿³

4月28日(現地時間27日、日付は以下同)。デトロイト・ピストンズは、ホームのリトルシーザーズ・アリーナでニューヨーク・ニックスとの「NBAプレーオフ2025」ファーストラウンド第4戦に臨んだ。

25日の第3戦を2点差で惜敗していたピストンズは、7点リードで最終クォーターを迎え、残り8分35秒の時点で11点をリード。ニックスはミケル・ブリッジズ、ジェイレン・ブランソン、カール・アンソニー・タウンズが加点していく中、残り1分52秒にティム・ハーダウェイJr.のプルアップジャンパーで4点をリード(93-89)。

ところが、ニックスはタウンズが残り1分29秒にターンアラウンドジャンパー、残り47.0秒には右ウイングから勝ち越しとなる値千金の3ポイントシュートを決め切り、最終スコア94-93で制して3勝1敗とし、シリーズ突破に王手をかけた。

ただ、ピストンズは最後のポゼッションでケイド・カニングハムがプルアップジャンパーを落とすも、トバイアス・ハリスがオフェンシブ・リバウンド争いに絡み、ハーダウェイJr.が左コーナーでボールを拾うと、フェイクをしてから3ポイントシュートを放っていた。

Pistons head coach J.B. Bickerstaff was heated after this no-call to end the game 👀 pic.twitter.com/gtSvQPkVTU

- SportsCenter (@SportsCenter) April 27, 2025