ËêÌîÃÒ¾Ï»á¡¡¡ÖÌÌÇò¤¤¤·¡¢¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤·¡×¿Íµ¤¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤È¤Î¿©»ö¤Ç´¶·ã¡¡2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤¤¤¤¾Ð´é¡×¤ÎÀ¼
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÎËêÌîÃÒ¾Ï»á¡Ê37¡Ë¤¬28Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿Íµ¤¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤È¿©»ö¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¢¥ó¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ë¼ÆÅÄ¤µ¤ó¤È¤´ÈÓ¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤½Ð¤¹¤È¡¢¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¼«¿È¤È¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¢¥ó¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ë¡×¤Î¼ÆÅÄ±Ñ»Ì¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡Ö¥Ç¥¶¡¼¥È¤Ç¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÈþÌ£¤·¤¤¥Ô¡¼¥Á¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¤¬½Ð¤ÆÍè¤Æ¶½Ê³¤·¤Æ¤¿¤é¡¢µ¢¤êºÝ¤Ë¡Ø¤³¤ì¤ªÅÚ»º¤Ë»ý¤Ã¤Æµ¢¤ê¤Ê¤Ã¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¼ÆÅÄ¤µ¤ó¤¬¡Ä¤«¡¢¤«¡¢¥«¥Ã¥±¡¼¡×¤È²ó¸Ü¡£¡ÖÌÌÇò¤¤¤·¡¢¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤·¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¼ÆÅÄ¤µ¤ó¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤òµ¤·¤¿¡£
¡¡ËêÌî»á¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¤¤¤¾Ð´é¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö2¿Í¤È¤âÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£